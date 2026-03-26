500 বছর পর চৈত্র নবরাত্রিতে বিরল যোগ, 6 রাশির জীবনে আকাশছোঁয়া পরিবর্তন

রামনবমীতে গ্রহের অবস্থানে কিছু রাশির গোল্ডেন টাইম আসতে চলেছে ৷ কারণ এবার বিরল 'চতুর্গ্রহী যোগ' তৈরি হচ্ছে, যা 500 বছরে একবার দেখা যায়।

By ETV Bharat Bangla Team

Published : March 26, 2026 at 7:59 PM IST

হিন্দুধর্মে রামনবমীর বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। প্রতি বছর চৈত্র মাসের শুক্লপক্ষের নবমী তিথিতে দেশজুড়ে মহাসমারোহে রামনবমী পালিত হয়। পুরাণ অনুযায়ী, ভগবান রাম এদিন জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাই, এই দিনটি ভগবান রামের জন্মতিথি হিসেবে পালিত হয়। এই দিনে দেবী সীতারও পুজো করা হয়। এছাড়াও, রামনবমীতে দেবী দুর্গার নবম রূপ দেবী সিদ্ধিদাত্রীর পুজোর করার প্রথা রয়েছে।

লখনউয়ের জ্যোতিষী উমাশঙ্কর মিশ্র জানিয়েছেন, ভগবান শ্রীরাম চৈত্র মাসের শুক্লপক্ষের নবম দিনে 'মধ্যাহ্নে' অর্থাৎ দুপুরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। জ্যোতিষশাস্ত্রীয় গণনা অনুসারে, এবছর নবম দিনে অর্থাৎ আজ সকাল 11.48 মিনিটে শুরু হয়েছে তিথি ৷ যা থাকবে 27 মার্চ সকাল 10.6 মিনিট পর্যন্ত ৷ শাস্ত্র অনুসারে, যেদিন দুপুরে নবমী তিথি বিরাজ করে, সেদিনই রাম জন্মোৎসব পালন করা উচিত। কিন্তু যেহেতু সূর্যোদয় পাচ্ছে 27 মার্চ তাই আগামিকালও পালিত হবে রামনবমী ৷

উমাশঙ্কর মিশ্রের মতে, যদিও সূর্যোদয় তিথি পালনকারীরা 27 মার্চ রামনবমী পালিত করবেন ৷ তবে, আজই রামনবমীর পুজো করা অধিক ফলপ্রসূ ৷ রামনবমী ও চৈত্র নবরাত্রিতে এবছর এক বিরল যোগ তৈরি হয়েছে ৷ লখনউয়ের জ্যোতিষী জানাচ্ছেন, এইবার চৈত্র নবরাত্রিতে মীন রাশিতে একটি অত্যন্ত বিরল 'চতুর্গ্রহী যোগ' তৈরি হচ্ছে, যা 500 বছরে একবার দেখা গিয়েছে।

চতুর্গ্রহী যোগ কী?

উমাশঙ্কর মিশ্র বলেন, "দৃক পঞ্চাঙ্গ অনুসারে, চারটি প্রধান গ্রহ- চন্দ্র, শনি, সূর্য এবং শুক্র, একসঙ্গে মীন রাশিতে অবস্থান করছে। জ্যোতিষশাস্ত্রে যখন চারটি গ্রহ একটি রাশিতে একত্রে অবস্থান করে, তখন তাকে চতুর্গ্রহী যোগ বলা হয়। গ্রহদের এই বিশেষ সমাবেশ ও বিরল সংযোগটি 12টি রাশিকেই প্রভাবিত করবে, কিন্তু এমন 6টি বিশেষ রাশি রয়েছে যাদের জন্য এই সময়টি আশীর্বাদের চেয়ে কম কিছু নয়।"

মা দুর্গার আশীর্বাদ পাবেন এই রাশিরা

মেষ রাশি: এই সময়টি মেষ রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য আর্থিক উন্নতির দ্বার উন্মুক্ত করবে। আকস্মিক আর্থিক লাভের সম্ভাবনা রয়েছে। আপনি যদি বিদেশ ভ্রমণ বা চাকরি পরিবর্তনের পরিকল্পনা করে থাকেন তাহলে সময়টি অত্যন্ত অনুকূল। আপনি কর্মক্ষেত্রে আপনার ঊর্ধ্বতনদের কাছ থেকে সমর্থন পাবেন এবং পারিবারিক সুখ বিরাজ করবে।

মিথুন রাশি: এই রাশির জাতক-জাতিকাদের জীবনে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আসন্ন। দীর্ঘদিন ধরে আটকে থাকা প্রকল্পগুলো এখন গতি পাবে। ব্যবসায়ীরা উল্লেখযোগ্য মুনাফা আশা করতে পারেন এবং পৈতৃক সম্পত্তি সংক্রান্ত বিবাদের সমাধান হতে পারে। চাকরিজীবীরা নতুন এবং বৃহত্তর দায়িত্ব পেতে পারেন।

তুলা রাশি: তুলা রাশির জাতক-জাতিকারা তাদের কর্মজীবনে একটি উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি দেখতে পাবেন। সমাজে এবং কর্মক্ষেত্রে আপনার সম্মান ও মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে। পদোন্নতি এবং আয় বৃদ্ধির জোরালো ইঙ্গিত রয়েছে। যারা নতুন যানবাহন বা সম্পত্তি কেনার কথা ভাবছেন, তাদের জন্য এটি একটি শুভ সময়।

ধনু রাশি: ধনু রাশির জাতক-জাতিকারা মানসিক শান্তি এবং আর্থিক সচ্ছলতা লাভ করবেন। আয়ের নতুন উৎস উন্মোচিত হবে এবং বিদেশ থেকে চাকরির প্রস্তাব আসার সম্ভাবনা রয়েছে। নতুন ব্যবসায়িক পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য এটি একটি চমৎকার সময়। ধর্মীয় কর্মকাণ্ডের প্রতি আপনাদের আগ্রহ বৃদ্ধি পাবে।

চৈত্র নবরাত্রির সঙ্গে এই মহাযোগের সংমিশ্রণটি একটি শুভ লক্ষণ। জ্যোতিষীর কথায়, "এই রাশির জাতক-জাতিকারা দেবী দুর্গার আরাধনা করলে নিজেদের কর্মে ফল পাবেন ৷"

গজকেশরী রাজযোগ

এই বছর রাম নবমী কেবল গ্রহরাজ সূর্য ও বৃহস্পতির আশীর্বাদপুষ্টই হবে না, বরং চন্দ্র ও বৃহস্পতির সংযোগ 'গজকেশরী রাজযোগ'ও সৃষ্টি করছে। এছাড়াও, ধন-সম্পদের দেবতা শুক্র মেষ রাশিতে প্রবেশ করে অশ্বিনী নক্ষত্রে অবস্থান করবেন। এই বিরল সংযোগগুলির কারণে মেষ, কন্যা এবং মীন রাশির জাতক-জাতিকারা তাদের ব্যবসায়িক ও ব্যক্তিগত জীবনে গুরুত্বপূর্ণ সুসংবাদ পেতে পারেন।

এই 3টি রাশিরা উপকৃত-

মেষ রাশি: শুক্রের গোচর মেষ রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য আশীর্বাদস্বরূপ প্রমাণিত হবে। যারা দীর্ঘদিন ধরে ব্যবসা সম্প্রসারণের পরিকল্পনা করছেন, তারা সাফল্য লাভ করবেন। আর্থিক লাভের নতুন উৎস উন্মোচিত হবে এবং আটকে থাকা অর্থ পুনরুদ্ধার হতে পারে। এই সময়ে, আপনি কিছু প্রভাবশালী ব্যক্তির সঙ্গে পরিচিত হবেন যারা আপনার কর্মজীবনকে নতুন উচ্চতায় নিয়ে যেতে সাহায্য করবেন। আপনার পারিবারিক জীবনেও সুখ ও শান্তি বিরাজ করবে।

কন্যা রাশি: রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য এটি তাদের বিনিয়োগ থেকে লাভবান হওয়ার সময়। আপনি যদি অতীতে শেয়ার বাজার বা জমিতে বিনিয়োগ করে থাকেন, তবে এই রাম নবমীতে আপনি সুসংবাদ পেতে পারেন। চাকরিজীবীরা পদোন্নতি বা নতুন চাকরির প্রস্তাব পেতে পারেন। যারা আইনি বিবাদে জর্জরিত, তারা স্বস্তি পাবেন এবং মানসিক চাপ কমবে।

মীন রাশি: মীন রাশির জন্য এটি 'নতুন শুরুর' সময়। গজকেশরী যোগের প্রভাবে আপনার আত্মবিশ্বাস বাড়বে। ব্যবসায়িক ভ্রমণ আনন্দদায়ক এবং আর্থিকভাবে লাভজনক হবে। অবিবাহিতরা ইতিবাচক বিবাহের প্রস্তাব পেতে পারেন। আপনার স্বাস্থ্যের উন্নতি হবে এবং আপনি শক্তি অনুভব করবেন।

পুজোর গুরুত্ব

উমাশঙ্কর মিশ্র বিশ্বাস করেন, "এই দিনে মা সিদ্ধিদাত্রীর সঙ্গে ভগবান রামের পুজো করলে এবং কন্যাশিশুদের খাওয়ানো হলে জন্মকুণ্ডলীর দোষ দূর হয় এবং গৃহে সৌভাগ্য আসে।

রাম নবমী পুজো কীভাবে করবেন ?
রাম নবমীর দিন খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠে স্নান করে পরিষ্কার হলুদ রঙের পোশাক পরুন। আপনার বাড়ির মন্দিরে ভগবান রাম, মাতা সীতা এবং লক্ষ্মণের বিগ্রহ স্থাপন করুন। পঞ্চামৃত ও গঙ্গার জল দিয়ে তাঁদের অভিষেক করার পর, হলুদ চন্দনের প্রলেপ, গোটা শস্য, হলুদ ফুল এবং সুগন্ধি ধূপ নিবেদন করুন। দুপুর 12টার দিকে 'শ্রী রাম রক্ষা স্তোত্র' অথবা 'রামচরিতমানস'-এর বালকাণ্ড পাঠ করা অত্যন্ত শুভ বলে মনে করা হয়। সবশেষে, আরতি করুন এবং প্রসাদ বিতরণ করুন।

