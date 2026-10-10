ইঁদুরে খুবলে গেল দেহাংশ, মানিকতলা ইএসআই-তে প্রৌঢ়ার মৃত্যু ঘিরে প্রশ্ন
Maniktala ESI Hospital: তিন দিনের মধ্যে হাসপাতালের সুপারের কাছে রিপোর্ট জমা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সৌমিতা ভট্টাচার্যের প্রতিবেদন ।
Published : October 10, 2026 at 12:42 AM IST
কলকাতা, 10 অক্টোবর: প্রশ্নের মুখে মানিকতলা ইএসআই হাসপাতালের চিকিৎসা পরিষেবা । প্রথমত, ডায়ালিসিসের জন্য হাসপাতালে ভর্তি হওয়া এক প্রৌঢ়ার মৃত্যু হয়। তারপর পরিবারের সদস্যরা দেখতে পান মৃতার দেহের বিভিন্ন অংশে ক্ষত চিহ্ন রয়েছে। ইঁদুরে দেহের বিভিন্ন অংশের মাংস খুবলে খেয়েছে বলে দাবি তাঁদের । অভিযোগের তদন্তে 10 সদস্যের কমিটি গঠন করেছে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। তিন দিনের মধ্যে হাসপাতালের সুপারের কাছে রিপোর্ট জমা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
হাওড়ার আন্দুলের বাসিন্দা আলপনা দে। বয়স 49 বছর । গত বৃহস্পতিবার মানে 8 অক্টোবর ডায়ালিসিসের জন্য মানিকতলা ইএসআই হাসপাতালের সার্জারি ওয়ার্ডে 108 নম্বর বেডে ভর্তি হয়েছিলেন। রাতেই তাঁর মৃত্যু হয় । 9 অক্টোবর মানে শুক্রবার সকালে হাসপাতালে এসে তাঁর দেহের বিভিন্ন অংশে ক্ষত দেখতে পান পরিবারের সদস্যরা। তাঁদের অভিযোগ, আলপনার চোয়াল, কপাল, চোখ, হাত এবং পায়ের আশপাশের বেশ কিছু অংশের মাংস খুবলে নিয়েছে ইঁদুর। এমনকী, হাতের আঙুলেও মাংসের অংশ উধাও হয়ে গিয়েছে বলে দাবি পরিবারের।
পরিবারের এক সদস্য বলেন, "মৃত্যুর পরে তাঁর দেহ ইঁদুরে খেয়েছে নাকি আগেই এই ঘটনা ঘটেছে সেই বিষয়ে হাসপাতাল আমাদের কিছু জানায়নি। কেন মৃত্যু হয়েছে সেটাও স্পষ্ট করা হয়নি। ইতিমধ্যেই আমরা মানিকতলা থানায় এই ঘটনার জেরে অভিযোগ জানিয়েছি। পাশাপাশি হাসপাতালের সুপারের কাছেও লিখিত অভিযোগ জানানো হয়েছে।"
সার্জারি ওয়ার্ডের মতো জায়গায় কীভাবে এমন ঘটনা ঘটল, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন মৃতার পরিবারের সদস্যরা। হাসপাতালের নজরদারি ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়েও উঠেছে প্রশ্ন । সূত্রের খবর, রাতে আলপনা দেবী চিৎকার করেছিলেন। কিন্তু সেই সময়ে কেন কেউ তাঁর কাছে পৌঁছলেন না, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে পরিবার। সে সময় যে সমস্ত কর্মীরা ওই ওয়ার্ডে ডিউটি করছিলেন তাঁদের ভূমিকাও পড়েছে প্রশ্নের মুখে । একজন রোগী চিৎকার করলেন । প্রাণে বাঁচানোর আর্তি করলেন । তবু তাঁর গলার আওয়াজ কেউ কেন শুনতে পেল না সেটা নিয়েই উঠতে শুরু করেছে একাধিক প্রশ্ন ।
এই প্রসঙ্গে স্বাস্থ্য দফতরের তরফে বলা হয়েছে, ঘটনার তদন্তের জন্য 10 সদস্যের কমিটি গঠন করেছে হাসপাতাল। তিন দিনের মধ্যে তদন্তের রিপোর্ট জমা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কীভাবে এই ঘটনা ঘটল এবং এর পিছনে কোনও গাফিলতি ছিল কি না, তা খতিয়ে দেখা হবে।