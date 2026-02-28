দেশে প্রথম, পুরনিগমের সহযোগিতায় বিরল রোগ স্ক্রিনিং কর্মসূচি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার
একবছরের বেশি সময় ধরে এই বিরল রোগ স্ক্রিনিং কর্মসূচি চলছে ৷ এতে সাফল্য আসছে বলে দাবি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলির তরফে ৷
Published : February 28, 2026 at 1:49 PM IST
কলকাতা, 28 ফেব্রুয়ারি: কলকাতা পুরনিগম ও স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা অর্গানাইজেশন ফর রেয়ার ডিজিজেস ইন্ডিস (ওআরডিআই) এবং রেয়ার ওয়ারিয়র্স অফ বেঙ্গল অ্যাসোসিয়েশন (আরডব্লিউবিএ)-এর উদ্যোগে শহরে শুরু হয়েছে প্রশ্নাবলী ভিত্তিক বিরল রোগ স্ক্রিনিং কর্মসূচি । যার নাম দেওয়া হয়েছে, কল্যাণ নিরুপম যোজনা ।
মূলত, বহু ক্ষেত্রেই বিরল রোগ ধরা পড়ে অনেক পরের দিকে গিয়ে । যার জেরে কখনও কখনও শিশু মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করে । আবার চিরকাল নানা শারীরিক সমস্যায় জর্জরিত হয়ে থাকে । প্রভাব পড়ে পরিবারে । শহর জুড়ে এমন রোগে আক্রান্তদের খুঁজে বের করতেই দু’টি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা চালাচ্ছে এই প্রশ্নাবলী ভিত্তিক স্ক্রিনিং । আর এই কর্মসূচিতেই তাদের সাহায্য করছে কলকাতা পুরনিগম । আশা কর্মীরা এই কাজটি করছেন ।
2024 সালে সংস্থা দু’টির সঙ্গে কলকাতা পুরনিগম চুক্তি করে । কর্পোরেশন তাদের প্রাথমিক পুর-স্বাস্থ্য ব্যবস্থার মাধ্যমে বিনামূল্যে বিরল জেনেটিক রোগগুলির প্রাথমিক সনাক্তকরণ, জেনেটিক কাউন্সেলিং এবং প্রতিরোধের কাজ করছে । কিছু ক্ষেত্রে গুরুত্ত্বপূর্ণ রোগীদের এসএসকেএম হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য পাঠানো হচ্ছে । দু’টি সংস্থা দেশের বিভিন্ন জায়গা নিজ উদ্যোগে কাজ করলেও শহরজুড়ে এই কর্মসূচি পরিচালনা করতে কলকাতা পুরনিগম সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে ।
2025 সালের জানুয়ারি থেকে এই কর্মসূচি চলছে ৷ এখনও পর্যন্ত কলকাতা জুড়ে 11 হাজার 300টিরও বেশি পরিবারের স্ক্রিনিং করেছে । 72টি পরিবার জেনেটিক ঝুঁকিতে আছে বলে চিহ্নিত করা হয়েছে । 11টি বিরল রোগে আক্রান্তকে চিহ্নিত করেছে এবং সময়মতো কাউন্সেলিং করা হয়েছে । প্রসবের আগে বেশ কিছু বিরল রোগে আক্রান্ত মহিলাকে চিকিৎসা ও পরামর্শ দিয়ে ঝুঁকি কমিয়ে সুস্থভাবে শিশুর জন্মদান করানো হয়েছে ।
শুক্রবার প্রেস ক্লাবে সাংবাদিক সম্মেলন করে এই এক বছরের কর্সসূচিতে পাওয়া সব তথ্য তুলে ধরা হয় স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলির তরফে ৷ এদিন সেই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কলকাতা পুরনিগমের ডেপুটি মেয়র অতীন ঘোষ, কলকাতা পুরনিগমের মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক রিনিতা সেনগুপ্ত, অতিথি সৌরভ কোঠারি, আশা কর্মী রিঙ্কি রজক ও টুম্পা মণ্ডল । ছিলেন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার তরফে প্রিয়দর্শিনী ঘোষ বাওয়া ও দীপঞ্জনা দত্ত ।
এদিন কলকাতার ডেপুটি মেয়র অতীন ঘোষ বলেন, "রেয়ার ডিজিজ যে পাবলিক হেলথের ক্ষেত্রে কতটা গুরুত্বপূর্ণ সেটা এই কর্মসূচির ফলে বুঝতে পারছি । তবে এই ক্ষেত্রে সিএসআর টাকা প্রচুর পরিমাণে লেগে থাকে । মুম্বই, দিল্লি এই ধরনের কর্পোরেশন রাজ্যের শিল্পপতিদের থেকে কোটি কোটি টাকা পেয়ে থাকে সিএসার যাবত ৷ কিন্তু কলকাতায় শিল্পপতিদের থেকে সেই সহায়তা মেলে না ।" এইভাবেই তিনি আক্ষেপ প্রকাশ করেন । তবে জানান, এই কাজের জন্য স্বাস্থ্য দফতরের তরফে সব হেল্প করা হবে ।
স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার কর্মকর্তা প্রিয়দর্শিনী ঘোষ বাওয়া বলেন, "এই কর্মসূচি আমাদের এখানে শুধু প্রথম নয়, বরং দেশে প্রথম । বিরল রোগে আক্রান্ত হলে অনেকেই বুঝেতেই পারেন না । শিশু সন্তানদের চিকিৎসা নিয়ে রীতিমত কালঘাম ঝড়াতে হয় । আমরা দেখেছি এই ক্ষেত্রে তথ্যের অভাবের জেরেই ও তথ্য সন্ধানী দলের অভাব ছিল । এই দুটোই আমরা কলকাতা পুরনিগমের সঙ্গে কথা বলে চুক্তি করে পূরণ করি । এখন আশাকর্মীরা প্রশ্নাবলী নিয়ে যায় । তার ভিত্তিতে স্ক্রিনিং করে । নজর রাখেন । প্রান্তিক পরিবারে স্ক্রিনিং-এর ফলেই অনেক রেয়ার ডিজিজে ভোগা রোগীকে চিহ্নিত করতে পেরেছি । তাদের চিকিৎসা ও পরামর্শ দেওয়া হয় । ভবিষ্যতে এই কাজ আরও বাড়ানো হবে ।"