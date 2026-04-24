দেবের সঙ্গে ছবি তুলতে না পেরে অসুস্থ তরুণী, দেখা করার কথা দিলেন অভিনেতা
রাজ্যের শাসকদলের প্রার্থীদের হয়ে প্রচারে ছুটে বেড়াচ্ছেন সাংসদ অভিনেতা দেব । স্বভাবতই তাঁকে ঘিরে মানুষের উন্মাদনাও আকাশছোঁয়া ।
Published : April 24, 2026 at 10:32 AM IST
বনগাঁ, 24 এপ্রিল: নির্বাচনী প্রচারে হাতের নাগালে প্রিয় অভিনেতা ৷ স্বাভাবিকভাবেই তার সঙ্গে একটা ছবি তুলতে চেয়েছিলেন এক তরুণী ৷ কিন্তু ভিড়ের মাঝে তৃণমূল সাংসদ তথা অভিনেতা দেবের সঙ্গে ছবি তুলতে না পেরে অসুস্থ হয়ে পড়েন তিনি । খবর কানে আসতেই বনগাঁ দক্ষিণে ওই তরুণীকে অবশ্য দেখা করবেন বলে কথা দিয়েছেন দেব ৷
প্রথম দফার নির্বাচন সম্পন্ন । এবার পালা দ্বিতীয় দফার । প্রচারের দিনও কমে আসছে ধীরে ধীরে । তাই অবিশ্রান্ত প্রচার চলছে দিকে দিকে । দলীয় প্রার্থীর সমর্থনে একের পর এক রোড শো করছেন অভিনেতা সাংসদ দেব ৷ সিনে পর্দার হিরোকে এলাকায় প্রচারে আসতে দেখে ভিড় জমাচ্ছেন অগণিত মানুষ ৷ রাস্তায় সারি বেঁধে তাঁকে অভিবাদন জানানোর পাশাপাশি বাড়ির ব্যালকনি বা ছাদে উঠে দেবকে দেখতে ভিড় উপচে পড়ছে ৷ এরই সঙ্গে তাঁর সঙ্গে সেলফি তোলার বাসনাও অনেকে জাহির করছেন । এমনই ছবি তোলার আশা ছিল বনগাঁর ওই তরুণীরও । একটা অন্তত ছবি দেবের সঙ্গে তোলার স্বপ্ন ছিল তাঁর ।
কিন্তু অধরা থেকে গেল সেই স্বপ্ন । সভা শেষে হেলিকপ্টারে চেপে চলে গেলেন দেব । আর তারপরই কান্নায় ভেঙে পড়েন সেই তরুণী । তাঁর কথায়, "আমি মঞ্চেও উঠেছিলাম । দেব আমার সঙ্গে হাত মিলিয়েছিল । ওর কয়েকজন লোক আর আমাদের দলের কয়েকজন লোক আমাকে সরিয়ে দেয় ৷ সারামাস জুড়ে ওদের (তৃণমূলের) জন্য কাজ করেছি । আমাকে বলেছিল ওরা আমাকে একটা ছবি তুলতে দেবে । কিন্তু দিল না । আমরা সাতজন মিলে একসঙ্গে কাজ করি । শুধু একটা ফোটো তুলতে চেয়েছিলাম কিন্তু আমাকে সেই সুযোগ দেওয়া হল না ।"
দেবের হেলিকপ্টারের দিকে তাকিয়ে তরুণী কাঁদতে কাঁদতে বলতে থাকেন, "ছোটবেলা থেকে আমার একটাই স্বপ্ন । কেউ আমাকে দেবের সঙ্গে ছবি তুলতে দিল না ।" এরপর মাঠেই জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন তরুণী । সেই ভিডিয়োও ইতিমধ্যেই ছড়িয়ে পড়েছে সোশাল মিডিয়ায় ৷ আর তা দেবের কাছে পৌঁছতেও সময় লাগেনি । সোশাল মিডিয়ায় সেই ভিডিয়ো রি-পোস্ট করে দেব লিখেছেন, "আমি ঋতুপর্ণাকে (বনগাঁ দক্ষিণের তৃণমূল প্রার্থী) বলে দিয়েছি 4 তারিখের পর তোমাকে নিয়ে আমার অফিসে আসতে । ভালো থেকো । দেখা হবে খুব তাড়াতাড়ি ।"
দ্বিতীয় দফা ভোটের দিন বনগাঁ দক্ষিণ, বসিরহাট দক্ষিণ, বারাসত, অশোকনগর, দেগঙ্গা ও বেলেঘাটা বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থীদের হয়ে নির্বাচনী প্রচার করেন দেব । এরই মাঝে বনগাঁ দক্ষিণের সেই তরুণীর তাঁকে ঘিরে এহেন নিঃস্বার্থ আবেগ, ভালোবাসাকে উপেক্ষা করেননি অভিনেতা সাংসদ । আবেগকে সম্মান দিয়ে কথা দিয়েছেন দেখা করবেন সেই তরুণীর সঙ্গে ভোটের ফলপ্রকাশের পর ।