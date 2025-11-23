মিলল রাজ্যের 2.5 কোটির অনুমোদন, রানি শিরোমণি গড়ের পুনর্নির্মাণ শুরু
প্রশাসনের মতে, রানি শিরোমণি গড়ের পুনর্নির্মাণের কাজ সম্পূর্ণ হলে এই ঐতিহাসিক স্থানটি রাজ্যের অন্যতম প্রধান পর্যটন কেন্দ্র হয়ে উঠবে । জানেন কোথায় এই স্থান ?
Published : November 23, 2025 at 5:01 PM IST
কলকাতা, 23 নভেম্বর: চুয়ার বিদ্রোহের ইতিহাসে অন্যতম শীর্ষস্থানীয় নাম রানি শিরোমণি ৷ আর তাঁর সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে রয়েছে কর্ণগড় ৷ সেই কর্ণগড় দীর্ঘদিন ধরে অবহেলিত অবস্থায় পড়ে রয়েছে ৷ অবশেষে কর্ণগড় পুনর্জাগরণের পথে । আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হয়েছে গড়টির বহুল প্রতীক্ষিত পুনর্নির্মাণ ও সংরক্ষণ কাজ ।
নবান্ন সূত্রের খবর, রাজ্য সরকার কর্ণগড়ের সার্বিক সংস্কারের জন্য প্রায় 2.5 কোটি টাকা অনুমোদন দিয়েছে । টাকার ছাড়পত্র মিলতেই ভগ্নদশা অংশগুলির অপসারণ, স্থাপত্যের সুক্ষ্ম পুনর্নিমাণ এবং প্রাচীন কাঠামো সংরক্ষণের কাজ গতিশীল হয়েছে ।
কর্ণগড়ের খুঁটিনাটি
পশ্চিম মেদিনীপুরে অবস্থিত কর্ণগড় এলাকায় প্রায় 120 বিঘা জায়গা জুড়ে বিস্তৃত ছিল রানি শিরোমণির মহল ও প্রশাসনিক কাঠামো । এখনও সেখানে ছড়িয়ে আছে ল্যাটেরাইট পাথরের প্রাচীন গঠন, জলহরি, হাওয়া মহল এবং আটচালা শৈলীর একাধিক মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ । বহু বছর ধরে সংরক্ষণ চর্চাকারী স্থানীয় সংগঠনগুলির দাবি, সঠিক উদ্যোগ নেওয়া না-হলে এই ঐতিহ্যের বড় অংশ হারিয়ে যাওয়ার আশঙ্কা ছিল । তাই রাজ্য সরকারের এই পদক্ষেপকে তারা যুগান্তকারী বলে মনে করছে ।
আশ্বাস পূরণ মমতার
প্রশাসনিক সূত্রে জানা গিয়েছে, তথ্য ও সংস্কৃতি দফতরের তত্ত্বাবধানে প্রত্নতত্ত্ব অধিদফতর এবং জনপথ বিভাগ (পিডব্লিউডি) যৌথভাবে এই পুনর্নির্মাণের কাজ পরিচালনা করবে । ঠিকাদার সংস্থাকে 300 দিনের মধ্যে কাজ শেষ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে । তিন বছর আগে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ে কর্ণগড় পরিদর্শন করে অঞ্চলটিকে পর্যটনকেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলার আশ্বাস দিয়েছিলেন । সেই আশ্বাস পূরণে ইতিমধ্যেই এলাকায় সড়ক উন্নয়ন, আলো বসানো, পার্কিং জোন নির্মাণ-সহ একাধিক প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে । ফলে গত কয়েক বছরে পর্যটকদের আনাগোনা বেড়েছে । স্থানীয়দের আশা, গড়ের পুনর্নির্মাণ সম্পূর্ণ হলে পশ্চিম মেদিনীপুরের এই ঐতিহাসিক স্থানটি রাজ্যের অন্যতম প্রধান পর্যটন কেন্দ্র হয়ে উঠবে ।
কে এই রানি শিরোমণি?
চুয়ার বিদ্রোহের প্রেক্ষাপটে রানি শিরোমণি ছিলেন বিরল সাহসী নারী নেতৃত্বের প্রতীক । 1800 শতকের শেষ ও 1900 শতকের শুরুর দিকে যখন কৃষক-জনগণ ব্রিটিশ শাসনের শোষণের বিরুদ্ধে আন্দোলনে মুখর হয়, তখন কর্ণগড় হয়ে ওঠে সেই বিদ্রোহের প্রধান কেন্দ্র । রানি শিরোমণি রাজকোষের অর্থ ব্যয় করে বিদ্রোহীদের সাহায্য করতেন এবং নিজের লোকবল সংগঠিত করে লড়াইকে আরও শক্তিশালী করেছিলেন ।
ঐতিহাসিক সূত্র বলছে, ঝাঁসির রানি লক্ষ্মীবাইয়ের জন্মের প্রায় দশ বছর আগেই বাংলায় রানি শিরোমণি নারীর ভূমিকা, নেতৃত্ব ও যুদ্ধদক্ষতার উজ্জ্বল উদাহরণ হয়ে উঠেছিলেন । 17 সেপ্টেম্বর 1812 সালে বন্দি অবস্থায় রানি শিরোমণির মৃত্যু হলেও তাঁর সংগ্রাম এবং আত্মোৎসর্গ আজও মানুষের মনে সমানভাবে অনুরণিত । রানি শিরোমণির স্মৃতিকে আগামীর প্রজন্মের সামনে তুলে ধরতে শিক্ষা দফতর তাঁর ভূমিকা স্কুলের পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করার প্রক্রিয়া শুরু করেছে বলেও সূত্রের খবর ।
পর্যটনকেন্দ্র হবে কর্ণগড়
প্রশাসনের মতে, কর্ণগড় শুধু পর্যটনকেন্দ্র নয়, এটি বাংলার বিদ্রোহ, সাম্য এবং আত্মমর্যাদার এক গুরুত্বপূর্ণ দলিল । তাই এর পুনঃসংস্কার শুধু স্থাপত্য রক্ষাই নয়, বাংলার ইতিহাসকে নতুন করে বাঁচিয়ে তোলার প্রচেষ্টাও বটে । অতএব, পুনর্নির্মাণ শেষ হলে কর্ণগড় আরও সুসংগঠিত, আকর্ষণীয় এবং তথ্যসমৃদ্ধ ঐতিহাসিক কেন্দ্র হিসেবে গড়ে উঠবে বলেই প্রত্নতত্ত্ব দফতরের আশা । পর্যটনের বিস্তার যেমন বাড়বে, তেমনই স্থানীয় অর্থনীতিও এই উদ্যোগে নতুন গতি পাবে ।