ওপারের তাণ্ডবে এপারে বাংলাদেশ ভবনের সংগ্রহশালা খোলা অনিশ্চিত ! প্রতিবাদ শান্তিনিকেতনে
ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কে চিড় ধরার আশঙ্কা ! বাংলা ভাষাকে বাঁচানোর আবেদন শান্তিনিকেতনবাসীর ৷
Published : December 20, 2025 at 7:45 PM IST
বোলপুর, 20 ডিসেম্বর: শরীফ ওসমান হাদির মৃত্যুতে ওপারে তাণ্ডবলীলার জেরে এপার-বাংলায় আন্তজার্তিক বাংলাদেশ ভবনের সংগ্রহশালা খোলা আরও অনিশ্চিত হয়ে পড়ল ৷ হাসিনা সরকারের পতনের পর সম্পূর্ণ রূপে বন্ধ রাখা হয়েছিল বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিতরে থাকা বাংলাদেশ ভবন ৷ পরিস্থিতি ধীরে-ধীরে স্বাভাবিকের দিকে এগোতে বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ সিদ্ধান্ত নিয়েছিল কিছুদিনের মধ্যে সর্বসাধারণের জন্য খুলে দেওয়া হবে সংগ্রহশালাটি ৷ কিন্তু, সেই উদ্যোগ ফের অথৈ জলে ৷
উল্লেখ্য, বাংলাদেশ সরকারের 40 কোটি টাকা ব্যয়ে বিশ্বভারতীর ইন্দিরা গান্ধি জাতীয় সংহতি কেন্দ্রের মাঠে 40 হাজার বর্গফুট জায়গা জুড়ে রয়েছে আন্তর্জাতিক 'বাংলাদেশ ভবন' ৷ 2018 সালের 25 মে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও বাংলাদেশের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এই ভবনের উদ্বোধন করেছিলেন ৷ উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও ৷ এমনকি, এই ভবনের নকশা তৈরি করেছিলেন স্বয়ং বাংলাদেশের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৷
পরে এই ভবন পরিচালনার জন্য বাংলাদেশ সরকারের তরফে 10 কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছিল ৷ চুক্তি হয়েছিল এই টাকা ব্যাংকে ফিক্সড ডিপোজিট হিসেবে রেখে তার সুদের অংক দিয়ে বাংলাদেশ ভবন রক্ষণাবেক্ষণ করা হবে ৷ আর ভবনের দায়িত্বে থাকবে বিশ্বভারতী ৷ এই বাংলাদেশ ভবনে রয়েছে মুজিবুর রহমানের একটি বড় ভাস্কর্য, দুই বাংলার ইতিহাসের একাধিক নথি, ছবি, দলিল-সহ নানান সামগ্রী ৷ রয়েছে একটি আধুনিক মানের প্রদর্শনশালা, গ্রন্থাগার, প্রেক্ষাগৃহ ৷ পর্যটকরা প্রদর্শনশালা ঘুরে দেখতে পারতেন ৷ আর পড়ুয়ারা গবেষণা, বিভিন্ন অনুষ্ঠানের জন্য গ্রন্থাগার ও প্রেক্ষাগৃহ ব্যবহার করতে পারতেন ৷
তবে, হাসিনা সরকারের পতনের পর সম্পূর্ণ রূপে এই বাংলাদেশ ভবন বন্ধ রাখা হয়েছিল ৷ তবে, ধীরে-ধীরে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হতে বাংলাদেশ ভবনের প্রেক্ষাগৃহে শুরু হয়েছিল সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ৷ বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ সিদ্ধান্ত নিয়েছিল এক মাসের মধ্যে সর্বসাধারণের জন্য বাংলাদেশ ভবনের সংগ্রহশালাটি খুলে দেওয়া হবে ৷
কিন্তু, বাংলাদেশের অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতিতে, তা ফের পিছিয়ে গেছে বলে বিশ্বভারতী সূত্রে খবর ৷ তবে, বাংলাদেশ ভবনের সংগ্রহশালা খোলার বিষয়টি দুই দেশের কূটনৈতিক বিষয় হওয়ায়, এ নিয়ে মুখ খুলতে নারাজ বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ৷
প্রসঙ্গত, দু’দিন আগে গুলিবিদ্ধ হন শেখ হাসিনা সরকারের বিরুদ্ধে গণআন্দোলনের অন্যতম মুখ শরীফ ওসমান হাদি ৷ এরপর চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যু হয় তাঁর ৷ তখন থেকেই উত্তপ্ত হয়ে ওঠে বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা-সহ অন্যান্য জেলাগুলি ৷ ওই দেশের জনপ্রিয় বাংলা দৈনিক 'প্রথম আলো' ও ইংরেজি দৈনিক 'দ্য ডেলি স্টার'-এর অফিসে ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগ করা হয় ৷ এমনকি দীপু দাস নামে এক ব্যক্তিকে নৃশংসভাবে হত্যার পর বিবস্ত্র করে জ্বালিয়ে দেওয়ার দৃশ্যে আঁতকে উঠেছে গোটা বিশ্ব ৷
এমনকি, ধানমন্ডিতে মুজিবুর রহমানের ভাঙা বাড়িতে ফের ভাঙচুর চালানো, ছায়ানটের বাইরে অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটে ৷ ভেঙে দেওয়া হয় প্রখ্যাত শিল্পীদের ব্যবহৃত বাদ্যযন্ত্র ৷ ছিঁড়ে ফেলা হয় শিল্পী সনজিদা খাতুনের ছবি, লালনের বিভিন্ন জিনিস ৷ যা নিয়ে নিন্দার ঝড় উঠেছে সর্বত্র ৷ এই ছায়ানট হল শিল্পী, সাহিত্যিক সনজিদা খাতুন, ওয়াহিদুল হক-সহ বিশিষ্টদের তৈরি শিল্প-সাহিত্য চর্চা কেন্দ্র ৷ যা 1961 সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ৷
এদিকে, বাংলাদেশে ছায়ানট ধ্বংস ও সেদেশের সংখ্যালঘু শ্রমিক দীপু দাসকে নৃশংসভাবে হত্যার প্রতিবাদে সরব কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শান্তিনিকেতন ৷ ঠাকুর পরিবারের অন্যতম সদস্য সুপ্রিয় ঠাকুর বলেন, "এ অবাক করা কাণ্ড ৷ একটা দেশ কোন পথে এগোচ্ছে ভাবা যায় ! রবীন্দ্রনাথ-নজরুল-লালনের দেশে যা ঘটে চলেছে, নিন্দার ভাষা পাচ্ছি না ৷ এদিনও দেখতে হবে ভাবিনি ৷"
আশ্রমিক তথা শান্তিনিকেতনের খোয়াই সাহিত্য পত্রিকার সম্পাদক কিশোর ভট্টাচার্য বলেন, "বাংলাদেশে যে ধরনের ঘটনা ঘটে চলেছে, তার তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি ৷ সেখানকার সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ইউনুস সাহেবের কাছে অনুরোধ, আপনি চোখ বন্ধ করে থাকবেন না ৷ সাধারণ মানুষকে নিরাপত্তা দিন ৷ বাংলা ভাষা, কৃষ্টি, সংস্কৃতির উপর দুই দিন ধরে অত্যাচার হচ্ছে, রবীন্দ্রনাথের ছবি পুড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে, ছায়ানট ধ্বংস করা হয়েছে ৷ লালনের সংস্কৃতি ধ্বংস করা হচ্ছে ৷ ধর্মনিরপেক্ষতা যেন ফিরে আসে সেই দাবি জানাই ৷"
শান্তিনিকেতনের আরেক আশ্রমিক প্রণতি বিশ্বাস বলেন, "ছায়ানট সংস্কৃতির পীঠস্থান ৷ এই শান্তিনিকেতন থেকেও শিখে অনেক শিল্পী সেখানে গিয়েছেন ৷ বাংলা দুই দেশেরই ভাষা, বাংলা ওপারের জাতীয় ভাষা ৷ সেখানে বাংলা কৃষ্টি-সংস্কৃতিকে ধ্বংস করে একটা দেশ চলতে পারে ! আমাদের আবেদন এই অত্যাচার যেন অবিলম্বে বন্ধ হয় ৷ মুক্তিযোদ্ধাদেরও রক্ষা করতে হবে ৷"
শিক্ষক কল্যাণ মুখোপাধ্যায় বলেন, "বাংলাদেশকে আমরা অত্যন্ত আপন নিজের দেশ বলে মনে করতাম ৷ এখন আর সেটা ভাবতেই পারছি না ৷ যেভাবে ওপারে একটা ধর্মনিরপেক্ষ বিষয়কে ধ্বংস করে দেওয়া হচ্ছে ৷ উগ্র মৌলবাদ যেভাবে দেশটার পরোতে-পরোতে ছড়িয়ে যাচ্ছে, তাতে ওই দেশটার সম্পর্কে আর ভালো কিছু বলতে ইচ্ছে করছে না ৷ এবার হয় তো 'আমার সোনার বাংলা' জাতীয় সঙ্গীতকেই অস্বীকার করবে ৷ কারণ, রবীন্দ্রনাথের মূর্তি ভাঙছে, লালনের মাজার ভাঙতে পারে, যা ইচ্ছা চলছে ৷ সেখানকার প্রশাসন যদি নীরব থাকে, চোখ বন্ধ করে থাকে, তাহলে সেখানকার ধর্মনিরপেক্ষ মানুষের কী হবে ? বাংলাদেশ স্বাভাবিক হোক এটাই কাম্য ৷"
বাংলা ভাষা, রবীন্দ্র-নজরুল চর্চা, লালন সংস্কৃতি-সহ দেশীয় সংস্কৃতির প্রচার ও প্রসারের পীঠস্থান ছিল এটি ৷ সেই ঐতিহ্যবাহী ছায়ানট এখন ধ্বংসাবশেষে পরিণত হয়েছে ৷ আর এর প্রতিবাদে সরব হয়েছে কবিগুরুর শান্তিনিকেতন ৷ সকলের একটাই দাবি, উগ্র মৌলবাদের গ্রাস থেকে বাংলাদেশকে বাঁচানো হোক ৷