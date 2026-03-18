ETV Bharat / state

প্রার্থী হওয়ার পর প্রথমবার তৃণমূলের পতাকা হাতে কবি; কুলটি ফেরানোর লক্ষ্য অভিজিতের, জেলার ফল নিয়ে আত্মবিশ্বাসী মলয়

অরাজনৈতিক ছিলেন, প্রার্থী হওয়ার পর দলীয় পতাকা হাতে কবি দত্ত ৷ কুলটি আসন ফেরানোর লক্ষ্য অভিজিৎ ঘটকের ৷ জেলার ফল নিয়ে আত্মবিশ্বাসী মলয় ৷

তৃণমূলের তিন প্রার্থী মলয় ঘটক, কবি দত্ত ও অভিজিৎ ঘটক (বাঁদিক থেকে) (ইটিভি ভারত)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : March 18, 2026 at 1:04 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

পশ্চিম বর্ধমান, 18 মার্চ: গত কয়েকদিন ধরে রাজ্যজুড়ে একাধিক গুজব ও জল্পনা ছড়িয়েছিল রাজ্যের মন্ত্রী মলয় ঘটককে নিয়ে । তাঁর হাত থেকে আইন দফতর সরিয়ে নেওয়ার পরেই জল্পনা শুরু হয়, তবে কি প্রার্থী পদ থেকেও সরানো হতে পারে মলয় ঘটককে ? তবে সেইসব জল্পনার অবসান ঘটিয়ে আসানসোল উত্তর কেন্দ্রের প্রার্থী হিসেবেই মলয় ঘটকের নাম ঘোষণা করেছে তৃণমূল । এরপর প্রাথমিক প্রতিক্রিয়ায় মলয় ঘটক জানান, তাঁর জেলায় নয়টি আসনই নিজেদের দখলে রাখবে তৃণমূল ৷ বিজেপির একজনও জিততে পারবে না বলেও আত্মবিশ্বাসের সুর শোনা গেল মলয়ের গলায় ৷

তিনি বলেন, "মুখ্যমন্ত্রীকে যে আবারও আমার উপর আস্থা রেখেছেন তার জন্য ধন্যবাদ ৷ শুধু এই জেলা নয়, জেলার বাইরেও আমাকে যেতে হয় । তৃণমূল নেতৃত্ব যা নির্দেশ দেবে আমরা সেই মতোই কাজ করব । যেখানে যেতে বলবে সেখানেই যাব ৷ নিজের জেলা তো আছেই ।"

অন্যদিকে, প্রথমবার বিধানসভা ভোটে প্রার্থী হয়েছেন মন্ত্রী মলয় ঘটকের ভাই তথা আসানসোল পুরনিগমের ডেপুটি মেয়র অভিজিৎ ঘটক । তৃণমূল তাঁকে কুলটি থেকে প্রার্থী করেছে । গতবার কুলটি আসনটি বিজেপি নিজেদের দখলে রাখতে পেরেছিল । প্রার্থী হয়েই অভিজিৎ ঘটক বলেন, "গত বিধানসভা ভোটে আমরা কুলটি আসনে পরাজিত হয়েছিলাম । সেই আসনটি ফিরিয়ে আনাই আমার প্রধান লক্ষ্য । বর্তমানে যিনি কুলটিতে বিজেপি বিধায়ক রয়েছেন, সেই অজয় পোদ্দার এবারও বিজেপির প্রার্থী । মানুষ সঙ্গে থাকলে কোনও লড়াই কঠিন নয় । কুলটির মানুষের আশীর্বাদ আমি পাব ।"

এই প্রসঙ্গে, মলয় ঘটক বলেন, "আমাদের পশ্চিম বর্ধমান জেলায় ন'টি কেন্দ্র আছে । ন'টি কেন্দ্রের যা দায়িত্ব কুলটির দায়িত্বও একই । ভাই বলে তার কোনও বিশেষ দায়িত্ব হতে পারে না । সেও তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী, সেও প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে । আমার পাশে আসানসোল দক্ষিণে তাপস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন, আরও এক দিকে বিধান উপাধ্যায় । তৃণমূল কংগ্রেসের যত জন প্রার্থী হয়েছেন সবার ক্ষেত্রে যা দায়িত্ব কুলটির ক্ষেত্রেও সেই দায়িত্ব ।"

পাশাপাশি জেলায় ফলের বিষয়েও আশাবাদী মলয় ঘটক ৷ তাঁর কথায়, "এবারে যেভাবে প্রার্থী ঘোষণা হয়েছে এবং এবারে যা পরিস্থিতি, তাতে আমাদের জেলায় এবারে নয়-এ নয় হবে । এবারে বিজেপি কোনও আসন এই জেলা থেকে পাবে না । একটা বিধায়কও পাবে না ।"

অন্যদিকে, এতদিন পর্যন্ত আসানসোল-দুর্গাপুর উন্নয়ন পর্ষদের চেয়ারম্যান পদ সামলানোর পরেও কবি দত্ত বলতেন, "আমি কোনও রাজনৈতিক দলের লোক নই ।" মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ হওয়া সত্বেও তাঁকে কোনওভাবেই তৃণমূল কংগ্রেসের কোনও মিছিল বা দলীয় সভায় হাঁটতে বা মঞ্চে বসতে দেখা যায়নি । কিন্তু মঙ্গলবার দলের তরফে দুর্গাপুর পশ্চিম কেন্দ্রের এবারের প্রার্থী হিসাবে সেই কবি দত্তকেই বেছে নিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । সমস্ত রাজনৈতিক দলের নেতা-কর্মীদের সঙ্গে সু-সম্পর্ক বজায় রেখে চলা এই ব্যবসায়ী তথা উদ্যোগপতির গায়েও পাকাপাকিভাবে লাগল রাজনৈতিক দলের ছাপ ৷ প্রার্থী হিসেবে কবি দত্তের নাম ঘোষণার পরেই তিনি আশীর্বাদ দিতে চলে যান মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদারের বাড়িতে । সেখানে মন্ত্রীর হাত থেকেই তৃণমূল কংগ্রেসের পতাকা ধরতে দেখা গেল তাঁকে ৷

কবি দত্ত একসময় বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম টিভি, ফ্রিজের ব্যবসা শুরু করেন দুর্গাপুরে । তারপর ধীরে ধীরে তিনি এগিয়ে যান হোটেল ব্যবসার দিকে । দুর্গাপুরের সিটি সেন্টারে তিনি গড়ে তোলেন তিনতারা হোটেল । এর পাশাপাশি শপিং কমপ্লেক্স । এখান থেকে শুরু হয় ব্যবসায়ী কবি দত্তের উত্থান । বর্তমানে দুর্গাপুরের সিটি সেন্টার, বিধাননগর, আসানসোল, কাঁকসার বিরুডিহা ছাড়াও দুর্গাপুর ও আশপাশের অঞ্চলে বহু জায়গায় তাঁর একাধিক হোটেল রয়েছে । সাম্প্রতিককালে তিনি আবার একটি বেসরকারি হাসপাতালও করেছেন ৷ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দুর্গাপুরের সার্কিট হাউস তৈরির আগে বিভিন্ন সময়ে কবি দত্তের সিটি সেন্টারের তিনতারা হোটেলে থেকেছেন ৷ এখানেই অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়-সহ তৃণমূলের প্রায় প্রথমসারির নেতা-নেত্রীরা জরুরি কাজে এসে রাত্রিবাস করেন ।

ব্যবসায়ী হওয়ার সুবাদে সমস্ত রাজনৈতিক দলের নেতা-নেত্রীদের সঙ্গে কবি দত্তের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক । এরপর তিনি দুর্গাপুর বণিক সভার সভাপতি হন । উদ্যোগপতি তথা ব্যবসায়ীকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রথমে রোগী কল্যাণ সমিতির চেয়ারম্যান করেন । পরে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নজিরবিহীনভাবে অরাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব কবি দত্তের হাতে তুলে দিয়েছিলেন আসানসোল দুর্গাপুর উন্নয়ন পর্ষদের কাজ । এবার বিধানসভায় প্রার্থী হলেন তিনি ৷

TAGGED:

Quick Links / Policies

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.