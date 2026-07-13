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কান ধরে ক্ষমা চেয়েও মিলল না রেহাই ! খাদ্যমন্ত্রীর নির্দেশে সিল দোকান, গ্রেফতার ডিলার

রেশন ডিলার, হোলসেলার থেকে ডিস্ট্রিবিউটাররা এলার্ট থাকুন ৷ গুমায় সারপ্রাইজ ভিজিটে গিয়ে কড়া হুঁশিয়ারি দিলেন খাদ্যমন্ত্রী ৷

Ashok Kirtania surprise visit
সারপ্রাইজ ভিজিটে রেশন ডিলারকে কড়া হুঁশিয়ারি খাদ্যমন্ত্রীর (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : July 13, 2026 at 6:08 PM IST

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গুমা(উত্তর 24 পরগনা), 13 জুলাই: জিনিসপত্র কম দেওয়া, গ্রাহকদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার, সঠিক পরিষেবা না দেওয়া-সহ নানা অনিয়মের অভিযোগে গ্রেফতার রেশন ডিলার । রাজ্যের খাদ্যমন্ত্রী অশোক কীর্তনিয়ার উপস্থিতিতে সিল করে দেওয়া হয়েছে তাঁর দোকানও ৷

গ্রাহকদের অভিযোগ পেয়ে এদিন সেখানে সারপ্রাইজ ভিজিটে গিয়েছিলেন খোদ খাদ্যমন্ত্রী। অনিয়মের জন্য রেশন ডিলার থেকে শুরু করে আধিকারিকদের ধমক দেন তিনি । 'স্যার ভুল হয়ে গিয়েছে' বলে কান ধরে ক্ষমা চেয়েও রেহাই পেলেন না রেশন ডিলার । খাদ্যমন্ত্রী অশোক কীর্তনিয়া বলেন, "সাধারণ মানুষের অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ রেশন ডিলার শ্যামল সাহাকে গ্রেফতার করেছে । বাতিল করা হয়েছে ওই রেশন ডিলারের লাইসেন্স ।"

Ashok Kirtania surprise visit
খাদ্যমন্ত্রীর কাছে ক্ষমা চাইছেন রেশন ডিলার (নিজস্ব ছবি)

উত্তর 24 পরগনার গুমা বড়বামুনিয়া বিশ্বাসপাড়ার রেশন দোকানের মালিক শ্যামল সাহা । দীর্ঘদিন ধরে তাঁর নামে খাদ্যমন্ত্রী অশোক কীর্তনিয়ার কাছে কয়েক হাজার অভিযোগ যায় । অভিযোগ খতিয়ে দেখতে সোমবার সকালে হঠাৎই খাদ্য দফতরের আধিকারিকদের নিয়ে তাঁর গোডাউনে হানা দেন খোদ মন্ত্রী। তাঁকে এলাকায় ঢুকতে দেখে মুহূর্তের মধ্যে গ্রাহক ও বিজেপি কর্মী সমর্থকদের ভিড় জমে যায় । খাদ্যমন্ত্রীকে ঘিরে ধরে গ্রাহকরা অভিযোগ করতে থাকেন, কাউকে চার মাস ধরে রেশন দেওয়া হচ্ছে না ৷ কেউ আবার অভিযোগ করেন, সঠিক পরিমাণের মাল দেন না রেশন ডিলার ৷ কারও আবার অভিযোগ, রেশন ডিলার তাঁদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করে ।

Ashok Kirtania surprise visit
রেশন গোডাউনে সারপ্রাইজ ভিজিটে খাদ্যমন্ত্রী (নিজস্ব ছবি)

পরিচালিকার কাজ করেন কৃপা রায় । এদিন খাদ্যমন্ত্রীকে দেখে তিনিও ছুটে এসেছিলেন ৷ তাঁর অভিযোগ, "লোকের বাড়ির কাজ করার ফাঁকে যখনই আমি রেশন নিতে আসি, তখনই দেখি দোকান বন্ধ । ঠিকমতো জিনিস দেন না রেশন ডিলার ৷ কিছু বলতে গেলে তিনি ধমক দিয়ে বলেন, আমরা নাকি রেশন বিক্রি করে দিই । প্রতিবাদ করতে গেলে বেশি কথা শোনান ।" আরও এক মহিলা অভিযোগ করেন, "ডিলার শ্যামল সাহা রেশন কার্ড আটকে রেখে সঠিকভাবে জিনিস দেন না । জিনিস নিতে আসলে হয়রানি শিকার হতে হয় ।"

সাধারণ মানুষের অভিযোগ শুনে রেশন ডিলারকে ধমক দিয়ে খাদ্যমন্ত্রী জানতে চান, তাঁর বিরুদ্ধে এত অভিযোগ কেন ? আধিকারিকদেরও ধমক দিয়ে তিনি জানতে চান, এই ডিলারের বিরুদ্ধে কেন এতদিন কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি ? অশোক কীর্তনীয়ার ধমকে কান ধরে ক্ষমা চান রেশন ডিলার । যদিও তাতে চিরে ভেজেনি ।

Ashok Kirtania surprise visit
কান ধরে ক্ষমা চাইলেন রেশন ডিলার (নিজস্ব ছবি)

সেসময় খাদ্যমন্ত্রী অশোক কীর্তনিয়া বলেন, "সাধারণ মানুষের কয়েক হাজার অভিযোগ আমার কাছে জমা পড়েছে । সেটাই খতিয়ে দেখতে এলাম । একজন রেশন ডিলারের অধীনে চার থেকে পাঁচ হাজার কার থাকা উচিত, কিন্তু এই ডিলারের অধীনে এখনও 13 হাজার কার্ড রয়েছে । কোন রাজনৈতিক নেতার ক্ষমতা বলে ওঁর কাছে এত কার্ড রয়েছে তা দেখা হবে ৷ এখানে রাত দু'টো থেকে গ্রাহকেরা এসে বসে থাকেন, তারপরও তাদের জিনিস দেওয়া হয় না । পুরো চক্র করে রেখেছে ৷ কোটি কোটি টাকা কামিয়েছে, দুর্নীতি করেছে ৷ এখন কান ধরে ক্ষমা চাইলে হবে না । এই ডিলারের লাইসেন্স বাতিল হবে এবং এফআইআর হবে ।"

Ashok Kirtania surprise visit
রেশন ডিলারকে সতর্ক করলেন খাদ্যমন্ত্রী (নিজস্ব ছবি)

রেশনে দুর্নীতি নিয়ে তিনি কড়া হুঁশিয়ারি দিয়েছেন ৷ খাদ্যমন্ত্রী বলেন, "এটা শুভেন্দু অধিকারীর সরকার, দুর্নীতি বরদাস্ত করা হবে না ৷ পশ্চিমবঙ্গের যেখানে রেশন দুর্নীতির অভিযোগ আসবে, আমি নিজে যাব ৷ রেশন ডিলার, হোলসেলার থেকে ডিস্ট্রিবিউটাররা সতর্ক থাকুন ৷ যদি অভিযোগ পাই আমি সেখানে যাব ৷ এর আগে যা যা দুর্নীতি হয়েছে তা সকলের সামনে নিয়ে আসব ৷"

Ashok Kirtania surprise visit
অশোক কীর্তনিয়ার উপস্থিতিতে সিল রেশন দোকান (নিজস্ব ছবি)

যদিও তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ মানতে নারাজ রেশন ডিলার শ্যামল সাহা ৷ তিনি বলেন, "গ্রাহকেরা মিথ্যা অভিযোগ করছেন । নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে রেশন দেওয়া হয় । অনেকে রেশনের জিনিস না নিয়ে টাকা চান । আমি না দেওয়ায় এই ধরনের অভিযোগ করছে । তার পরেও আমার যদি কোনও অন্যায় হয়ে থাকে, আমি ক্ষমা চেয়ে নেব ।"

TAGGED:

RATION DEALER ARREST
ASHOK KIRTANIA SURPRISE VISIT
রেশন ডিলার গ্রেফতার
খাদ্যমন্ত্রী অশোক কীর্তনিয়া
ASHOK KIRTANIA

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