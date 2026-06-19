উত্তর সিকিমের পার্বত্য অরণ্যে দেখা মিলল বিরল ও বিপন্ন 'মিশমি টাকিন'-এর
পরিবেশ সংরক্ষণের ফলে বন্যপ্রাণ রক্ষায় নতুন আশার আলো ৷ হিমালয়ের সাড়ে চার হাজার মিটার উচ্চতার বিরল প্রাণীর খোঁজ উত্তর সিকিমে ৷
Published : June 19, 2026 at 8:41 PM IST
গ্যাংটক, 19 জুন: হিমালয়ের দুর্গম ও অতি উচ্চতায় বসবাসকারী অত্যন্ত বিরল ও বিপন্ন প্রাণী 'মিশমি টাকিন' (Mishmi Takin) ৷ বিরল প্রজাতির এই প্রাণীর দেখা মিলল সিকিমে ৷ আর সেই সঙ্গে সিকিমের বন্যপ্রাণ সংরক্ষণের ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হল ৷ সম্প্রতি উত্তর সিকিমের টিংদা সংরক্ষিত বনাঞ্চলের বাকুচেন এলাকায় বন দফতরের কর্মীরা টহলদারির সময় আটটি মিশমি টাকিনকে ক্যামেরাবন্দি করেছেন ৷ বিগত দুই দশকেরও বেশি সময় ধরে ওই এলাকায় মিশমি টাকিনের উপস্থিতির এমন নিশ্চিত প্রামাণ্য নথি পাওয়া যায়নি ৷ ফলে এই ঘটনাটি বন্যপ্রাণী গবেষক ও বন দফতরের কাছে এক বিশাল মাইলফলক ৷
মিশমি টাকিন মূলত একটি অতি উচ্চতার আনগুলেট বা খুরযুক্ত প্রাণী, যা শারীরবৃত্তীয় গঠনের কারণে 'গোট-অ্যান্টিলোপ' বা ছাগ-কৃষ্ণসার মৃগ নামে পরিচিত ৷ এদের শারীরিক গঠন অত্যন্ত মজবুত ৷ ছোট পা, সুঠাম দেহ এবং প্রশস্ত বুক এদের পাহাড়ি ও পাথুরে এলাকায় চলাচলের উপযোগী করে তোলে ৷ এই প্রাণীর একটি অনন্য বৈশিষ্ট্য হল, তাদের শরীরের ত্বক থেকে নিঃসৃত এক বিশেষ তৈলাক্ত পদার্থ, যা এদের ঘন লোমযুক্ত চামড়াকে প্রাকৃতিক 'রেইনকোট'-এর মতো সুরক্ষা দেয় ৷ এই বিশেষ গুণের কারণেই তীব্র তুষারপাত ও বৃষ্টির মধ্যেও এরা হিমালয়ের এক হাজার থেকে 4500 মিটার উচ্চতায় বেঁচে থাকতে পারে ৷
আইইউসিএন-এর 'লাল তালিকা'য় ভালনারেবল বা বিপন্ন প্রজাতি হিসেবে অন্তর্ভুক্ত এই মিশমি টাকিন হিমালয়ের বাস্তুতন্ত্রের স্বাস্থ্য পরীক্ষার অন্যতম প্রধান সূচক ৷ অরুণাচল প্রদেশের মিশমি পাহাড় থেকে এদের নামকরণ হয়েছে ৷ তবে, সিকিমের গভীর পাহাড়ি অরণ্যে এদের উপস্থিতি প্রমাণ করে, এই অঞ্চলটি বন্যপ্রাণীদের অবাধ বিচরণের জন্য নিরাপদ একটি করিডর ৷
সিকিমের বন দফতরের আধিকারিকের মতে, "মিশমি টাকিনের ওই দলটি ছোট ছিল না ৷ বরং আটটি মিশমি টাকিন একসঙ্গে ছিল ৷ এত সংখ্যায় মিশমি টাকিনের উপস্থিতি থেকে বোঝা যাচ্ছে, ওই এলাকাটিতে তাদের পর্যাপ্ত খাবার ও প্রজননের উপযোগী ৷ আর সেই সঙ্গে সেখানকার বাস্তুতন্ত্র মিশমি টাকিনের থাকার উপযুক্ত ৷"
দীর্ঘদিন ধরে সিকিমের বন ও পরিবেশ দফতর পার্বত্য অঞ্চলে বন্যপ্রাণীদের সুরক্ষা, চোরাচালান রোধ এবং অভয়ারণ্যগুলির আন্তঃসীমান্ত সংযোগ রক্ষায় যে বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছে, এই বিরল প্রাণীর পুনরুত্থান তারই প্রত্যক্ষ সাফল্য বলে মনে করা হচ্ছে ৷ জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে হিমালয়ের অনেক প্রজাতি যখন তাদের স্বাভাবিক বাসস্থান হারিয়ে অন্যত্র সরে যাচ্ছে, তখন মিশমি টাকিনের মতো অতি উচ্চতায় বসবাসকারী প্রাণীর এই সুস্থ অস্তিত্ব পরিবেশবিদদের মধ্যে নতুন আশার সঞ্চার করেছে ৷ আগামী দিনে এই প্রাণীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে এবং এদের চলাচলের করিডোর সুরক্ষিত রাখতে বন দফতর আরও বিশেষ নজরদারি ও গবেষণার পরিকল্পনা করছে ৷
সিকিমের বন দফতরের তরফে জানানো হয়েছে, মিশমি টাকিনের এই ভিডিয়ো ফুটেজটি কেবল বিনোদনের জন্য নয় ৷ বরং, এটি বন্যপ্রাণ ও জীববিজ্ঞানীদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ গবেষণার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে ৷ গবেষকরা মনে করছেন, হিমালয়ের পূর্ব ও পশ্চিম অংশের মধ্যে জৈব-বৈচিত্র্যের এই সংযোগ বজায় রাখা গেলে ভবিষ্যতে আরও অনেক বিপন্ন ও বিলুপ্ত প্রায় প্রজাতির দেখা মিলতে পারে ৷ সিকিমে মিশমি টাকিনের অস্তিত্ব ভারত তথা দক্ষিণ এশিয়ার বন্যপ্রাণ সংরক্ষণ মানচিত্রে এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে ৷ ফলে পরিবেশ রক্ষায় সঠিক প্রশাসনিক পদক্ষেপ ও সচেতনতা অনেকটা ইতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে ৷