5 বছরের শিশুর হৃদযন্ত্রে বিরল অস্ত্রোপচার ! সাফল্যের নজির এসএসকেএমে
এসএসকেএমে রাজ্যের প্রথম কাওয়াসাকি-জনিত করোনারি বাইপাসে নজির ! চিকিৎসকদের মতে, বয়স যতই কম হোক, আধুনিক চিকিৎসার কাছে হার মানতে পারে সবচেয়ে কঠিন রোগও ।
Published : June 9, 2026 at 7:53 PM IST
কলকাতা, 9 জুন: মাত্র পাঁচ বছর বয়স । খেলতে গেলেই হাঁপিয়ে উঠত, সামান্য দৌড়ঝাঁপেই ক্লান্ত হয়ে পড়ত । সেই শিশুর হৃদযন্ত্রে বাসা বেঁধেছিল এক বিরল রোগের মারাত্মক প্রভাব । আর সেই অসম লড়াইয়ে চিকিৎসাবিজ্ঞানের সাফল্যের নতুন ইতিহাস লিখল কলকাতার এসএসকেএম হাসপাতাল । কাওয়াসাকি রোগে আক্রান্ত এক শিশুর সফল করোনারি আর্টারি বাইপাস সার্জারি করে নজির গড়লেন হাসপাতালের চিকিৎসকেরা । সরকারি স্বাস্থ্য পরিষেবার ইতিহাসে এটাই প্রথম এমন অস্ত্রোপচার বলে দাবি হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের ।
দক্ষিণ 24 পরগনার বারুইপুরের বাসিন্দা ওই শিশুটি দীর্ঘদিন ধরে এসএসকেএমের কার্ডিওলজি বিভাগের তত্ত্বাবধানে ছিল । প্রায় 6 মাসের পর্যবেক্ষণ ও একাধিক জটিল পরীক্ষার পর চিকিৎসকেরা জানতে পারেন, শিশুটির হৃদযন্ত্রের তিনটি প্রধান করোনারি ধমনীর মধ্যে একটি সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে গিয়েছে । বাকি দু'টি ধমনী আবার অস্বাভাবিকভাবে ফুলে বিপজ্জনক আকার নিয়েছে । যেখানে স্বাভাবিক অবস্থায় শিশুর করোনারি ধমনীর ব্যাস প্রায় দেড় মিলিমিটার হয়, সেখানে একটির ব্যাস বেড়ে দাঁড়ায় 9 মিলিমিটার এবং অন্যটির 11 মিলিমিটার ।
4 জুন এসএসকেএমের কার্ডিয়ো-থোরাসিক বিভাগে প্রায় পাঁচ থেকে ছয় ঘণ্টাব্যাপী চলে অস্ত্রোপচার । নেতৃত্ব দেন বিভাগের অধ্যাপক চিকিৎসক ডা. শুভেন্দু শেখর মহাপাত্র । ক্ষতিগ্রস্ত ধমনীগুলির বিকল্প রক্তপ্রবাহের ব্যবস্থা করে সফলভাবে সম্পন্ন হয় বাইপাস সার্জারি । চিকিৎসকদের বক্তব্য, ছোটবেলায় শিশুটির দীর্ঘস্থায়ী জ্বর, ঠোঁট লাল হয়ে যাওয়া এবং শরীরে র্যাশের মতো উপসর্গ দেখা দিয়েছিল । কিন্তু তখন কাওয়াসাকি রোগ ধরা পড়েনি । পরবর্তীকালে রোগটি শনাক্ত হলেও তত দিনে হৃদযন্ত্রের করোনারি ধমনীগুলিতে স্থায়ী ক্ষতি হয়ে গিয়েছিল ।
বিশেষজ্ঞদের মতে, কাওয়াসাকি একটি বিরল প্রদাহজনিত রোগ, যা প্রধানত শিশুদের আক্রান্ত করে । সময়মতো রোগ ধরা পড়লে ওষুধের মাধ্যমেই অধিকাংশ ক্ষেত্রে জটিলতা এড়ানো সম্ভব । কিন্তু দেরিতে শনাক্ত হওয়ায় এই শিশুর ক্ষেত্রে অস্ত্রোপচারই হয়ে ওঠে একমাত্র ভরসা । হার্ট টিমের একাধিক বৈঠক, মেডিক্যাল বোর্ডের পরামর্শ এবং প্রদাহজনিত সূচক স্বাভাবিক হওয়ার জন্য কয়েক মাস অপেক্ষার পরই অস্ত্রোপচারের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় । অস্ত্রোপচারের আগে বিরল এ-নেগেটিভ রক্ত সংগ্রহ করাও ছিল বড় চ্যালেঞ্জ ।
বর্তমানে শিশুটি সুস্থতার পথে । অধিকাংশ জরুরি ওষুধ বন্ধ করা হয়েছে । চিকিৎসকদের আশা, ধীরে ধীরে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক জীবনে ফিরতে পারবে সে । শিশু হৃদরোগ চিকিৎসার ক্ষেত্রে এই সাফল্য শুধু একটি অস্ত্রোপচার নয়, বরং সরকারি হাসপাতালের দক্ষতা, পরিকাঠামো এবং চিকিৎসকদের অধ্যবসায়ের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত । এসএসকেএমের অপারেশন থিয়েটার থেকে তাই উঠে এল একটাই বার্তা, বয়স যতই কম হোক, আধুনিক চিকিৎসার কাছে হার মানতে পারে সবচেয়ে কঠিন রোগও ।
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