যেমন কর্ম তেমন সাজা, কিন্তু এভাবে মারতে বলিনি; মন্তব্য গাইঘাটা এনকাউন্টারে মৃতের মায়ের

যেমন কর্ম তেমন সাজা, কিন্তু এভাবে মারতে বলিনি; মন্তব্য গাইঘাটা এনকাউন্টারে মৃতের মায়ের
Gaighata Encounter Case: নাবালিকাকে ধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় পুলিশি এনকাউন্টারে মৃত্যু হয়েছে অভিযুক্তের ৷ ছেলের এহেন সাজা কি সমর্থন করেন মা, শুনুন তাঁর প্রতিক্রিয়া ৷
Published : October 27, 2026 at 4:43 PM IST
গাইঘাটা, 27 অক্টোবর: "আমার ছেলে যেমন অন্যায় করেছে, তেমন সাজা পেয়েছে । মা হিসেবে নয়, দেশের একজন নাগরিক হিসেবে আমি একথা বলছি ।" মঙ্গলবার চাঁদপাড়া গ্রামীণ হাসপাতালের সামনে দাঁড়িয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে এমনই মন্তব্য করলেন গাইঘাটায় পুলিশি এনকাউন্টারে মৃতের মা । ছেলে উচিত সাজা পেয়েছে বলে মন্তব্য করেন বাবাও ।
শনিবার রাতে গাইঘাটার বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী একটি গ্রামে দুর্গাপুজোর জলসা থেকে ডেকে নিয়ে গিয়ে এক কিশোরীকে ধর্ষণ করে খুন করা হয় বলে অভিযোগ । ওই ঘটনায় পুলিশ পাড়ারই এক যুবককে গ্রেফতার করে । সোমবার রাতে ধৃতকে ঘটনার পুনর্নির্মাণের জন্য পুলিশ গ্রামে নিয়ে যায় । এই বিষয়ে মৃতের মা বলেন, "রাত দুটো নাগাদ পুলিশ ছেলেকে নিয়ে বাড়িতে এসেছিল । আমাদের সঙ্গে ছেলের কথা বলিয়ে দিয়েছিল । ঘটনার দিন ছেলে যে জামা কাপড় পরে ছিল, পুলিশ সেগুলো নিয়ে যায় । পুলিশ বাড়িতে কিছু লেখালেখিও করে । তারপর সকালবেলা থানা থেকে এক অফিসার এসে জানান আমার ছেলেকে এনকাউন্টার করা হয়েছে । আমাদের চাঁদপাড়া গ্রামীণ হাসপাতালে যেতে হবে ।"
এনকাউন্টার সম্পর্কে জানতে চাওয়ায় সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, "আমার ছেলে যে অন্যায় করেছে, তাতে ওর উপযুক্ত সাজা হয়েছে । মা হিসেবে নয়, দেশের একজন নাগরিক হিসেবে আমি এ কথা বলছি । রবিবার প্রথম যেদিন পুলিশ আমাদের বাড়িতে এসেছিল, সেদিন আমি নিজের হাতে ছেলেকে পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছিলাম । পুলিশকে বলেছিলাম, ছেলে যে অন্যায় করেছে তাতে ওর কঠোর শাস্তি হোক । কিন্তু তাই বলে আমি এনকাউন্টার করে মারতে বলিনি । পুলিশ বলছে, ছেলে নাকি পালানোর চেষ্টা করছিল । অত পুলিশের মধ্যে থেকে কী করে পালানো সম্ভব ? তারপরে শুনছি, ও নাকি পুলিশের বন্দুক কেড়ে নিয়ে গুলি করতে যাচ্ছিল । পুলিশ তার সাজা দিয়েছে ।"
নিহত যুবকের মা আরও বলেন, "আমার ছেলের পরিণতি দেখে সবাই শিক্ষা নিক । আর যেন কোনও ছেলে কোনও মেয়ের অপমান করতে সাহস না পায় । যদি কেউ এইরকম অন্যায় করে, তারও যেন এইরকম সাজা হয় । আমার ছেলের সাজা হয়েছে । আমি খুশি হয়েছি । আমাকে আপনারা ছেড়ে দিন । আমি বাড়ি যাব । বাড়িতে আমার আরও একটা ছেলে রয়েছে ।"
মঙ্গলবার দুপুরে চাঁদপাড়া গ্রামীণ হাসপাতাল থেকে এনকাউন্টারে মৃতের দেহ বনগাঁ মহকুমা হাসপাতালে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয় । ছেলের দেহের সঙ্গে অ্যাম্বুলেন্সে করে যাওয়ার সময় বাবা সাংবাদিকদের বলেন, "ছেলে যা অন্যায় করেছে তাতে ওর উপযুক্ত সাজা হয়েছে ।"