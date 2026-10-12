আজও বৈকুণ্ঠপুর রাজবাড়িতে হয় 'নরবলি', তবে দেখার অনুমতি নেই কারও

আজও বৈকুণ্ঠপুর রাজবাড়িতে হয় 'নরবলি', তবে দেখার অনুমতি নেই কারও
Baikunthpur Rajbari Durga Puja: মায়ের বিসর্জন দেখতে পারেন না রাজপরিবারের সদস্যরা । বলির সময়ও আশপাশে থাকেন না কেউ। অভিজিৎ বোসের প্রতিবেদন ৷
Published : October 12, 2026 at 6:50 PM IST
জলপাইগুড়ি, 12 অক্টোবর: মা আসছেন, আলোয় ভরে উঠেছে দশদিশা। শরৎ কালের সোনালি রোদ, নীল আকাশ, কাশ আর শিউলি ফুল জানান দিচ্ছে মায়ের আগমনী বার্তা। পুজোর আবহে মাতোয়ারা বৈকুণ্ঠপুর রাজবাড়ি ৷ জলপাইগুড়ির বৈকুণ্ঠপুর রাজবাড়ির গরিমা থেকে শুরু করে দুর্গাপুজোর প্রাচীনত্ব ও ঐতিহ্য কারও থেকে কম নয়।
রাজা নেই রাজত্ব নেই, কিন্ত পুরনো প্রথা মেনেই এখনও চলেছে রাজবাড়ির পুজো। এখানে নরবলির প্রথা আজও বর্তমান, তবে চালের মণ্ড বা গুড়ো বানিয়ে কুশ দিয়ে বলি দেওয়া হয়। এই বিশেষ পুজো কাউকে দেখতে দেওয়া হয় না। পুজো মণ্ডপের চারদিক ঢেকে পুজো করা হয়। এই সময় শুধুমাত্র রাজপরিবারের সদস্যরা পুজোয় থাকেন।
জলপাইগুড়ি রাজবাড়ির দুর্গাপুজো এবার 517 বছরে পদার্পণ করল ৷ প্রতিবছর পুজোয় পা-ফেলার জায়গা থাকে না এখানে। প্রতিবছর নিরঞ্জনের পর প্রতিমার মূল কাঠামোকে জল থেকে তুলে রাজবাড়ির মণ্ডপে রেখে দেওয়া হয়। সেই কাঠামোকেই পুজো করা হয়।
আগে নরবলি হত, এখন চালের মণ্ড বানিয়ে কুশবলি হয়...
জলপাইগুড়ি রাজবাড়ির সদস্য প্রণত বসু বলেন, " আমাদের এই রাজবাড়ির পুজো এবার 517তম বর্ষে পদার্পণ করেছে। প্রতিদিনই মা-কে আমিষ ভোগ দেওয়া হয়। মায়ের গায়ের রং তপ্ত কাঞ্চন বর্ণা। 1510 সালে শিশু সিংহ ও বিশু সিংহ এই পুজোর আয়োজন শুরু করেছিলেন। চন্দন, মদন, শিশু ও বিশু সিংহ চারভাই ও সঙ্গীসাথীরা মিলেই পুজো করার উদ্যোগ নেন। প্রাচীনকাল থেকেই একই নিয়মে পুজো হয়ে আসছে। বিশু সিংহ 9 বছর বয়সে পুজো শুরু করেন। আগে নরবলি হত। এখন চালের মণ্ড বানিয়ে কুশ দিয়ে বলি দেওয়া হয়। যা কাউকে দেখতে দেওয়া হয় না। মায়ের সঙ্গে তাঁর বান্ধবী জয়া-বিজয়ার পুজোও হয়। মা-কে পুজোর দিনগুলিকে আমিষ ভোগ দেওয়া হয়ে থাকে। তবে প্রাচীন রীতি মেনে আমরা আজও বিসর্জন দেখতে পারি না... কষ্ট হয় ৷ একটা সময় বিসর্জনের দিন বন্দুক চালানো হত, তবে তা এখন বন্ধ ৷"
রাজ পরিবারের পুরোহিত শিবু ঘোষাল বলেন, "জলপাইগুড়ি রাজবাড়ির পুজো হয় কালিকা পুরাণ মতে। রাজবাড়ির পুজো মানেই জলপাইগুড়িবাসীর পুজো। জন্মষ্টমীর দিন কাদা খেলা হয়। সেই মাটি দিয়েই প্রতিমা গড়ার কাজ করা হয়। মহালয়ার দিন কালীপুজোর মধ্য দিয়ে পুজো শুরু হয়। এখানে মা দুর্গা নিত্য পূজিতা। পুজোর চারদিনে মা-কে আমিষ ভোগ দেওয়া হয়। ইলিশ, পাবদা মাছ, পটল-চিংড়ি-সহ পাঁচরকম মাছের আমিষ ভোগ দেওয়া হয়।"
রাজপরিবারের মৃৎশিল্পী সুভাষ পাল বলছেন, "দীর্ঘদিন ধরেই আমি রাজপরিবারের দুর্গা প্রতিমা আমি করছি। সাধারণ মূর্তির সঙ্গে রাজ পরিবারের প্রতিমার পার্থক্য আছে। আছে জয়া, বিজয়া, বাঘ, সিংহও। মহামায়া, ব্রক্ষ্মা, বিষ্ণু ও শিব রয়েছেন। অসম ও কলকাতা থেকে বেনারসি শাড়ি আনা হয় মায়ের জন্য।"
জলপাইগুড়ির বাসিন্দা কৃষ্ণেন্দু গুহ'র কথায়, "এই রাজবাড়ির পুজো আমাদের ঐতিহ্য। আজ থেকে 516 বছর আগে এই পুজোর প্রচলন হয়েছে ৷ কোচবিহার রাজবাড়ি ও জলপাইগুড়ি রাজবাড়ির সমসাময়িক। আমাদের রাজ্যের প্রাচীন পুজো এটি। আজও মায়ের কোনও পরিবর্তন নেই । একইরকমভাবে মায়ের মূর্তির ফুটিয়ে তোলা হয় ৷"