কসবার আইন কলেজের নির্যাতিতা ছাত্রী ভর্তি হলেন অন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে
গত 25 জুন কসবায় কলেজের মধ্যে ধর্ষণ করা হয় ছাত্রীকে৷ সেই ঘটনায় চারজন গ্রেফতার হয়৷ মূল অভিযুক্ত টিএমসিপি নেতা মনোজিৎ মণ্ডল৷
Published : October 21, 2025 at 6:07 PM IST
কলকাতা, 21 অক্টোবর: আইনজীবী হওয়ার স্বপ্ন নিয়ে দক্ষিণ কলকাতার কসবা এলাকার একটি সরকারি আইন কলেজে ভর্তি হয়েছিলেন মেয়েটি৷ সেই কলেজেই এক সন্ধ্যায় ভয়ঙ্কর নির্যাতনের শিকার হতে হয়েছে তাঁকে৷ সেই ঘটনার স্মৃতি এখনও তাঁর কাছে দুঃস্বপ্নের মতো৷ তাই ওই কলেজে আর না-যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন নির্যাতিতা তরুণী৷
তবে কসবার ওই আইন কলেজে না-পড়ার সিদ্ধান্ত নিলেও, পড়াশোনা থেকে দূরে সরছেন না নির্যাতিতা ছাত্রী৷ বরং তিনি ভর্তি হয়েছেন কলকাতা শহরের অন্য একটি কলেজে৷ গত বুধবারই ভর্তির সমস্ত প্রক্রিয়া শেষ হয়েছে৷ কালীপুজোর পর শুরু হবে তাঁর দ্বিতীয় বর্ষের ক্লাস৷
নির্যাতিতার বাবা বলেন, “মেয়ে সরকারি কলেজে আইন নিয়ে পড়ার সুযোগ পেয়েছিল। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে সেই কলেজে ফিরে যাওয়া সম্ভব ছিল না। আগের কলেজে গেলে মেয়ে মানসিকভাবে অপ্রস্তুত হয়ে যেত। তাই অন্য পরিবেশে নতুন করে শুরু করাই ছিল একমাত্র উপায়। মেয়ের মানসিক স্বাস্থ্যের কথা ভেবে ও পড়াশোনায় মনোযোগ ফিরিয়ে আনতেই আমরা বেসরকারি কলেজে ভর্তির সিদ্ধান্ত নিয়েছি।”
সরকারি কলেজ থেকে বেসরকারি কলেজে চলে যাওয়ার জন্য কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমতি নিতে হয়েছে ওই ছাত্রীকে৷ তাঁর বাবা জানিয়েছেন, বিশ্ববিদ্যালয় এই বিষয়ে সর্বতোভাবে তাঁদের সাহায্য করেছে৷ তাছাড়া জুনের ঘটনার পরপরই প্রথম বর্ষের পরীক্ষা হয় মেয়েটির৷ বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফে মেয়েটিকে আলাদাভাবে পরীক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়েছিল৷
তার পর কলেজ বদলের ক্ষেত্রেও বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফে সহযোগিতা করা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে৷ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য শান্তা দত্ত দে বলেন, “বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমতিক্রমে নতুন কলেজে তাঁর ভর্তি প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে। আমি নিজে তাঁর সঙ্গে দেখা করেছি এবং পড়াশোনা নির্বিঘ্নে চালিয়ে যাওয়ার জন্য সবরকম সহযোগিতা দেওয়ার আশ্বাস দিয়েছি।”
উল্লেখ্য, গত 25 জুন সন্ধ্যায় দক্ষিণ কলকাতার ওই আইন কলেজে ধর্ষণের শিকার হয় মেয়েটি৷ অভিযোগ, কলেজের নিরাপত্তারক্ষীর ঘরে মেয়েটির উপর নির্যাতন চালানো হয়৷ অভিযোগ পাওয়ার পর কলকাতা পুলিশ মোট চারজনকে গ্রেফতার করে৷ এই চারজনের মধ্যে মূল অভিযুক্ত মনোজিৎ মণ্ডল৷
মনোজিৎ ওই কলেজের প্রাক্তনী৷ তবে ঘটনার সময় তিনি ওই কলেজের অস্থায়ী কর্মী ছিলেন৷ তাছাড়া কলেজে তাঁর পরিচয় ছিল তৃণমূল ছাত্র পরিষদের নেতা হিসেবে৷ ফলে এই ঘটনায় রাজনীতির রং লাগতে বেশি সময় লাগেনি৷ শাসক দলের ছাত্রনেতার বিরুদ্ধে এমন অভিযোগ সামনে আসতেই আসরে নেমে পড়ে তৃণমূল বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি৷ এই নিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের শীর্ষ নেতৃত্বকেই কাঠগড়ায় তোলে বিজেপি-সিপিএম-কংগ্রেস৷ তারা অভিযোগ করে, নেতৃত্বের প্রশ্রয়েই এই ধরনের অপরাধ করতে সাহস পাচ্ছেন তৃণমূলের নিচের তলার নেতা-কর্মীরা৷
এদিকে ঘটনার মূল অভিযুক্ত মনোজিৎ মণ্ডল গ্রেফতার হওয়ার পর প্রথমে পুলিশি হেফাজতে ছিল৷ পরে তাঁকে বিচারবিভাগীয় হেফাজতে পাঠায় আদালত৷ এখন তিনি জেলেই রয়েছেন৷ এই ঘটনায় মনোজিৎকে মদত দেওয়ার অভিযোগ উঠেছিল কলেজেরই দুই ছাত্রের বিরুদ্ধে৷ তাঁদের নাম - জইব আহমেদ ও প্রমিত মুখোপাধ্যায়৷
তাঁদেরও পুলিশ গ্রেফতার করে৷ এছাড়া নিরাপত্তারক্ষীকেও গ্রেফতার করে পুলিশ৷ মনোজিতের মতো বাকি দুই ছাত্র এখনও জেলবন্দি হয়ে রয়েছেন৷ তবে সম্প্রতি নিরাপত্তারক্ষী পিনাকী বন্দ্যোপাধ্যায়কে জামিন দিয়েছে আদালত৷