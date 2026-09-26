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প্রয়োজন ফুরনো বিষের শিশি থেকে সিগারেটের প্যাকেট, প্রদর্শনীতে পুরোনো কলকাতার অজানা গল্প

তারানাথ তান্ত্রিকের পছন্দের সিগারেট পাসিং-শো থেকে ব্যোমকেশের গল্পের বিচিত্র বিষ, কলকাতার শতবর্ষ প্রাচীন গ্রন্থাগারে অনন্য প্রদর্শনীতে পুরোনো কলকাতার অজানা কাহিনি ৷ সাহাজান পুরকাইতের বিশেষ প্রতিবেদন

EXIBITION Of Rare Poison Bottles
প্রদর্শনীতে পুরনো কলকাতার বিষ-বৃত্তান্ত (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 26, 2026 at 8:48 PM IST

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কলকাতা, 26 সেপ্টেম্বর: প্রাচীনকাল থেকেই হত্যার কাজে বিষের ব্যবহার হয়ে আসছে। প্রকৃতিতে সহজেই পাওয়া যায় এমন সব বিষ অনেক সময় সহজে ধরা পড়ে না। ইতিহাস বলছে, 70 বছর বয়সী দার্শনিক সক্রেটিস বিষ পান করে আত্মহত্যা করেছিলেন ৷ ঐতিহাসিকদের মতে, প্রথাগতভাবে সেই বিষটি ছিল হেমলক। শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘চিড়িয়াখানা’ উপন্যাসে তামাকজাত তীব্র বিষ ‘নিকোটিন’-এর উল্লেখ পাই। প্রাক্তন অধ্যাপক নেপাল গুপ্ত ব্যোমকেশকে জানিয়েছিলেন, কেমিস্ট্রি জানা কেউ এক প্যাকেট সিগারেট থেকেই যথেষ্ট পরিমাণ নিকোটিন বিষ তৈরি করতে পারেন । ব্যোমকেশের আর এক গল্পে ‘কিউরারি’ নামের আর এক মারাত্মক বিষের উল্লেখ করেন শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ ইনজেকশনের মাধ্যমে ধমনিতে এই বিষ চালান করে দিলে কয়েক মিনিটের মধ্যেই হৃদস্পন্দন বন্ধ হয়ে গিয়ে মৃত্যু অনিবার্য ৷

আত্মহনন বা খুনের মতো অপরাধের সঙ্গে বিষের একটা সম্পর্ক রয়েছে ৷ তবে প্রাণঘাতী বিষের পাশাপাশি ওষুধ হিসাবে ব্যবহৃত 'ভাল বিষ'ও অনেক আছে তালিকায় ৷ তিন দিনের জন্য মধু গুপ্ত লেনের জগজ্জ্যোতি গ্রন্থাগার ও অবৈতনিক পাঠাগারে শুরু হচ্ছে এক বিরল প্রদর্শনী। এই প্রদর্শনীতে সংগ্রাহক সৌভিক মুখোপাধ্যায়ের ব্যক্তিগত সংগ্রহে থাকা পুরোনো কলকাতায় ব্যবহৃত বিভিন্ন ধরনের বিষের শিশি দেখা যাচ্ছে।

EXIBITION Of Rare Poison Bottles
সংগ্রাহক সৌভিক মুখোপাধ্যায়ের ব্যক্তিগত সংগ্রহে থাকা পুরোনো কলকাতায় ব্যবহৃত বিভিন্ন ধরনের বিষের শিশি দেখা যাচ্ছে (ইটিভি ভারত)

এক ফোঁটা বিষ। কখনও তার সঙ্গে জড়িয়ে অপরাধের গল্প, কখনও চিকিৎসাবিজ্ঞানের ইতিহাস, কখনও মানুষের কৌতূহল। আর কখনও একটি ছোট্ট কাচের শিশিই হয়ে ওঠে বহু পুরনো সময়ের সাক্ষী। সেই বিস্মৃত ইতিহাসকেই নতুন করে সামনে আনছেন সংগ্রাহক সৌভিক মুখোপাধ্যায়। তাঁর ব্যক্তিগত সংগ্রহের প্রায় 2225টি পুরনো বিষের শিশি এবং প্রায় 150টি সিগারেটের টিন যেন খুলে দিচ্ছে পুরনো কলকাতার এক অচেনা দরজা।

25 থেকে 27 সেপ্টেম্বর, তিন দিনের জন্য কলকাতার মধু গুপ্ত লেনের জগজ্জ্যোতি গ্রন্থাগার ও অবৈতনিক পাঠাগারে আয়োজিত হয়েছে ‘সেকালের বইঘর’-এর বিশেষ প্রদর্শনী। প্রদর্শনীর অন্যতম আকর্ষণ সৌভিক মুখোপাধ্যায়ের দীর্ঘদিনের সংগ্রহ।

EXIBITION Of Rare Poison Bottles
সৌভিক মুখোপাধ্যায়ের সংগ্রহের প্রয়োজন ফুরনো বিষের শিশি (ইটিভি ভারত)

এই সংগ্রহের সবচেয়ে বড় আকর্ষণ অবশ্য শিশির ভিতরে থাকা পদার্থটি নয়— শিশিটি নিজেই। একসময় বিষ ব্যবহারের পর অনেক ক্ষেত্রেই সেই শিশি ভেঙে ফেলে দেওয়া হতো। ফলে অক্ষত অবস্থায় পুরনো বিষের শিশি টিকে থাকা অত্যন্ত বিরল। সেই কারণেই আজ অনেকগুলি শিশি 'অ্যান্টিক' হিসেবে বিবেচিত হয়। একটি ছোট কাচের পাত্র তাই হয়ে উঠেছে একটি নির্দিষ্ট সময়ের জীবনযাত্রার দলিল।

সংগ্রহে রয়েছে বিভিন্ন ধরনের রাসায়নিক পদার্থের পুরনো বোতল। কিছু ছিল অত্যন্ত বিষাক্ত, আবার কিছু পদার্থ নির্দিষ্ট মাত্রায় চিকিৎসাক্ষেত্রেও ব্যবহৃত হতো। অর্থাৎ একটি পদার্থের পরিচয় সবসময় শুধু ‘বিষ’ নয়—তার ব্যবহার, মাত্রা এবং সময়ের সঙ্গে বদলে যেতে পারে তার ভূমিকা। নিরাপত্তার কারণেই অত্যন্ত বিষাক্ত কিছু বোতল প্রদর্শনীতে আনা হয়নি। প্রদর্শনের জন্য আনা সংগ্রহগুলি স্টেরিলাইজ করে কাঁচের বাক্সে রাখা হয়েছে।

EXIBITION Of Old cigarette packs
তারানাথ তান্ত্রিকের পছন্দের সিগারেট পাসিং-শো থেকে রয়েছে অনেক পুরনো সিগারেটের প্যাকেট (ইটিভি ভারত)

প্রদর্শনীতে বিষের শিশির পাশাপাশি রয়েছে পুরনো সিগারেটের প্যাকেট ও টিনের কৌটো। সময়ের পরিধি প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়কাল থেকে প্রায় 1950 সাল পর্যন্ত। ‘Scissors’ বা ‘কাঁচি’ সিগারেট থেকে ‘Passing Show’—পুরনো কলকাতার ধূমপান সংস্কৃতি, বাজার এবং বিজ্ঞাপনের জগতের নানা স্মৃতিই যেন ফিরে আসছে এই সংগ্রহে।

তারানাথ তান্ত্রিকের সঙ্গে ‘Passing Show’-এর যে জনপ্রিয় সাংস্কৃতিক সংযোগের কথা বলা হয়, সেই সিগারেটের নকশাও এই সংগ্রহে রয়েছে। ফলে একটি সিগারেটের প্যাকেট এখানে শুধুই তামাকের প্যাকেজ নয়; সেটি হয়ে উঠছে সেই সময়ের রুচি, বিজ্ঞাপন, জনপ্রিয় সংস্কৃতি এবং নাগরিক জীবনের দলিল।

EXIBITION Of Old cigarette packs
সৌভিক মুখোপাধ্যায়ের দীর্ঘদিনের সংগ্রহের পুরনো সিগারেটের প্যাকেট (ইটিভি ভারত)

আর সিগারেটের টিনের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ ইতিহাস। সংগ্রাহকের বক্তব্য অনুযায়ী, স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় কিছু সিগারেটের টিন বিপ্লবীদের হাতবোমা তৈরিতেও ব্যবহৃত হয়েছিল। ফলে যে কৌটো একদিকে শহুরে বাবুদের ধূমপানের অভ্যাসের অংশ, অন্যদিকে সেটিই হয়ে উঠেছিল বিপ্লবীদের ব্যবহৃত উপকরণের অংশ।

সিগারেটের প্যাকেটে অভিনেত্রীর ছবি! আজকের দিনে কোনও প্যাকেট খুলে ছবি সংগ্রহ করার কথা শুনলে অবাক লাগতে পারে। কিন্তু, একসময় সিগারেটের প্যাকেটের ভিতরে থাকা ছোট ছোট কার্ড সংগ্রহেরও চল ছিল। এই কার্ডগুলিতে প্রায়ই ইউরোপীয় অভিনেত্রীদের ছবি থাকত। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় সৈনিকদের বিনোদনের জন্য এমন কার্ড ব্যবহারের নজির ছিল। পরবর্তী সময়ে সেগুলিই হয়ে উঠেছে বিজ্ঞাপন, জনপ্রিয় সংস্কৃতি এবং সামাজিক ইতিহাসের মূল্যবান নিদর্শন। অর্থাৎ একটি সিগারেটের প্যাকেট খুললেই শুধু তামাক নয়—তার ভিতর থেকে বেরিয়ে আসতে পারে এক টুকরো সামাজিক ইতিহাসও।

EXIBITION Of Old Ad Covers
সৌভিক মুখোপাধ্যায়ের সংগ্রহের এক ঝলক (ইটিভি ভারত)

বিষ কি শুধু মৃত্যুর প্রতীক ? এই প্রদর্শনী সেই পুরনো ধারণাকেও প্রশ্নের সামনে দাঁড় করায়। আফিম, তামাক, ওষুধ, রাসায়নিক পদার্থ— মানব সভ্যতার ইতিহাসে একই উপাদান কখনও চিকিৎসায়, কখনও নেশায়, কখনও বাণিজ্যে, আবার কখনও অপরাধের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। ঔপনিবেশিক ভারতে আফিমের উৎপাদন ও বাণিজ্য বৃহৎ অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার অংশ ছিল। কলকাতাও সেই ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। তাই বিষের একটি পুরনো শিশিকে কেন্দ্র করে আলোচনা চলে যেতে পারে চিকিৎসাবিজ্ঞান থেকে ফরেনসিক বিজ্ঞান, অপরাধের ইতিহাস থেকে সাহিত্য, ঔপনিবেশিক অর্থনীতি থেকে মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রায়। ব্যোমকেশের রহস্যকাহিনি থেকে পুরনো সংবাদপত্রের খবর— সাহিত্যে ও জনপ্রিয় সংস্কৃতিতে বিষের যে রহস্যময় উপস্থিতি এতদিন কল্পনার জগতে ছিল, এই প্রদর্শনী যেন তাকে বাস্তবের তাকের সামনে এনে দাঁড় করিয়েছে।

EXIBITION Of Rare Poison Bottles
নিজের দীর্ঘদিনের সংগ্রহের সামনে সৌভিক মুখোপাধ্যায় (ইটিভি ভারত)

সৌভিক মুখোপাধ্যায়ের সংগ্রহের গল্প শুধু পুরনো জিনিস নিয়ে নয়। তাঁর বার্তা বর্তমান প্রজন্মের কাছেও। গুগল, হোয়াটসঅ্যাপ এবং ভার্চুয়াল জগতের বাইরে এখনও এমন একটি বাস্তব পৃথিবী রয়েছে, যাকে হাতে ছোঁয়া যায়, চোখে দেখা যায় এবং নিজের অভিজ্ঞতায় অনুভব করা যায়—মনে করেন তিনি। সেই সময়কে ধরে রাখার জন্য যে খুব দামি কিছু সংগ্রহ করতে হবে, তা নয়। একটি পুরনো টিকিট, একটি সিনেমার টিকিট, চিড়িয়াখানার প্রবেশপত্র কিংবা কোনও ছোট্ট স্মারকও হয়ে উঠতে পারে নিজের জীবনের টাইমলাইনের একটি অংশ।

একটি পুরনো বিষের শিশি হয়তো আজ আর তার ভিতরের রহস্য জানায় না। একটি সিগারেটের টিন হয়তো আর কারও হাতে ব্যবহার হয় না। কিন্তু তারা দু’জনেই যেন নীরবে বলে যায়— একটা সময় ছিল। সেই সময়ের কলকাতা ছিল অন্যরকম। তার বাজার ছিল অন্যরকম, বিজ্ঞাপন ছিল অন্যরকম, মানুষের অভ্যাস ছিল অন্যরকম, চিকিৎসাবিজ্ঞান ছিল অন্যরকম। এমনকি ‘বিষ’ শব্দটির অর্থও হয়তো তখন আর আজকের মতো একরৈখিক ছিল না। তাই প্রশ্নটা থেকেই যায়— বিষ কোথায়? পুরনো কাচের শিশিতে, সিগারেটের ধোঁয়ায়, আফিমের ইতিহাসে, নাকি মানুষের সময়কে ভুলে যাওয়ার অভ্যাসে ? 25 থেকে 27 সেপ্টেম্বরের এই প্রদর্শনী সেই প্রশ্নের উত্তর সরাসরি না দিলেও, ইতিহাসের একটি বিস্মৃত অধ্যায়ের সামনে দাঁড় করিয়ে দেয় দর্শককে।

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TAGGED:

RARE POISON BOTTLES
OLD CIGARETTE PACKS
বিষের শিশির সংগ্রহ
পুরনো সিগারেটের প্যাকেট
EXIBITION OF RARE POISON BOTTLES

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