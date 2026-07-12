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শিল্পীর তুলির ছোঁয়া, নজরকাড়া নকশায় তৈরি অনন্য সুন্দর রথ; ডোমপাড়ায় আনাগোনা শুরু ক্রেতাদের

রথযাত্রার আগে রমেশ দত্ত লেনে অর্থাৎ ডোমপাড়ায় ক্রেতাদের আনাগোনা লেগেই রয়েছে ৷ রথশিল্পীদের নিয়ে ইটিভি ভারতের প্রতিনিধি মনোজিৎ দাসের বিশেষ প্রতিবেদন ৷

RATH YATRA 2026
দিন, রাত এক করে অপরূপ দেখতে রথগুলি তৈরি করছেন শিল্পী (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : July 12, 2026 at 4:04 PM IST

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কলকাতা, 12 জুলাই: প্রভু জগন্নাথদেবের আগমনে আর হাতে গোনা ক'য়েকদিন বাকি। আগামী 16 জুলাই, বৃহস্পতিবার রথযাত্রা। তার আগে জমজমাট কলকাতার 'রথপাড়া' ৷ চারিদিকে শিল্পীদের ব্যস্ততা ৷ সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউয়ের রমেশ দত্ত লেনে এখন সাজো সাজো রব। ডোমপাড়া নামে খ্যাত এলাকায় এখন বাঁশ শিল্পীদের দম ফেলার ফুরসত নেই। মাঝে মধ্যেই আসছেন ক্রেতারা। আগামী কয়েকদিনে আরও বাড়বে ভিড় ৷

জোরকদমে চলছে বড় বড় রথের সজ্জা তৈরির কাজ। লক্ষ্মীলাভের এই সুযোগ হাতছাড়া করতে চান না শিল্পীরা। এদিক-ওদিক থার্মোকল, বাঁশের কঞ্চি, কাগজ দিয়ে তৈরি হচ্ছে রথ। শিল্পীর তুলির ছোঁয়ায় অপূর্ব রূপ নিচ্ছে এক একটি রথ। দিন, রাত এক করে সেই অনন্য সুন্দর রথগুলি তৈরি করছেন শিল্পীরা। ছোট, মাঝারি থেকে বড় রথ, সব ধরনের আকারের রথ রয়েছে এখানে ৷ সব ধরনের রথের দেখা মেলায় এসে পৌঁচ্ছছেন ক্রেতারাও। তাঁদের কেউ এসেছেন কলকাতা বা জেলা থেকে ৷ জেলার গণ্ডি পেরিয়ে অন্য রাজ্য থেকেও আসছেন ক্রেতারা।

লক্ষ্মীলাভের এই সুযোগ হাতছাড়া করতে চান না শিল্পীরা (ইটিভি ভারত)

বহু ঐতিহ্যশালী রথও সাজান এখানকারই শিল্পীরা। বর্ধমান, দুর্গাপুর, খড়গপুর থেকে শুরু করে ধাবনাদ, রাঁচি ৷ এখান থেকেই যাচ্ছে নানা মাপের, নানা নকশার রথ। প্রায় প্রতিটি নকশাই নজরকাড়া ৷ তাতে রথের সৌন্দর্য বেড়ে যাচ্ছে আর বহুগুণ ৷ তবে সে সব রথের দামও অনেকটাই বেশি। 2000 টাকা থেকে শুরু ছোট রথ। তারপর মাপ অনুসারে দাম। যত বেশি খাটনি তত বেশি দাম।

RATH YATRA 2026
ডোমপাড়ায় আনাগোনা শুরু ক্রেতাদের (ইটিভি ভারত)

ব্যবসায়ীরা জানাচ্ছেন, বাজার ঠিক আছে। লোকজনও রথ কেনা শুরু করেছেন। এখন তিন থেকে চার দিন ক্রেতাদের ভিড় আরও বাড়বে। এখানে আগে থেকেই অধিকাংশ ক্রেতা বরাত দিয়ে যান, যাতে রথ যত্ন নিয়ে ও হাতে সময় নিয়ে বানানো যায়।

RATH YATRA 2026
চারিদিকে বাঁশ শিল্পীদের ব্যস্ততা (ইটিভি ভারত)

এই প্রসঙ্গে শিল্পী বৈকুণ্ঠ মাঝি বলেন, "এবার বাজার ভালো আছে। হাতে এখনও ক'য়েকদিন রয়েছে। অনেকে আসছেন ৷ বেচা-কেনা চলছে ৷ 10 দিন হাতে থাকতে অর্ডার দিলে বানাতে সুবিধা হয়। যত কম সময় থাকে তড়িঘড়ি বানাতে করতে হয়। অনেক দূর থেকে লোকজন এখানে রথ কিনতে আসেন। কলকাতার ক্রেতারা তো আছেনই। বেড়েছে জেলা ও ভিন রাজ্যের ক্রেতা। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে রথের নকশাও পরিবর্তন করে থাকি আমরা। বিভিন্ন ধরনের দামের রথ পাওয়া যায় ৷ তবে ছোট রথের দাম শুরু 2000 টাকা থেকে ৷"

RATH YATRA 2026
শিল্পীর তুলির ছোঁয়ায় অপূর্ব দেখাচ্ছে রথগুলি (ইটিভি ভারত)

শিল্পী প্রশান্ত মাইতি বলেন, "বাজার ভালো আছে ৷ এবার রথ মাসের মাঝে পড়ায় পকেটে একটু টান পড়বে তা ঠিক। ইতিমধ্যেই বড় রথ খান ছ'টা বিক্রি করেছি। বড় রথের দাম 10-15 হাজার। তবে রথ বানিয়ে যে বিরাট লাভ, তেমনও না। "

TAGGED:

RATH YATRA PREPARATION IN KOLKATA
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