SIR নিয়ে বিএলএ ট্রেনিংয়ে নানান প্রশ্ন, রাজনৈতিক দলের মিশ্র প্রতিক্রিয়া

শনিবার আসানসোলে এসআইআর (SIR) নিয়ে প্রশাসনিক স্তরে বিএলএ-দের সঙ্গে বৈঠক হয় । বৈঠকের শেষে বিভ্রান্ত রাজনৈতিক দলের এজেন্টরা ৷

BLA TRAINING OF SIR
SIR নিয়ে বিএলএ ট্রেনিং (ইটিভি ভারত)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : November 1, 2025 at 7:30 PM IST

3 Min Read
আসানসোল, 1 নভেম্বর: আসানসোলের মহকুমা শাসকের তত্ত্বাবধানে আসানসোল রবীন্দ্র ভবনে শনিবার হয়ে গেল আসানসোল উত্তর বিধানসভার বিএলএ-দের প্রশিক্ষণ। আর এই প্রশিক্ষণ শিবিরে নানান প্রশ্ন উঠে এল বিএলএ-দের কাছ থেকে । অনেকেই উত্তর পেয়ে নিশ্চিত হয়েছেন । আবার অনেকেই প্রেক্ষাগৃহ থেকে বাইরে এসে বিভ্রান্ত।

যদিও আসানসোলের মহকুমা শাসক বিশ্বজিৎ ভট্টাচার্য জানিয়েছেন, বিএলএ-দের মিটিং নিয়ে বৈঠক ফলপ্রসু হয়েছে এবং নির্ভুল ভোটার তালিকা তৈরি হোক ও এই কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হোক এটাই চাইছি । গত মঙ্গলবার থেকে রাজ্যে শুরু হয়েছে এসআইআর (SIR) অর্থাৎ ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধন ৷

রাজনৈতিক দলের মিশ্র প্রতিক্রিয়া (ইটিভি ভারত)

শনিবার প্রশাসনিক স্তরে বিএলএ-দের সঙ্গে বৈঠক হয় । বৈঠকের শেষে সিপিএমের পক্ষ থেকে অভিযোগ আনা হয়েছে । সিপিএমের প্রতিনিধিত্ব করা বিএলএ তনুশ্রী রায় বলেন, "আমরা মূলত যে অঞ্চলে থাকি, সেই অঞ্চলে প্রচুর রেল কোয়ার্টার আছে । কর্মসূত্রে সেই আবাসনে মানুষজন আসেন। আবার তারা চলে যান। অনেকের মৃত্যুও হয়েছে । কিন্তু আমরা বারবার বলা সত্ত্বেও যারা সেই এলাকা ছেড়ে চলে গিয়েছে বা যাদের মৃত্যু হয়েছে তাদের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ যায়নি । এক্ষেত্রে যিনি বিএলএ থাকবেন তাকে যে অঞ্চলে ম্যাপিং করে দেওয়া হবে, তিনি সেই অঞ্চলেই যেন কাজ করেন। এটাই আমাদের দাবি। কোনও রাজনৈতিক দলের প্রভাবশালী নেতা যদি তাঁকে নিয়ে গিয়ে অন্য অঞ্চলে চলে যাওয়া ভোটারের নাম রাখতে বাধ্য করেন, কিন্তু এমনটা করতে দেওয়া যাবে না।"

কংগ্রেসের পক্ষ থেকেও মহাকুমা শাসকের কাছে প্রশ্ন করা হয়, সম্প্রতি যারা বিভিন্ন রাজ্য বা জেলা থেকে আসানসোলে এসেছেন বিভিন্ন কর্মসূত্র বা ব্যবসায়িক সূত্রে । ঠিকানার পরিবর্তন ভোটার কার্ডে হয়নি । সেক্ষেত্রে তাদের কি করণীয় ? কংগ্রেস নেতা শাহ আলম বলেন, "চার মাস আগে যে মানুষটি রায়গঞ্জ থেকে আসানসোলে এসেছেন তাকে আবার রায়গঞ্জে ফিরে যেতে হবে ? যে তিন দিন বিএলও আসবে, সেইদিন ফর্ম নিতে হবে। কবে তিনি আসবেন সেটাও তার জানা বাইরে সুতরাং তিনি আসানসোল থেকে গিয়ে হোটেল ভাড়া করে থেকে বিএলও-র সঙ্গে দেখা করবেন । এটা প্রায় অসম্ভব।"

যদিও বিজেপির পক্ষ থেকে এই বৈঠককে ফলপ্রসূ বলে বলা হয়েছে ৷ বিজেপি নেতা প্রশান্ত চক্রবর্তী বলেন, "যে সমস্ত বিভ্রান্তি ছড়ানো হচ্ছে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকে এবং মিডিয়ার পক্ষ থেকে তা এই মিটিংয়ে এলেই দূর হয়ে যাচ্ছে ৷ কাজটি খুব সরল হয়ে যাচ্ছে । ভালোভাবে প্রশাসনিক কর্তারা বৈঠকে বুঝিয়ে দিয়েছেন। আশা রাখছি, পশ্চিম বর্ধমানে এসআইআর খুব ভালোভাবে হবে ।" তৃণমূলের পক্ষ থেকে যদিও কোনও বিএলএ মন্তব্য করতে চাননি।

আসানসোলের মহকুমা শাসক বিশ্বজিৎ ভট্টাচার্য বলেন, "শনিবার আসানসোল উত্তর বিধানসভার বিএলএ দের নিয়ে বৈঠক হয়েছে এবং প্রত্যেককে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে কার কি রোল। তারা সঠিকভাবেই বুঝেছেন এবং এসআইআর এর কাজে তাদেএ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে, তা তারা পালন করবেন বলেই মনে করছি।"

