বইমেলায় রহস্যের ছাপ ! চত্বর জুড়ে গা ছমছমে অনুভূতি, কারণটা কী ?
ভৌতিক, রহস্য, অলৌকিক ও তন্ত্রসাধনা বিষয়ক বই সকলের হাতে হাতে ৷ বিকোচ্ছে রমরমিয়ে ৷
Published : January 31, 2026 at 9:23 PM IST
কলকাতা, 31 জানুয়ারি: করুণাময়ী চত্বর জুড়ে যেন রহস্য দানা বাঁধছে । তার সঙ্গে গা ছমছমে অনুভূতি, অজানা আতঙ্কের হাতছানি । সব মিলিয়ে জমজমাট 49তম আন্তর্জাতিক কলকাতা বইমেলা । প্রায় শেষের মুখে বাংলার সবচেয়ে বড় এই বইয়ের উৎসব । নতুন বইয়ের পাশাপাশি পুরনো বইয়ের সম্ভারেও ভরপুর মেলা প্রাঙ্গন । তবে এই বছর প্রায় সব স্টলেই চোখে পড়ছে এক বিশেষ প্রবণতা-ভৌতিক, রহস্য, অলৌকিক ও তন্ত্রসাধনা বিষয়ক বইয়ের রমরমা বাজার ।
প্রকাশকদের দাবি, পাঠকের চাহিদাই এই প্রবণতাকে আরও জোরালো করেছে । বুকফার্মের সহ-প্রকাশক শান্তনু ঘোষ বলেন, "ভয়, আতঙ্ক আর তন্ত্রসাধনা নিয়ে লেখা বই এ বছর হিট । তবে কমিকসের বইও ব্যতিক্রমীভাবে ভালো চলছে । সব মিলিয়ে প্যারানরমাল বিষয়ক বইয়ের চাহিদা সবচেয়ে বেশি ।" দেব সাহিত্য কুটিরের প্রতিনিধি শোভন মহাপাত্র বলেন, "রহস্য আর ভূতের গল্প-দুটোর চাহিদাই সমান । কখনও ভূত এগিয়ে যাচ্ছে, কখনও আবার রহস্য পিছু ধাওয়া করছে ।"
একই সুর শোনা গেল দীপ প্রকাশনীর কর্মী গৌরব অধিকারীর কথায় । তিনি জানান, অলৌকিক ও থ্রিলার বইয়ের পাশাপাশি খেলার বইও ভালো বিক্রি হচ্ছে । তবে থ্রিলার এবং খেলাধুলার বইই বিক্রির শীর্ষে । ভৌতিক গল্পের প্রতি পাঠকের এই আকর্ষণ স্পষ্ট বিভা প্রকাশনীর স্টলেও । প্রকাশক রমা রায়ের কথায়, "আমাদের স্টলটাই যেন ভূতুড়ে স্টল । অন্য বইও বিক্রি হচ্ছে, কিন্তু ভূত-তন্ত্র-মন্ত্রের বইয়ের চাহিদাই সবচেয়ে বেশি ।"
পত্রভারতীর প্রকাশক নিতিন মালাকার বলেন, "স্পাই থ্রিলার এবং ভৌতিক গল্পে কিশোর পাঠকদের আগ্রহ চোখে পড়ার মতো । আমরা ভেবেছিলাম ভৌতিক গল্প মূলত ছোটদের জন্য । কিন্তু দেখা যাচ্ছে কিশোর থেকে প্রাপ্তবয়স্ক-সবাই এই ধরনের বই কিনছেন ।" বসাক প্রকাশনীর জয়ও একই মত পোষণ করেন । তাঁর কথায়, "সব ধরনের বই বিক্রি হলেও ভৌতিক ও ফিকশন থ্রিলারেই পাঠকের ঝোঁক বেশি ।"
যেখানে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অগ্রগতির সঙ্গে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা আজ জীবনের অঙ্গ, সেখানে দাঁড়িয়েও কেন ভৌতিক বা অলৌকিক গল্প মানুষের মনে জায়গা করে নিচ্ছে, এই প্রশ্ন উঠছেই । এই প্রসঙ্গে দে'জ পাবলিশিংয়ের শুভঙ্কর দে বলেন, "মানুষ আগেও আধুনিক ছিল । একশো বছর আগে 'ঠাকুরমার ঝুলি' ছিল, রবীন্দ্রনাথ নিজেও ভৌতিক গল্প লিখেছেন । বিজ্ঞান এগিয়েছে ঠিকই, কিন্তু কল্পনার জগৎ আমাদের জীবনে ছিল, আছে এবং থাকবে ।"
লেখক সোমজা দাসের মতে, রহস্য ও ভৌতিক গল্পের চাহিদা বরাবরই ছিল, তবে আজকের পাঠক কম ধৈর্যের । তিনি বলেন, "যে লেখা শুরু থেকেই টেনে ধরে, সেটাই এখন বেশি জনপ্রিয় ।"
তবে সব কিছুকে ছাপিয়ে এ বছর বইমেলায় সর্বাধিক চাহিদা তৈরি করেছে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু সংক্রান্ত একটি বই । শালিধান থেকে প্রকাশিত লেখক কুণাল বোসের 'সুভাষ ফিরেছিলেন' বইটি কিনতে সকাল থেকেই দীর্ঘ লাইন পড়ছে । রীতিমতো পুলিশ দিয়ে লাইন নিয়ন্ত্রণ করতে হচ্ছে । প্রকাশনীর কর্মী পার্থ দেব বলেন, "সুভাষ বসুর মতো সেলিব্রেটি আর কেউ নেই । বিতর্ক থাকলেও বইয়ের চাহিদা প্রমাণ করে দিচ্ছে মানুষের আগ্রহ কতটা তীব্র ।"
প্রতিদিন নতুন করে বই আনা হলেও তা মুহূর্তেই শেষ হয়ে যাচ্ছে । ভৌতিক থেকে ইতিহাস-সব মিলিয়ে এবছরের কলকাতা বইমেলা যেন পাঠকের কৌতূহল আর কল্পনার এক বিশাল মিলনমেলা ।