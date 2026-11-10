প্রথম বিশ্বযুদ্ধে বাঙালি সেনার শেষ স্মৃতি ফিরিয়েছিল বিদেশি বোন, ভাই ফোঁটায় শ্রদ্ধা চন্দননগর হেরিটেজের

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে বাঙালি সেনার শেষ স্মৃতি ফিরিয়েছিল বিদেশি বোন, ভাই ফোঁটায় শ্রদ্ধা চন্দননগর হেরিটেজের
First World War First Bengali Soldier: প্রথম বিশ্বযুদ্ধে প্রথম শহিদ রেজিমেন্টের একমাত্র বাঙালি যোগেন্দ্রনাথের সামগ্রী আগলে রেখেছিলেন ব্রিটিশ বোন ৷ বিশেষ প্রতিবেদন পলাশ মুখোপাধ্যায়ের ৷
Published : November 10, 2026 at 8:55 PM IST
চন্দননগর, 10 নভেম্বর: যুদ্ধক্ষেত্রে ভেঙে যাওয়া চশমা, ছুরি, রক্তমাখা নোটবুক ও সৈনিকের জামাকাপড় যত্ন করে চন্দননগরে শহিদের পরিবারের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিল ব্রিটিশ সেনা ৷ এইসব জিনিসপত্র গুছিয়ে দিয়েছিলেন তাঁর ব্রিটিশ বোন 'সিস' সিসিলি ৷ সেনার নাম যোগেন্দ্র সেন ৷ প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ব্রিটিশদের হয়ে ফ্রান্সে গিয়ে যুদ্ধে লড়েছিলেন এবং প্রথম বাঙালি তথা ভারতীয় শহিদ তিনিই ৷ এইসব কিছু এখনও চন্দননগরের হেরিটেজ মিউজিয়ামে সংরক্ষিত রয়েছে ৷
একবিংশ শতকের কৃত্রিম মেধার যুগেও যোগেন্দ্র নাথ সেন চন্দননগর তথা দেশের ইতিহাসে অমর হয়ে রয়েছেন ৷ আর তাঁর সূত্র ধরে ব্রিটিশ বোন সিসিলিও ৷ আগামিকাল বুধবার রাজ্যে ভ্রাতৃদ্বিতীয়া বা ভাইফোঁটা উৎসব পালিত হবে ৷ এই আবহে এই ব্রিটিশ বোনকে শ্রদ্ধা জানাবে চন্দননগর ৷ অনুষ্ঠানটি হবে চন্দননগর রাসবিহারী ইনস্টিটিউট-এ ৷
শুধু সিসিলিই নন, ভিন দেশে যুদ্ধ করতে গিয়ে শহিদ হওয়া আরও কয়েকজন ভারতীয় সৈনিকের মঙ্গল কামনা করেছিলেন আরেক ফরাসি মহিলা, তাঁকেও শ্রদ্ধা জানাবেন ব্রিটিশ ডেপুটি হাই কমিশনার অ্যান্ড্রু আলেকজান্ডার ফ্লেমিং ৷
108 বছর পর এই প্রথম বার 11 নভেম্বর প্রথম বিশ্বযুদ্ধের বাঙালি সৈনিক ও তাঁদের দুই বিদেশি বোনকে স্মরণ করবে চন্দননগর হেরিটেজ ৷ এবার থেকে প্রতি বছর এই দিনটি 'আর্মিস্টিস ডে' হিসাবে পালন করা হবে ৷ এই 11 নভেম্বর দিনে 'যুদ্ধ নয়, শান্তি চাই'-এর দাবিতে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল ৷
প্রথম বিশ্বযুদ্ধে প্রথম বাঙালি তথা ভারতীয় শহিদ যোগেন্দ্র সেন
1887 সালে চন্দননগরের খলিসানিতে জন্মগ্রহণ করেন যোগেন্দ্র নাথ সেন ৷ স্থানীয় স্কুলে পড়াশোনার পাঠ শেষ করে হাওড়া ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের পাঠ নিতে যান তিনি ৷ সেখান থেকে ইংল্যান্ডের লিডস বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষার জন্য গিয়েছিলেন ৷ সঙ্গে স্থানীয় পুরসভায় অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ারের চাকরি করতেন যোগেন্দ্রনাথ সেন ৷
1914 সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সূচনায় ব্রিটিশদের কাছে খুব বেশি সৈন্য ছিল না ৷ এদিকে কৃষ্ণবর্ণ সেনাদেরও তারা নিজেদের বাহিনীতে নিত না ৷ তাই বিভিন্ন দেশ থেকে আসা সেনাদের নিয়ে পৃথক বাহিনী গড়া হয়েছিল ৷ তার অন্যতম 15তম ইয়র্কশায়ার রেজিমেন্টের একমাত্র কৃষ্ণবর্ণ, একমাত্র ভারতীয় তথা বাঙালি সেনা ছিলেন যোগেন্দ্রনাথ ৷
ফ্রান্সের সোম-এ ব্রিটিশদের হয়ে যুদ্ধ লড়তে গিয়ে শহিদ হন তিনি ৷ এরপর যোগেন্দ্রনাথের ভাঙা কাচের চশমা, চশমার খাপ, ছুরি, রক্তে ভেজা নোটবুক, রক্তাক্ত জামাকাপড় সবকিছু আগলে রেখেছিলেন তাঁর ব্রিটিশ বোন 'সিস' বা মেরি সিসিলি ৷
তাঁর কথা জানা যায়, যোগেন্দ্রনাথের ফেরত আসা সামগ্রীর মধ্যে থাকা একটি বইয়ের টাইটেল পেজ থেকে ৷ ভাই যোগেন্দ্রকে 'ভ্যালুস অফ ফ্রেন্ডশিপ' নামের একটি বই উপহার দিয়েছিলেন মেরি সিসিলি ৷ বইয়ের ভিতরে তিনি লিখেছিলেন, "With the very best of good wishes in this world + after, To Jogi, from his loving sister, Cis" ৷ সেই নোটটি চন্দননগরের ফ্রেঞ্চ মিউজিয়ামে সংরক্ষিত রয়েছে আজও ৷
যোগেন্দ্র নাথ লন্ডনের একটি চার্চে যাতায়াত করতেন ৷ সেখানেই আলাপ হয় সিসিলির সঙ্গে ৷ বিদেশিনী সিসিলি তাঁকে ভাই হিসাবে বরণ করে ৷ সারা দেশ যখন ব্রিটিশের বিরুদ্ধে আন্দোলন করছিল সেই সময় এক ব্রিটিশ মেয়ে তাঁর ভাইয়ের মঙ্গল কামনা করেছিলেন ৷
আরেক ফরাসি মহিলার কথাও জানা যায় আরেক বাঙালির সৈনিকের একটি বাক্স থেকে ৷ যদিও সেই মহিলার নাম-পরিচয় জানা যায়নি ৷ সেই ফরাসি মহিলা আগলে রেখেছিল চন্দননগরের ফ্রান্সের হয়ে যুদ্ধে করতে যাওয়া বাঙালি যোদ্ধাদের ৷ তাঁর স্মৃতিও সংরক্ষিত রয়েছে ৷
ভাইফোঁটার দিন ব্রিটিশ ডেপুটি হাই কমিশনার অ্যান্ড্রু আলেকজান্ডার ফ্লেমিং উপস্থিত থেকে বোনেদের স্মৃতিতে উদযাপন করবেন চন্দননগর হেরিটেজে ৷ চন্দননগর হেরিটে-এর কর্ণধার কল্যাণ চক্রবর্তী বলেন, "প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রথম বাঙালি সৈনিক হিসেবে যাকে স্মরণ করতে চাই তিনি হলেন যোগেন্দ্রনাথ সেন। তিনি চন্দননগরের ফটো গোড়ার সেন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন ৷ প্রথমে কানাইলাল স্কুলে পরবর্তী কালে হাওড়া শিবপুর বিই কলেজ ইঞ্জিনিয়ারিং পড়েন ৷ পরে পড়াশোনার জন্য লন্ডনে লিডস বিশ্ববিদ্যালয় চলে যান ৷ আর সেখান থেকেই প্রথম বিশ্বযুদ্ধে যোগদান করেন ৷"
তিনি আরও বলেন, "প্রথমে ব্রিটিশ সৈন্যদল যোগেন্দ্র সেনকে গ্রহণ করা হয়নি ৷ পরবর্তীকালে পাল ব্যাটেলিয়ানে তিনি যোগদান করেন ৷ যুদ্ধক্ষেত্রে তাঁর মৃত্যুর পর ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনীর তরফে তাঁর জিনিসপত্র ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছিল চন্দননগরে ৷ যোগেন্দ্র নাথের সেইসব স্মারক রয়েছে চন্দননগরের ফ্রেঞ্চ মিউজিয়ামে ৷"