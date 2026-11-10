'ধর্ষকদের ধরে এনকাউন্টার করা হোক', রায়গঞ্জের ঘটনার সমর্থনে মন্তব্য রত্না দেবনাথের

'ধর্ষকদের ধরে এনকাউন্টার করা হোক', রায়গঞ্জের ঘটনার সমর্থনে মন্তব্য রত্না দেবনাথের
Ratna Debnath on Encounter: নিজের মেয়ের 'অপরাধী'দের এনকাউন্টার চান আরজি করের নিহত নির্যাতিতা চিকিৎসক পড়ুয়ার মা ৷
Published : November 10, 2026 at 8:57 PM IST
ব্যারাকপুর, 10 নভেম্বর: ধর্ষণে অভিযুক্তদের ধরে এনকাউন্টার করে দেওয়ার পক্ষে সওয়াল করলেন রত্না দেবনাথ ৷ নিজের মেয়ের ক্ষেত্রে হওয়া অভিজ্ঞাত থেকেই তাঁর এই বক্তব্য বলে জানালেন পানিহাটির বিজেপির বিধায়ক ৷ পাশাপাশি, রায়গঞ্জে নাবালিকাকে ধর্ষণ ও খুনে অভিযুক্ত দিলীপ রায়কে এনকাউন্টার-এর সমর্থন করলেন তিনি ৷
আরজি করের নিহত নির্যাতিতা চিকিৎসক পড়ুয়ার মায়ের দাবি, "মহিলাদের সম্মান না-করলে একটাই শাস্তি হওয়া দরকার ৷ আর সেটা হল এনকাউন্টার ৷ অপরাধীদের চিহ্নিত করে ধরে এনকাউন্টার করে দিতে হবে ৷" এমনই 'নিদান' দিলেন পানিহাটির বিধায়ক ৷ নিজের বক্তব্যের সপক্ষে তিনি বলেন, "আমি নিজের মেয়ের ক্ষেত্রে দেখেছি ৷ কীভাবে তথ্যপ্রমাণ লোপাট হয়েছে ৷ তাই অপরাধীদের চিহ্নিত করে এনকাউন্টার করে দাও ৷"
এমনকি নিজের মেয়ের অপরাধীদের ক্ষেত্রেও একই শাস্তি দাবি করলেন রত্না ৷ তিনি বলেন, "আমার মেয়ের খুনিদের নাম জানি ৷ বিষয়টার সিবিআই তদন্ত চলছে, তাই তাঁদের নাম বলব না ৷ কিন্তু, তারা গ্রেফতার হলেই এনকাউন্টার করে দিতে হবে ৷" পাশাপাশি, আরজি কর-কাণ্ডে প্রমাণ লোপাটে অভিযুক্ত সন্দীপ ঘোষ সম্পর্কে বলতে গিয়ে রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিশানা করেছেন রত্না দেবনাথ ৷
অন্যদিকে, এনকাউন্টার সপক্ষে পুলিশের পাশে দাঁড়িয়ে বিধায়ক বলেন, "এখানে যে ক’টা এনকাউন্টার হয়েছে, সবক’টায় পুলিশের উপরে হামলা করেছে অপরাধীরা ৷ তাই পুলিশ বাধ্য হয়ে এনকাউন্টার করেছে ৷ আর এটাই করা উচিত ৷" তিনি আরও বলেন, "আগে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী হলে আমাদের এত হয়রানি হতে হতো না ৷ সব অপরাধী এনকাউন্টার হয়ে যেত ৷"
তিনি বলেন, "আগেকার সরকারের জন্যই আমার মেয়ে সুবিচার পায়নি ৷ আগের যিনি মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন, তিনিই স্বাস্থ্যমন্ত্রী, তিনিই পুলিশ মন্ত্রী ৷ কীভাবে দায়িত্ব এড়িয়ে যাবেন ৷ উনিই তো সব করিয়েছেন ৷ যারা হাসপাতালে ভাঙচুর করেছিল, সেটা কার নির্দেশে করেছে ? উনি সবসময় অপরাধীদের পাশে থেকেছেন ৷ তাই তো রাজ্যের সন্দীপ ঘোষকে অপরাধী বানিয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ তাই সে অপরাধ করতে করতে এমন জায়গায় চলে গেছিল, যে আর কাউকে রেয়াত করত না ৷"