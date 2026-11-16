'নিয়ম মেনেই এনকাউন্টার', রতন বন্দুক পেল কীভাবে ? জানালেন এসপি

'নিয়ম মেনেই এনকাউন্টার', রতন বন্দুক পেল কীভাবে ? জানালেন এসপি
Birbhum Ratan Sheikh Encounter: বীরভূমে দুষ্কৃতী রতন শেখের এনকাউন্টার নিয়ে ঘটনার প্রায় 24 ঘণ্টা পরে সাংবাদিক বৈঠক করলেন পুলিশ সুপার বিদীত রাজ বন্দেশ।
Published : November 16, 2026 at 1:46 PM IST
বোলপুর, 16 নভেম্বর: 'দ্বিতীয় গুলি চালানোর সময় রতন শেখকে গুলি করে পুলিশ', এনকাউন্টার নিয়ে সাংবাদিক বৈঠক করে সামগ্রিক পরিস্থিতির বর্ননা দিলেন বীরভূম জেলা পুলিশ সুপার বিদীত রাজ বন্দেশ। এই ঘটনায় সিআইডি তদন্ত করতে চাইলে করতে পারে, জানালেন এসপি ৷ পাশাপাশি পুলিশ কনস্টেবলকে গুলি করার মামলায় রতন শেখের আরও দুই সাগরেদ নূর হুসেন শেখ ও রমেশ লোহারকে গ্রেফতার করেছে শান্তিনিকেতন থানার পুলিশ।
নিহত রতনের বিরুদ্ধে মোট 36টি মামলা ছিল ৷ অন্যদিকে, জখন পুলিশ কনস্টেবল বিশ্বজিৎ দাসকে বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল থেকে এসএসকেএম -এ রেফার করা হয়েছে।
বীরভূম জেলা পুলিশ সুপার বিদীত রাজ বন্দেশ বলেন, "রতনকে জিজ্ঞাসাবাদ করে আর্মস উদ্ধার করতে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল ৷ সেখানে পুলিশকে লক্ষ্য করে রতন গুলি চালায়। গুলি পুলিশের গাড়িতে লাগে, পরে আবার গুলি চালানোর সময় আত্মরক্ষার জন্য পুলিশ গুলি চালায় ৷ সমস্ত নিয়ম মেনেই যাবতীয় কিছু করা হয়েছে। এই ঘটনায় ফরেন্সিকেও খবর দেওয়া হয়েছে। রতনের দুই সঙ্গীকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে ৷ রতন আর্মস পেল কীভাবে, কে দিল, জেলে বসেই পরামর্শ হয়েছিল কি না, সব দিন খতিয়ে দেখা হবে ৷ পুলিশ আইন মেনে সব কিছু করছে।"
এদিন শান্তিনিকেতন থানায় সাংবাদিক বৈঠক করে বীরভূম জেলা পুলিশ সুপার জানান, মৃত রতন শেখের বিরুদ্ধে মোট 36টি মামলা ছিল ৷ একটি মামলা থেকে জামিনে ছাড়া পেয়েছিল ৷ তারপর জেলের বাইরে তার সঙ্গে দেখা করে রমেশ লোহার ও নূর হুসেন শেখ। তাদের কাছ থেকেই সম্ভবত 7 এমএম পিস্তল পেয়েছিল রতন ৷ সূত্র মারফৎ খবর পেয়ে 13 নভেম্বর সন্ধ্যায় শান্তিনিকেতন থানার পুলিশ লাইকবাজারে নতুন একটি গ্রেফতার করতে যায় অন্য একটি মামলায়।
সেই সময় রতন শেখ পুলিশ কনস্টেবল বিশ্বজিৎ দাসকে লক্ষ্য করে গুলি চালায়। বাঁ-পায়ের হাঁটুর উপরে গুলি লেগে জখম হয়েছিল বিশ্বজিৎ দাস ৷ প্রথমে তাঁকে বোলপুর মহাকুমা হাসপাতাল, পরে বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল, এখান থেকে এই মুহূর্তে এসএসকেএম হাসপাতালে রেফার করা হয়েছে। এই ঘটনায় পুলিশ 109, 118, 132, 221, 35 বিএনএস ও 25 ও 27 অস্ত্র ব্যবহার ও মজুত আইনে মামলা রুজু করেছে । চিরুনি তল্লাশি চালিয়ে গতকাল পূর্ব বর্ধমান জেলার নবাবহাট এলাকা থেকে মূল অভিযুক্ত রতন শেখকে গ্রেফতার করে পুলিশ।
সেই সময় ব্যবহৃত বন্দুকটি ছিল না। বন্দুকটি সে লুকিয়ে রেখেছিল। জিজ্ঞাসাবাদের পর নানুর থানার উচকরণ গ্রামে একটি পরিত্যক্ত ইট ভাটায় পুলিশ কনস্টেবলকে গুলি করার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত বন্দুকটির হদিশ পাই পুলিশ। ওই দিন সন্ধ্যায় ধৃত রতনকে নিয়ে বন্দুকটি উদ্ধার করতে যায় পুলিশ। বন্দুকটি হাতে পেয়ে রতন শেখ পুলিশকে লক্ষ্য করে গুলি চালায়, সেইগুলি পুলিশের একটি গাড়িতে লাগে। দ্বিতীয় গুলি চালানোর সময় পুলিশ পাল্টা গুলি করে ৷ পুলিশের গুলিতে গুরুতর জখম হয় রতন। তড়িঘড়ি তাকে নানুর প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানেই চিকিৎসক তাকে মৃত বলে ঘোষণা করে। পরে বোলপুর মহকুমা হাসপাতালে ময়না তদন্তের জন্য নিয়ে আসা হয়।
বীরভূম জেলা পুলিশ সুপার আরও জানান, ব্যবহৃত বন্দুকটি উদ্ধার করতে যাওয়ার পরে নিয়ম মেনে পুলিশ ভিডিয়োগ্রাফি করতে যাবে সেই সময় আচমকা রতন গুলি চালায়। তাই পাল্টা পুলিশকে গুলি চালাতে হয়। তবে এই এনকাউন্টার নিয়ে একাধিক প্রশ্ন উঠছে। ইতিমধ্যেই রতন শেখের দুই সাগরেদ নূর হুসেন শেখ ও রমেশ লোহারকে গ্রেফতার করেছে শান্তিনিকেতন থানার পুলিশ। নূর হুসেন শেখকে লাভপুর থানা এলাকা থেকে ও রমেশকে বোলপুর থানা এলাকা থেকে গ্রেফতার করা হয়েছে।
ধৃতদের এদিন বোলপুর আদালতে তোলা হয় ৷ এই দুইজনের বিরুদ্ধেই 18টি ছিনতাই, চুরি, ডাকাতি, অস্ত্র মজুত, ব্যবহার, বিস্ফোরক পাচার, মাদক কারবারের মামলা রয়েছে। আর এই সামগ্রিক ঘটনার তদন্তের জন্য বীরভূম জেলা পুলিশের তরফে সিআইডি-র ফরেন্সিক বিশেষজ্ঞদের ঘটনাস্থল থেকে নমুনা সংগ্রহ করার জন্য আবেদন করা হয়েছে। পাশাপাশি, এই এনকাউন্টার নিয়ে সিআইডি বা অন্য জেলার পুলিশ তদন্ত করতে চাইলে করতে পারে, তারও আবেদন করেছে বীরভূম জেলা পুলিশ ৷
অন্যদিকে, পুলিশি গুলিতে রতন শেখ নামে এক অভিযুক্তের মৃত্যুর পর রবিবার পুলিশের তথাকথিত 'বীরত্ব' এবং আইনি প্রক্রিয়া এড়িয়ে চলার প্রবণতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন বেলেঘাটার বিধায়ক কুণাল ঘোষ ৷ তিনি আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন, বিচার ব্যবস্থার পরিবর্তে ঘনঘন 'এনকাউন্টার'-এর ঘটনা ভবিষ্যতে অপব্যবহারের পথ প্রশস্ত করতে পারে। তাঁর মতে, অপরাধীদের কঠোর শাস্তি দেওয়া উচিত এবং বিশেষ ধরনের অপরাধের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ শাস্তিই প্রাপ্য। তবে তিনি প্রশ্ন তুলেছেন যে, এই শাস্তি কে দেবে এবং কীভাবে দেবে ৷
রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষের মতে, পুলিশ, তদন্তকারী সংস্থা ও বিচার বিভাগ আইনের আওতার মধ্যেই সেই শাস্তি নিশ্চিত করবে। একটি দক্ষ প্রশাসন দ্রুত তদন্ত ও বিচারের মাধ্যমে তা কার্যকর করবে। কিন্তু এর পরিবর্তে যদি বারবার এমন কথা শোনা যায় যে, অভিযুক্ত ব্যক্তি পালিয়ে যাওয়ার সময় পুলিশের উপর হামলা চালিয়েছে অথবা ঘটনার পুনর্নির্মাণের সময় পুলিশের ওপর আক্রমণ করেছে, তবে স্বাভাবিকভাবেই নানা প্রশ্ন ওঠে ৷
পুলিশের এই পদক্ষেপের সমালোচনা করে তৃণমূল বিধায়ক বলেন, "এই ধরনের ঘটনার মাধ্যমে পুলিশ কি বাড়তি কোনও সুবিধা পাচ্ছে, নাকি এর ফলে পুলিশকে দুর্বল হিসেবে দেখানো হচ্ছে, তা নিয়ে বিতর্কের অবকাশ রয়েছে। এসব ঘটনার কোনও ভিডিয়োচিত্রও নেই। পুলিশ যে দাবি করছে, তা প্রমাণ করার মতো কোনও তথ্য-প্রমাণ না-থাকলে মানবাধিকারের প্রশ্ন উঠে আসবে।"