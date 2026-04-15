কংগ্রেস জোটে না থাকায় 'ধাক্কা' লেগেছে, স্বীকারোক্তি নওশাদ সিদ্দিকীর

কংগ্রেস জোটে না থাকায় 'ধাক্কা' লেগেছে, স্বীকারোক্তি নওশাদ সিদ্দিকীর
ইলামবাজারে নির্বাচনী প্রচারে এসে অনুব্রত-কাজল গড় হিসেবে বীরভূমকে মানতে নারাজ নওশাদ ৷ তাদের দুর্নীতির বিরুদ্ধে মানুষ বদলা নেবে বলে জানান তিনি ৷
Published : April 15, 2026 at 9:24 AM IST
ইলামবাজার, 15 এপ্রিল: কংগ্রেসের জোটে না থাকাটা ধাক্কা লেগেছে ৷ ইলামবাজারে নির্বাচনী প্রচারে এসে স্বীকারোক্তি আইএসএফ প্রধান নওশাদ সিদ্দিকীর ৷ কংগ্রেসের জোটে থাকা দরকার ছিল, বললেন নওশাদ ৷ পাশাপাশি, কেন্দ্র সরকারের নারী সংরক্ষণ বিল নিয়েও কটাক্ষ করেন তিনি । তাঁর দাবি, আগে বিজেপি নেতাদের বিরুদ্ধে ওঠা নারী হেনস্থা সংক্রান্ত যাবতীয় ঘটনার কি ব্যবস্থা নিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী ?
মঙ্গলবার বীরভূমের ইলামবাজারে বামফ্রন্টকে সঙ্গে নিয়ে ইন্ডিয়ান সেকুলার ফ্রন্টের বোলপুর বিধানসভার প্রার্থী বাপি সোরেনের সমর্থনে পথসভা করেন নওশাদ সিদ্দিকী । সভা শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন নওশাদ সিদ্দিকী । কংগ্রেস জোটে নেই, তাতে কি সমস্যা হবে ? এই প্রশ্নে তিনি বলেন, "সমস্যা হওয়ার থেকে বড় কথা, যে শক্তি আমরা ক্ষয় করছি, সেটা কম ক্ষয় করতে হত ৷ নেই, তাতে কোনও একটা জায়গায় একটু হলেও ধাক্কা লেগেছে ৷ কংগ্রেসের জোটে থাকাটা দরকার ছিল ।"
অর্থাৎ, দীর্ঘকাল পর এই প্রথম রাজ্যে একলা চলো নীতি নিয়ে নিয়েছে কংগ্রেস । তাতে যে কিছুটা ধাক্কা লেগেছে বাম শিবিরে তা কার্যত স্বীকার করে নেন আইএফএফ প্রধান নওশাদ সিদ্দিকী । কেন্দ্রের নারী সংরক্ষণ বিলে কি সমর্থন করবেন ? এই প্রশ্নে নওশাদ বলেন, "নারী সুরক্ষা, সংরক্ষণ খুব ভালো । আমরাও চাই ৷ ভালো কিছু করলে নিশ্চয় পাশে থাকব ৷ কিন্তু, বিজেপি নেতাদের বিরুদ্ধে যে নারী নির্যাতন নিয়ে অভিযোগগুলো উঠেছে তাতে কি ব্যবস্থা নিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী ?"
বীরভূমে সভা করে নওশাদ হুঁশিয়ারি দিয়ে তৃণমূলের উদ্দেশ্যে বলেন, "এই জেলা কাজল শেখ বা অনুব্রত মণ্ডলের গড় নয় ৷ পুলিশ পাশে আছে তাই, পুলিশ সরে গেলে কয়েক সেকেন্ড লাগবে মানুষের ৷ কারণ এরা যা দুর্নীতি করে রেখেছে, মানুষ বদলা নেবে ৷"
বরাবরই বাম শরিকদের মধ্যে বোলপুর বিধানসভা ছিল আরএসপি'র । এখান থেকে আরএসপি-ই প্রার্থী দিত বরাবর ৷ এবার আরএসপি সেই জায়গা ছেড়ে দিয়েছে ইন্ডিয়ান সেকুলার ফ্রন্ট (আইএসএফ)-কে ৷ তাই এখান থেকে বাম সমর্থিত আইএফএফ প্রার্থী হিসেবে লড়ছেন আদিবাসী সম্প্রদায়ের অধ্যাপক বাপি সোরেন ৷
তাঁর সমর্থনে ইলামবাজারের পথসভা করেন আইএসএফ-এর সভাপতি নওশাদ সিদ্দিকী । ছিলেন, সিপিআইএমের বীরভূম জেলা সম্পাদক গৌতম ঘোষ-সহ দলের নানুর বিধানসভার প্রার্থী শ্যামলী প্রধান ও সিউড়ি বিধানসভার প্রার্থী মতিউর রহমান ।