কান ধরে ক্ষমা চেয়েও মিলল না রেহাই ! খাদ্যমন্ত্রীর নির্দেশে সিল দোকান, গ্রেফতার ডিলার

কান ধরে ক্ষমা চেয়েও মিলল না রেহাই ! খাদ্যমন্ত্রীর নির্দেশে সিল দোকান, গ্রেফতার ডিলার
রেশন ডিলার, হোলসেলার থেকে ডিস্ট্রিবিউটাররা এলার্ট থাকুন ৷ গুমায় সারপ্রাইজ ভিজিটে গিয়ে কড়া হুঁশিয়ারি দিলেন খাদ্যমন্ত্রী ৷
Published : July 13, 2026 at 6:08 PM IST
গুমা(উত্তর 24 পরগনা), 13 জুলাই: জিনিসপত্র কম দেওয়া, গ্রাহকদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার, সঠিক পরিষেবা না দেওয়া-সহ নানা অনিয়মের অভিযোগে গ্রেফতার রেশন ডিলার । রাজ্যের খাদ্যমন্ত্রী অশোক কীর্তনিয়ার উপস্থিতিতে সিল করে দেওয়া হয়েছে তাঁর দোকানও ৷
গ্রাহকদের অভিযোগ পেয়ে এদিন সেখানে সারপ্রাইজ ভিজিটে গিয়েছিলেন খোদ খাদ্যমন্ত্রী। অনিয়মের জন্য রেশন ডিলার থেকে শুরু করে আধিকারিকদের ধমক দেন তিনি । 'স্যার ভুল হয়ে গিয়েছে' বলে কান ধরে ক্ষমা চেয়েও রেহাই পেলেন না রেশন ডিলার । খাদ্যমন্ত্রী অশোক কীর্তনিয়া বলেন, "সাধারণ মানুষের অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ রেশন ডিলার শ্যামল সাহাকে গ্রেফতার করেছে । বাতিল করা হয়েছে ওই রেশন ডিলারের লাইসেন্স ।"
উত্তর 24 পরগনার গুমা বড়বামুনিয়া বিশ্বাসপাড়ার রেশন দোকানের মালিক শ্যামল সাহা । দীর্ঘদিন ধরে তাঁর নামে খাদ্যমন্ত্রী অশোক কীর্তনিয়ার কাছে কয়েক হাজার অভিযোগ যায় । অভিযোগ খতিয়ে দেখতে সোমবার সকালে হঠাৎই খাদ্য দফতরের আধিকারিকদের নিয়ে তাঁর গোডাউনে হানা দেন খোদ মন্ত্রী। তাঁকে এলাকায় ঢুকতে দেখে মুহূর্তের মধ্যে গ্রাহক ও বিজেপি কর্মী সমর্থকদের ভিড় জমে যায় । খাদ্যমন্ত্রীকে ঘিরে ধরে গ্রাহকরা অভিযোগ করতে থাকেন, কাউকে চার মাস ধরে রেশন দেওয়া হচ্ছে না ৷ কেউ আবার অভিযোগ করেন, সঠিক পরিমাণের মাল দেন না রেশন ডিলার ৷ কারও আবার অভিযোগ, রেশন ডিলার তাঁদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করে ।
পরিচালিকার কাজ করেন কৃপা রায় । এদিন খাদ্যমন্ত্রীকে দেখে তিনিও ছুটে এসেছিলেন ৷ তাঁর অভিযোগ, "লোকের বাড়ির কাজ করার ফাঁকে যখনই আমি রেশন নিতে আসি, তখনই দেখি দোকান বন্ধ । ঠিকমতো জিনিস দেন না রেশন ডিলার ৷ কিছু বলতে গেলে তিনি ধমক দিয়ে বলেন, আমরা নাকি রেশন বিক্রি করে দিই । প্রতিবাদ করতে গেলে বেশি কথা শোনান ।" আরও এক মহিলা অভিযোগ করেন, "ডিলার শ্যামল সাহা রেশন কার্ড আটকে রেখে সঠিকভাবে জিনিস দেন না । জিনিস নিতে আসলে হয়রানি শিকার হতে হয় ।"
সাধারণ মানুষের অভিযোগ শুনে রেশন ডিলারকে ধমক দিয়ে খাদ্যমন্ত্রী জানতে চান, তাঁর বিরুদ্ধে এত অভিযোগ কেন ? আধিকারিকদেরও ধমক দিয়ে তিনি জানতে চান, এই ডিলারের বিরুদ্ধে কেন এতদিন কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি ? অশোক কীর্তনীয়ার ধমকে কান ধরে ক্ষমা চান রেশন ডিলার । যদিও তাতে চিরে ভেজেনি ।
সেসময় খাদ্যমন্ত্রী অশোক কীর্তনিয়া বলেন, "সাধারণ মানুষের কয়েক হাজার অভিযোগ আমার কাছে জমা পড়েছে । সেটাই খতিয়ে দেখতে এলাম । একজন রেশন ডিলারের অধীনে চার থেকে পাঁচ হাজার কার থাকা উচিত, কিন্তু এই ডিলারের অধীনে এখনও 13 হাজার কার্ড রয়েছে । কোন রাজনৈতিক নেতার ক্ষমতা বলে ওঁর কাছে এত কার্ড রয়েছে তা দেখা হবে ৷ এখানে রাত দু'টো থেকে গ্রাহকেরা এসে বসে থাকেন, তারপরও তাদের জিনিস দেওয়া হয় না । পুরো চক্র করে রেখেছে ৷ কোটি কোটি টাকা কামিয়েছে, দুর্নীতি করেছে ৷ এখন কান ধরে ক্ষমা চাইলে হবে না । এই ডিলারের লাইসেন্স বাতিল হবে এবং এফআইআর হবে ।"
রেশনে দুর্নীতি নিয়ে তিনি কড়া হুঁশিয়ারি দিয়েছেন ৷ খাদ্যমন্ত্রী বলেন, "এটা শুভেন্দু অধিকারীর সরকার, দুর্নীতি বরদাস্ত করা হবে না ৷ পশ্চিমবঙ্গের যেখানে রেশন দুর্নীতির অভিযোগ আসবে, আমি নিজে যাব ৷ রেশন ডিলার, হোলসেলার থেকে ডিস্ট্রিবিউটাররা সতর্ক থাকুন ৷ যদি অভিযোগ পাই আমি সেখানে যাব ৷ এর আগে যা যা দুর্নীতি হয়েছে তা সকলের সামনে নিয়ে আসব ৷"
যদিও তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ মানতে নারাজ রেশন ডিলার শ্যামল সাহা ৷ তিনি বলেন, "গ্রাহকেরা মিথ্যা অভিযোগ করছেন । নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে রেশন দেওয়া হয় । অনেকে রেশনের জিনিস না নিয়ে টাকা চান । আমি না দেওয়ায় এই ধরনের অভিযোগ করছে । তার পরেও আমার যদি কোনও অন্যায় হয়ে থাকে, আমি ক্ষমা চেয়ে নেব ।"