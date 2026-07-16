বাঈজির হাত ধরে সূচনা ! 115 বছরের মনিবাঈয়ের রথ ঘিরে লোকারণ্য পুরুলিয়ায়

বাঈজির হাত ধরে সূচনা ! 115 বছরের মনিবাঈয়ের রথ ঘিরে লোকারণ্য পুরুলিয়ায়
1912 সালে রথযাত্রা উৎসবের সূচনা করেছিলেন মনিবাঈ ৷ 115 বছরে ঐতিহ্যের সাক্ষ্য়বহন করছে এই রথ ৷ শর্মিষ্ঠা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতিবেদন ৷
Published : July 16, 2026 at 8:25 PM IST
পুরুলিয়া, 16 জুলাই: জঙ্গলমহলের ইতিহাস-সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের সঙ্গে জড়িয়ে এক ব্যতিক্রমী রথযাত্রার উৎসব ৷ পুরুলিয়ার প্রাচীনতম রথযাত্রার মধ্যে অন্যতম মনিবাঈয়ের রথ ৷ দীর্ঘ 115 বছর ধরে পালিত হয়ে আসছে উৎসব ৷ ফলে জেলার ইতিহাসের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে গিয়েছে এই রথ ৷
1898 সালে পুরুলিয়ার চকবাজারে মনিবাঈ তৈরি করেছিলেন রাধাগোবিন্দ মন্দির ৷ তার প্রায় 14 বছর পর 1912 সালে তিনি রথযাত্রা উৎসবের সূচনা করেন ৷ তারপর সময় যত এগিয়েছে, এই রথযাত্রায় ভক্তদের ভিড় বেড়ছে তত ৷ এখনও প্রতিবছর পথে নামে মনিবাঈয়ের রথ ৷ পুরুলিয়া জেলা-সহ জঙ্গলমহলের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মানুষ ভিড় করেন এখনও ৷
ইতিহাস বলছে, পুরুলিয়ার পঞ্চকোট রাজবংশের মহারাজা নীলমণি সিংদেও-র প্রথম রানির সন্তান ছিলেন রামনারায়ণ সিংদেও ৷ আর রামনারায়ণ সিংদেওর পুত্র ছিলেন রাজেন্দ্র নারায়ণ সিংদেও ৷ তিনি সেই সময় পুরুলিয়া মৌজার জমিদার ছিলেন ৷ সেই রাজেন্দ্র নারায়ণ সিংদেও-এর আমলেই মনিবাঈ পুরুলিয়া এসেছিলেন ৷ সুদূর লখনউ থেকে তাঁকে নিয়ে আসা হয়েছিল দরবারে নৃত্য ও গীত পরিবেশন করার জন্য ৷ রাজেন্দ্র নারায়ণ সিংদেও সংগীতপ্রেমী মানুষ ছিলেন ৷ নিজেও বিখ্যাত তবলা বাদক হিসাবে পরিচিত ছিলেন ৷
রাজেন্দ্র নারায়ণ সিংদেও-র হাত ধরে মনিবাঈ-এর পুরুলিয়ায় আসা ৷ তারপর পুরুলিয়াতেই বসবাস শুরু করেন তিনি ৷ পুরুলিয়া পুরসভার পুরপ্রধান নব্যেন্দু মাহালী বলেন, ‘‘পুরুলিয়ার ইতিহাসের অন্যতম অংশ মনিবাঈয়ের রথ ৷ রাজেন্দ্র নারায়ণ সিংদেও-এর আমলের মনিবাঈকে আনা হয়েছিল সুদূর লখনউ থেকে ৷ অপরূপ সুন্দরী ছিলেন তিনি ৷ নৃত্য-গীতে বিরাট দক্ষতা ছিল তাঁর ৷’’
পরবর্তীকালে মনিবাঈ বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষিত হন ৷ তাঁর নাম হয় মনমোহিনী বৈষ্ণবী ৷ নব্যেন্দু মাহালী বলেন, ‘‘পরে বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষিত হয়ে তিনি রথযাত্রার সূচনা করেছিলেন ৷’’ জানা গিয়েছে, মনমোহিনী বৈষ্ণবী প্রতিষ্ঠা করেন রাধাগোবিন্দ মন্দির ৷ বসবাস করতেন মন্দিরের উল্টো দিকের একটি বাড়িতে ৷ বাড়ির চিলেকোঠা থেকে গোবিন্দের দর্শন করতেন ৷ বিখ্যাত এই রথের সূচনা হয় তাঁর হাত ধরে ৷
বাঁকুড়া জেলার কারিগর আশুতোষ কর্মকারের কারিগরি দক্ষতায় লোহা ও পিতলের সংমিশ্রণে নির্মিত হয়েছিল রথ ৷ নির্মাণকার্যের সময় রথের প্রস্থ ছিল 12 ফুট, উচ্চতা ছিল প্রায় 22 ফুট ও চাকা ছিল দশটি ৷ পরবর্তী সময়ে বাজার এলাকার রাস্তা সংকীর্ণ হয়ে যাওয়ার ফলে রথের দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ বেশ কিছুটা কমিয়ে দেওয়া হয় এবং আটটি চাকা লাগানো হয় ৷ বর্তমানে এই রথের উচ্চতা 16 ফুট ৷
মনিবাঈ এই রথযাত্রার সূচনা করলেও পরবর্তীতে একটি ট্রাস্টিবোর্ড গঠন হয় ৷ ট্রাস্টি বোর্ডের উপরেই দায়িত্ব দেওয়া হয় মন্দির ও রথযাত্রা উৎসব সুষ্ঠভাবে পালন করার জন্য ৷ বর্তমানে সেই ট্রাস্টি বোর্ডের দায়িত্বে রয়েছে পুরুলিয়া চকবাজারে বাসিন্দা নন্দলাল দত্ত কয়াল পরিবার ৷ 1922 সাল থেকে তাঁরা বংশ পরম্পরায় এই মন্দির ও রথের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বভার পালন করে আসছেন ৷ 1997 সাল থেকে কয়াল পরিবারের বর্তমান উত্তরসূরী শচীদুলাল দত্ত মন্দিরের সেবাইতের দায়িত্ব পালন করে আসছেন ৷
শচী বলেন, ‘‘রাধাগোবিন্দ জিউর নিত্যসেবা পুজো হয় এই মন্দিরে ৷ একই সঙ্গে জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রার পুজো হয় প্রতিদিন ৷ অন্নভোগের আয়োজন হয় ৷ পুরুলিয়া জেলার প্রত্যন্ত গ্রাম থেকেও বহু মানুষ রথযাত্রার দিন ভিড় করেন এই মন্দিরে ৷ এলাকার মানুষদের কাছে মনি বাঈয়ের রথ নামে পরিচিত এই রথযাত্রা উৎসব ৷’’
মন্দিরের পূজারী দিলীপ গোস্বামী জানান, বংশ পরম্পরায় তাঁরা এই মন্দিরে পুজো করে আসছেন ৷ জেলার সবচেয়ে প্রাচীন রথ এটি ৷ কাতারে-কাতারে মানুষের সমাগম হতো সেই সময় ৷ আজও সেই জৌলুস একই রকম রয়েছে ৷ প্রায় 10 হাজার মানুষের সমাগম হয় রথযাত্রাকে কেন্দ্র করে ৷
স্থানীয় বাসিন্দা বাবলু নাগ জানান, তিনি ছোটবেলা থেকেই এই রথযাত্রার দেখে আসছেন ৷ সারা বছর এই দিনের অপেক্ষায় থাকেন ৷ খুবই জাঁকজমকের সঙ্গে এই উৎসব পালিত হয় পুরুলিয়া শহরে ৷ আগে এই রথ মুঠিয়ারা টেনে নিয়ে যেতেন ৷ বর্তমানে ট্রাক্টরের সাহায্যে রথ টেনে নিয়ে যাওয়া হয় ৷
স্থানীয় বাসিন্দা টিঙ্কু রায় জানান, এই রথ পুরুলিয়ার ঐতিহ্য ৷ ছোট থেকেই তিনি এই রথ দেখে বড় হয়েছেন ৷ বিয়ের পরেও প্রতিবছর রথযাত্রা উপলক্ষে তিনি বাপের বাড়িতে আসেন অংশগ্রহণ করতে ৷ তাঁরা ছোটবেলা থেকেই মনি বাঈয়ের রথ হিসাবেই জেনে এসেছেন এই রথযাত্রার উৎসবকে ৷ বিখ্যাত এই রথযাত্রা শুধু ধর্মীয় উৎসব নয় ৷ এই রথ পুরুলিয়ার ঐতিহ্য, ইতিহাস ও সাংস্কৃতির এক উজ্জ্বল নিদর্শন ৷ দীর্ঘ 115 বছর ধরে যার এক অনন্য ইতিহাস বহন করেছে চলে এই রথযাত্রা ৷ আর যাঁর হাত ধরে এই উৎসবের শুরু, তিনি পুরুলিয়াতেই প্রয়াত হয়েছিলেন ৷
নব্যেন্দু মাহালী বলেন, ‘‘ দেহত্যাগের পর বৈষ্ণব মতে তাঁকে সমাধিস্থ করা হয় ৷ পুরুলিয়া শহরের বুকে রেনি রোড জলের ট্যাঙ্ক সংলগ্ন বৈষ্ণব তুপা এলাকার কুঞ্জনগোড়া পুকুরে মনিবাঈয়ের সমাধিস্থল রয়েছে ৷ বর্তমানে রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে ভগ্ন দশায় পরিণত হয়েছে ৷ পুরুলিয়া পুরসভা এই সমাধিস্থলটি সংস্কার করার উদ্যোগ নিয়েছে ৷ খুব শীঘ্রই এই সমাধিস্থল সংস্কার হবে ৷’’
তিনি জানান, পুরসভার তরফ থেকে মনিবাঈয়ের ছবি সংগ্রহের চেষ্টা করা হয়েছিল ৷ কিন্তু তা সম্ভব হয়ে ওঠেনি ৷ তবে পুরুলিয়ায় বেশ কয়েকটি রাস্তার নাম মনিবাঈয়ের নামেই নামাঙ্কিত ৷ পরবর্তীতে মনিবাঈয়ের ব্যবহৃত বাড়িতে মিউজিয়াম করার ইচ্ছাও রয়েছে বলে জানিয়েছেন তিনি ৷