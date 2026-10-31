সায়াটিক স্নায়ুতে বিরল টিউমার, রোবোটিক অস্ত্রোপচারে সাফল্য চিকিৎসকদের

সায়াটিক স্নায়ুতে বিরল টিউমার, রোবোটিক অস্ত্রোপচারে সাফল্য চিকিৎসকদের
Tumor on the sciatic nerve: অস্ত্রোপচার করে টিউমারটি বাদ দেন চিকিৎসকরা । জটিল অস্ত্রোপচারের সাফল্য নতুন সম্ভাবনার দিক তুলে ধরল। সৌমিতা ভট্টাচার্যের প্রতিবেদন ।
Published : October 31, 2026 at 12:16 AM IST
কলকাতা, 31 অক্টোবর: বাঁ পায়ের ব্যথায় দীর্ঘদিন ভুগছিলেন 45 বছরর বয়সি এক মহিলা। বাড়ি মুর্শিদাবাদের বহরমপুরে। ব্যথার কারণ খুঁজতে পরীক্ষা-নিরীক্ষায় ধরা পড়ে, তাঁর সায়াটিক স্নায়ুতে তৈরি হয়েছে বিরল ধরনের টিউমার।
পরিস্থিতি বুঝে অস্ত্রোপচারের সিদ্ধান্ত নেন চিকিৎসকরা। তবে স্নায়ুর মতো সংবেদনশীল অংশ ঘিরে ঝুঁকিও ছিল যথেষ্ট। শেষ পর্যন্ত রোবোটিক প্রযুক্তির সাহায্যে সফল অস্ত্রোপচার করে টিউমারটি বাদ দেন চিকিৎসকরা । আপাতত ভালো রয়েছেন ওই মহিলা। ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠছেন।
চিকিৎসকদের বক্তব্য, সায়াটিক মানবদেহের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ স্নায়ু। কোমরের নীচের অংশ থেকে শুরু করে এই স্নায়ু নিতম্ব হয়ে পায়ের দিকে গিয়েছে। পায়ের পেশির নড়াচড়া এবং অনুভূতি নিয়ন্ত্রণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। ফলে এই স্নায়ুতে কোনও টিউমার তৈরি হলে তা রোগীর স্বাভাবিক চলাফেরা ও দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় প্রভাব ফেলতে পারে। অনেক ক্ষেত্রে ব্যথা, ঝিনঝিন ভাব, অসাড়তা এমনকী পায়ের দুর্বলতাও দেখা যায়।
চিকিৎসকদের মতে, সায়াটিক স্নায়ুতে তৈরি হওয়া শোয়ানোমা (Schwannoma) এক ধরনের বিরল টিউমার। স্নায়ুকে ঘিরে থাকা কোষ থেকে এই টিউমার তৈরি হয়। সাধারণত এগুলি ক্যানসারবিহীন হলেও টিউমারের অবস্থান ও আকারের কারণে জটিলতা তৈরি হতে পারে। বিশেষ করে স্নায়ুর খুব কাছাকাছি অস্ত্রোপচারের সময় সুস্থ স্নায়ুতন্তু ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকে। তাতে অস্ত্রোপচারের পর পায়ের অনুভূতি বা নড়াচড়ার ক্ষমতায় সমস্যা দেখা দিতে পারে। টিউমার সম্পূর্ণ বাদ দেওয়ার পাশাপাশি স্নায়ুর স্বাভাবিক কার্যক্ষমতা বজায় রাখাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
সার্জিক্যাল অনকোলজি ও অ্যাডভান্সড রোবোটিক সার্জারি বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক এসকে বালার নেতৃত্বে অস্ত্রোপচার করে চিকিৎসকদের একটি দল। রোবোটিক প্রযুক্তির সাহায্যে আক্রান্ত স্নায়ুর চারপাশে বিশেষ সতর্কতার সঙ্গে অস্ত্রোপচার করা হয়। আধুনিক যন্ত্রের সাহায্যে স্নায়ুর আশপাশের অংশে নির্ভুলভাবে কাজ করা সম্ভব হয়। ফলে গুরুত্বপূর্ণ স্নায়ুতন্তুর ক্ষতির আশঙ্কা কমিয়ে টিউমার বাদ দেওয়ার ক্ষেত্রে সুবিধা হয় বলে জানিয়েছেন চিকিৎসকর। চিকিৎসক বালা বলেন, “গুরুত্বপূর্ণ কোনও স্নায়ুর সঙ্গে যুক্ত টিউমারের অস্ত্রোপচারের ক্ষেত্রে আমাদের প্রধান লক্ষ্য থাকে স্নায়ুর কার্যক্ষমতা অক্ষুণ্ণ রেখে নিরাপদে সম্পূর্ণ টিউমার বাদ দেওয়া।”
অস্ত্রোপচারের পর রোগীর শারীরিক অবস্থা এবং স্নায়ুর কার্যক্ষমতার দিকে বিশেষ নজর রাখা হয়। পরবর্তী কোনও জটিলতা তৈরি হচ্ছে কি না, তা-ও পর্যবেক্ষণ করেন চিকিৎসকরা। তাঁদের দাবি, রোগী এখন ভাল রয়েছেন এবং সন্তোষজনকভাবে সুস্থ হয়ে উঠছেন। পরবর্তী সময়ে চিকিৎসকদের পরামর্শ অনুযায়ী নিয়মিত পর্যবেক্ষণ ও পুনর্বাসন প্রক্রিয়া চালিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।
চিকিৎসকদের মতে, এ ধরনের টিউমারের ক্ষেত্রে উপসর্গকে অবহেলা করা উচিত নয়। দীর্ঘদিন ধরে পা বা কোমরের নীচের অংশে ব্যথা, ঝিনঝিন ভাব, অসাড়তা কিংবা পেশির দুর্বলতা থাকলে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া প্রয়োজন। প্রয়োজন অনুযায়ী বিভিন্ন পরীক্ষার মাধ্যমে টিউমারের অবস্থান, আকার এবং স্নায়ুর সঙ্গে তার সম্পর্ক বোঝা যায়। তারপর রোগীর শারীরিক অবস্থা বিবেচনা করে অস্ত্রোপচার-সহ উপযুক্ত চিকিৎসা পদ্ধতি নির্ধারণ করেন বিশেষজ্ঞরা। এই রোগীর ক্ষেত্রে রোবোটিক প্রযুক্তির সাহায্যেজটিল অস্ত্রোপচারের সাফল্য স্নায়ু-সংক্রান্ত বিরল টিউমারের চিকিৎসায় নতুন সম্ভাবনার দিক তুলে ধরল।