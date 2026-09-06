কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি হলেন রবীন্দ্র ভি ঘুগে
বম্বে হাইকোর্টের ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি পদে দায়িত্ব সামলেছেন রবীন্দ্র ভি ঘুগে ৷ 2013 সালে বম্বে হাইকোর্টে বিচারপতি হিসাবে কাজ শুরু করেন ৷
Published : September 6, 2026 at 12:40 PM IST
কলকাতা, 6 সেপ্টেম্বর: বম্বে হাইকোর্টের বিচারপতি রবীন্দ্র ভি ঘুগেকে (Ravindra V Ghuge) কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি নিযুক্ত করার সুপারিশ করেছিল সুপ্রিম কোর্টের কলেজিয়াম ৷ শনিবার সেই সুপারিশে শিলমোহর দিয়েছে কেন্দ্রীয় আইন ও বিচার মন্ত্রক ৷ তারপরই এক গেজেট বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু, বম্বে হাইকোর্টের বিচারপতি হিসাবে কাজ করা রবীন্দ্র ভি ঘুগেকে কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি হিসাবে নিযুক্ত করেছেন ৷
গত 19 জুন বিচারপতি সুজয় পাল কলকাতা হাইকোর্টের 44তম প্রধান বিচারপতি পদ থেকে অবসর গ্রহণ করেন ৷ তারপর থেকে কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তী ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতির দায়িত্ব পালন করছিলেন ৷ ইতিমধ্যে সুপ্রিম কোর্টের কলেজিয়াম গত 6 জুলাই কলকাতা হাইকোর্টের স্থায়ী প্রধান বিচারপতি হিসাবে তাঁর নাম সুপারিশ করেছিল ৷
বিচারপতি রবীন্দ্র ভি ঘুগে দীর্ঘ সময় ধরে বম্বে হাইকোর্টের বিচারপতি হিসাবে দায়িত্ব সামলেছেন ৷ পরবর্তী সময়ে তাঁকে বম্বে হাইকোর্টের ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি করা হয় ৷ 1990 সালে ঔরাঙ্গাবাদ থেকে আইনের ডিগ্রি অর্জন করার পর বম্বে হাইকোর্টে তিনি প্র্যাকটিস শুরু করেন ৷ 2013 সালে বম্বে হাইকোর্টের বিচারপতি হিসাবে নিযুক্ত হন তিনি ৷ এতদিন কলকাতা হাইকোর্টে ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি হিসাবে কাজ করছিলেন তপোব্রত চক্রবর্তী ৷ হাইকোর্টের সিনিয়র মোস্ট বিচারপতি হিসাবে তাঁকে সেই দায়িত্বভার দেওয়া হয়েছিল ৷ অন্যদিকে, বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তী খুব শীঘ্রই বদলি হতে পারেন বলেও কলকাতা হাইকোর্ট সূত্রে খবর ৷
এর পাশাপাশি দিল্লি হাইকোর্টের বিচারপতি ভি কামেশ্বর রাওকে পটনা, এলাহাবাদ হাইকোর্টের বিচারপতি মহেশচন্দ্র ত্রিপাঠিকে বম্বে হাইকোর্টের এবং পঞ্জাব-হরিয়ানা হাইকোর্টের বিচারপতি অশ্বিনী কুমার মিশ্রকে ওই হাইকোর্টেরই প্রধান বিচারপতি করা হয়েছে ৷ পাশাপাশি, রাজস্থান হাইকোর্টের বিচারপতি ড. পুষ্পেন্দু সিং ভাটিকে জম্মু-কাশ্মীর ও লাদাখ হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি নিযুক্ত করেছেন রাষ্ট্রপতি ৷ অন্যদিকে, ছত্তিশগড় হাইকোর্টের বিচারপতি সঞ্জয় কুমার আগরওয়ালকে রাজস্থান হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি হিসাবে নিযুক্ত করা হয়েছে ৷