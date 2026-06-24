তিস্তার চরে বিরল শ্বেতশুভ্র অজগর, নজিরবিহীন দৃশ্য থেকে অবাক স্থানীয়রা

তিস্তার চরে বিরল শ্বেতশুভ্র অজগর, নজিরবিহীন দৃশ্য থেকে অবাক স্থানীয়রা
মঙ্গলবার রাতে তিস্তা নদীর চরে এই বিরল সাপটিকে প্রথম দেখতে পান স্থানীয়রা । পরে সেই সাপের ভিডিয়ো ছড়িয়ে পড়ে সোশাল মিডিয়ায় ৷
Published : June 24, 2026 at 12:33 PM IST
শিলিগুড়ি, 24 জুন: বিরল ঘটনার সাক্ষী উত্তরবঙ্গ। কালিম্পং সংলগ্ন 10 নম্বর জাতীয় সড়কের পাশে, লিখুভির এলাকায় তিস্তা নদীর চরে দেখা মিলল এক বিশালাকার সাদা অজগরের ।
মঙ্গলবার রাতে এই বিরল সাপটিকে প্রথম দেখতে পান স্থানীয়রা । সেই সাপের একটি ভিডিয়ো সোশাল মিডিয়ায় আপলোড হতেই তা মুহূর্তের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে । বিরল এই বন্যপ্রাণীটিকে একঝলক দেখতে প্রকৃতিপ্রেমী থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষের মধ্যে তীব্র কৌতূহল ও উদ্দীপনা তৈরি হয়েছে ।
সাপটি কী প্রজাতির ?
বন্যপ্রাণ বিশেষজ্ঞরা জানিয়েছেন, সাপটি আসলে একটি 'অ্যালবিনো ইন্ডিয়ান রক পাইথন' বা সাদা ভারতীয় অজগর। সাধারণ অজগরের গায়ে যে কালচে বা খয়েরি রঙের নকশা থাকে, জিনগত বৈশিষ্ট্যের কারণে এই সাপের ক্ষেত্রে তা সম্পূর্ণ অনুপস্থিত । ফলে এর গায়ের রং ধবধবে সাদা ।
তিস্তা নদীর অববাহিকায় সাধারণ অজগর বা পাইথনের দেখা মেলা স্বাভাবিক ঘটনা হলেও, বন্য পরিবেশে এই ধরনের অ্যালবিনো বা সাদা অজগরের দেখা পাওয়া কার্যত নজিরবিহীন। বনদফতর এবং বন্যপ্রাণী বিশেষজ্ঞরা যদি এই ঘটনার সত্যতা সরকারিভাবে নিশ্চিত করেন, তবে ভারতের উন্মুক্ত বন্য পরিবেশে এটিই হবে প্রথম অ্যালবিনো ইন্ডিয়ান রক পাইথনের প্রামাণ্য উপস্থিতি । প্রাণীবিদ্যার ইতিহাসে এই ঘটনা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ এক অধ্যায় যোগ করতে চলেছে ।
কেন অজগরের রং সাদা ?
সর্প বিশেষজ্ঞ শ্যামাপ্রসাদ পাণ্ডের মতে, "অ্যালবিনিজম হল একটি অতি বিরল জিনগত অবস্থা, যার ফলে শরীরে মেলানিন নামক রঞ্জক পদার্থ তৈরি হতে পারে না । এর ফলে সাপের গায়ের রং সাদা বা হালকা হলদেটে হয়ে যায় । তবে এই ধরনের সাদা রঙের কারণে বন্য পরিবেশে এই সাপের টিকে থাকার লড়াই অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়ে । কারণ, স্বাভাবিক রঙের অভাবের ফলে এরা প্রকৃতির সঙ্গে মিশে গিয়ে আত্মগোপন করতে পারে না । ফলে খুব সহজেই শিকারি প্রাণী বা মানুষের নজরে পড়ে যাওয়ার একটা বড় ঝুঁকি থেকে যায় ।"
সাদা অজগরের খুঁটিনাটি
উল্লেখ্য, ইন্ডিয়ান রক পাইথন ভারতের অন্যতম বৃহৎ সাপ হিসেবে পরিচিত, যা দৈর্ঘ্যে প্রায় 20 ফুট পর্যন্ত বৃদ্ধি পেতে পারে । এরা সম্পূর্ণ বিষহীন এবং মূলত শিকারকে পেঁচিয়ে ধরে শ্বাসরোধ করে মারে । 1972 সালে বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আইনের সিডিউল ওয়ানের অধীনে এই সাপকে সর্বোচ্চ আইনি সুরক্ষা দেওয়া হয়েছে, যা বাঘ বা সিংহের মতো প্রাণীদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য । আন্তর্জাতিক প্রকৃতি সংরক্ষণ সংস্থা বা আইইউসিএন-এর রেড লিস্টে এই প্রজাতিকে 'বিপন্নপ্রায়' হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে ।
কালিম্পং ও সংলগ্ন তিস্তা নদীর এই অববাহিকা অঞ্চলটি পাহাড় ও সমতলের সংযোগকারী একটি অত্যন্ত সংবেদনশীল বন্যপ্রাণ করিডোর । এই বিরল সাদা অজগরটির নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে এবং তার শারীরিক পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে বন্যপ্রাণ সংরক্ষকরা ইতিমিধ্যেই বনদফতরের কাছে দ্রুত পদক্ষেপ করার এবং কড়া নজরদারির আবেদন জানিয়েছেন ।