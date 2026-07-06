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আলিপুরদুয়ারে অযোধ্যার ছায়া ! তহবিল তছরুপে গ্রেফতার মহিলা সঙ্ঘের সভানেত্রী

কোটি টাকার মহিলা সঙ্ঘের তহবিল তছরুপ ! 15 দিন পলাতক থাকার পর অসমের কোকরাঝাড় থেকে গ্রেফতার মহিলা সঙ্ঘের সভানেত্রী ও সহ-সভানেত্রী

Rashtra Sevika Samiti women
আলিপুরদুয়ারে অযোধ্যার ছায়া (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : July 6, 2026 at 7:46 PM IST

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আলিপুরদুয়ার, 6 জুলাই: অযোধ্যার রাম মন্দিরে অনুদান ও প্রণামীর অর্থ তছরুপের অভিযোগ সামনে আসায় দেশজুড়ে তোলপাড় ৷ আলিপুরদুয়ারেও দেখা গেল অযোধ্যায় রাম মন্দিরের ছায়া ৷ মহিলা সঙ্ঘের কোটি টাকার তহবিল তছরুপের অভিযোগে গ্রেফতার হলেন গোষ্ঠীর সভানেত্রী রিনা দাস দেবনাথ এবং সহ-সভানেত্রী সীমা সরকার।

15 দিন ধরে পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে পালিয়ে বেড়ালেও শেষরক্ষা হয়নি ৷ রবিবার গভীর রাতে অসমের কোকরাঝাড় থেকে এই দু'জনকে গ্রেফতার করে শামুকতলা রোড ফাঁড়ির পুলিশ ৷

তহবিল তছরুপে গ্রেফতার মহিলা সঙ্ঘের সভানেত্রী ও সহ-সভানেত্রী (ইটিভি ভারত)

শামুকতলা থানার ওসি সঞ্জীব বর্মন জানান, গোপন সূত্রে খবর পেয়ে অসমের কোকরাঝাড় এলাকায় অভিযান চালিয়ে রিনা দাস দেবনাথ ও সীমা সরকারকে গ্রেফতার করা হয়। তাঁদের বিরুদ্ধে মহিলা সঙ্ঘের তহবিল নয়ছয়ের গুরুতর অভিযোগ রয়েছে ৷ সোমবার তাঁদের আলিপুরদুয়ার জেলা আদালতে পেশ করা হয় ৷

অভিযোগ, মহিলা সঙ্ঘের কোটি কোটি টাকা আত্মসাৎ করে সেই অর্থে নিজেদের নামে বিপুল পরিমাণ স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি গড়ে তুলেছেন অভিযুক্তরা। এই ঘটনায় এলাকাজুড়ে ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে ৷

সোমবার ধৃত দুই অভিযুক্তকে আলিপুরদুয়ার জেলা আদালতে তোলা হয়। তদন্তের স্বার্থে তাঁদের 10 দিনের পুলিশি হেফাজতের আবেদন জানায় পুলিশ। তদন্তকারীরা আত্মসাৎ হওয়া অর্থের পরিমাণ, সেই অর্থ কোথায় এবং কীভাবে ব্যবহার করা হয়েছে, কী পরিমাণ সম্পত্তি কেনা হয়েছে এবং এই চক্রের সঙ্গে আরও কেউ জড়িত রয়েছেন কি না, তা খতিয়ে দেখছেন। আদালতের নির্দেশে দুর্নীতির টাকায় গড়ে ওঠা সম্পত্তির বিরুদ্ধেও আইনি পদক্ষেপ করা হতে পারে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে ৷

প্রসঙ্গত, সম্প্রতি অযোধ্যার রাম মন্দিরে ‘প্রণামী চুরি’ ঘটনায় দেশজুড়ে তোলপাড় পড়ে গিয়েছে ৷ প্রণামী চুরির অভিযোগে ইতিমধ্যেই 8 জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ ৷ ধৃতদের মধ্যে রয়েছেন বিভিন্ন পেশার মানুষ। স্কুলশিক্ষক, গাড়ি মেকানিক এবং অবসরপ্রাপ্ত ব্যাঙ্ককর্মী ৷ অভিযুক্তের তালিকায় রয়েছে ট্রাস্টের প্রাক্তন প্রধানের ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিও। তদন্তকারীদের অনুমান, দীর্ঘ দিন ধরে তাঁরা প্রণামীর টাকা সরাচ্ছিলেন। কীভাবে চলত ‘প্রণামী চুরি’ ৷ ধৃতদের জেরা করে সেই তথ্যও উঠে এসেছে ৷

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RASHTRA SEVIKA SAMITI WOMEN
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আলিপুরদুয়ারে অযোধ্যার ছায়া
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