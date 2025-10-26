মন্ত্রী-সেলিব্রিটি নয়, বিরল রোগ থেকে সেরে ওঠা অস্মিকার হাতেই জগদ্ধাত্রীর উদ্বোধন

মন্ত্রী-সেলিব্রিটি নয়, বিরল রোগ থেকে সেরে ওঠা অস্মিকার হাতেই জগদ্ধাত্রীর উদ্বোধন
কঠিন সময়ে একে-অপরের পাশে দাঁড়ানোর বার্তা দিতেই রানাঘাটের একরত্তি শিশু অস্মিকা দাসকে দিয়ে জগদ্ধাত্রী পুজোর উদ্বোধন করালেন আয়েজকরা ৷
Published : October 26, 2025 at 2:17 PM IST
চন্দননগর, 25 অক্টোবর: পুজোর উদ্বোধন করতে নেতা-মন্ত্রীদের ডাক পড়ে ৷ আসেন অভিনেতা-অভিনেত্রী-সহ বিভিন্ন সেলিব্রিটি ৷ তবে এবার চন্দননগরে হেলাপুকুর জগদ্ধাত্রীর উদ্বোধনে দেখা গেল অন্য ছবি ৷ পুজোর উদ্বোধনে ডাকা হয়েছে একরত্তি কন্যাকে ৷ বিরল রোগে আক্রান্ত ছোট্ট অস্মিকা দাস অবশ্য মিডিয়ার সৌজন্যে এখন অনেকেরই ঘরের মেয়ে ৷ তার ব্যয়সাপেক্ষ চিকিৎসায় সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন বহু মানুষ ৷ সেলিব্রিটিদের গ্ল্যামারের জৌলুস থেকে বেরিয়ে, রানাঘাটের সেই অস্মিকাকে দিয়ে জগদ্ধাত্রী পুজোর উদ্বোধন করিয়ে ভিন্ন বার্তা দিল পুজো কমিটি ৷
আগেই অস্মিকার বিরল রোগের জন্য সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল এই পুজো কমিটি । সেই পাশে থাকার বার্তা দিতেই অস্মিকাকে দিয়ে পুজো উদ্বোধনের ভাবনা । চতুর্থীতে জগদ্ধাত্রী পুজোর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেন, ডেপুটি মেয়র মুন্না আগরওয়াল-সহ অন্যান্যরাও । তবে অস্মিকার হাতে পুজো শুরু করার এই উদ্যোগে খুশি তার পরিবার-সহ উপস্থিত সবাই ।
চন্দননগর হেলাপুকুর ধার জগদ্ধাত্রী পুজো এবার 56 বছরে পড়ল । প্রতি বছরই কোনও না কোনও তারকা এই পুজোর উদ্বোধন করেন । কিন্তু এবছর এখানে পুজোর উদ্বোধন হল অস্মিকার হাতে । প্রায় এক বছর আগে, শিশুটির বয়স যখন ছয় মাস, তখন সে আক্রান্ত হয় স্পাইনাল মাসকুলার অ্যাট্রফি নামে বিরল জিনগত রোগে । অস্মিকাকে সুস্থ করে তুলতে যে ইঞ্জেকশনটি দিতে হত, তার মূল্য 16 কোটি টাকা । যদিও অস্মিকার জন্য দাম কমিয়ে 9 কোটি টাকা করেছিল ইঞ্জেকশন প্রস্তুতকারী সংস্থা ৷
তবে শিশুটির পরিবারের পক্ষে এই বিপুল টাকা জোগাড় করা অসম্ভব ছিল । তাই চিকিৎসার খরচ জোগাতে শুরু হয় 'ক্রাউড ফান্ডিং' । যারা একরত্তি কন্যাকে সুস্থ করে তুলতে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে, তাদেরই অন্যতম হেলা পুকুর ধার পুজো কমিটি । তারা সকলের কাছ থেকে আর্থিক সাহায্য সংগ্রহ করে সেই টাকা তুলে দেয় অস্মিকার পরিবারের হাতে । সবমিলিয়ে প্রায় 11 মাসের চেষ্টায় উঠে আসে চিকিৎসার খরচ । ইঞ্জেকশন পেয়ে আগের থেকে এখন অনেকটাই সুস্থ অস্মিকা ৷ কঠিন সময়ে একে-অপরের পাশে দাঁড়ানোর বার্তা দিতেই সেই শিশুকে দিয়ে জগদ্ধাত্রী পুজোর উদ্বোধন করালেন আয়েজকরা ৷
পুজো কমিটির সাধারণ সম্পাদক সুমিত সরকার বলেন, "এবছর এই পুজো 56 বছরে পদার্পণ করেছে । এখানে মা জগদ্ধাত্রীর নাম 'সোনা মা'। চুঁচুড়ার একটি স্বর্ণ প্রতিষ্ঠান সোনায় মুড়িয়ে দেয় মা জগদ্ধাত্রীকে ৷ সেই কারণেই লোকমুখে এই মায়ের নাম হয়েছে সোনা মা । তাই সোনা মা-র উদ্বোধন অন্য ধরনের করেছি । বিরল রোগে আক্রান্ত রানাঘাটের অস্মিকা দাস অসুস্থ ছিল । তাকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলাম । আমাদের পুজো কমিটির উদ্যোগে মানুষের কাছ থেকে অস্মিকার জন্য অর্থ সংগ্রহ করেছিলাম । 85 হাজার টাকা তার বাবার হাতে তুলে দিয়েছিলাম মেয়ের চিকিৎসার জন্য । আমরা ঠিক করেছিলাম, সে সুস্থ হওয়ার পর তাকে দিয়েই পুজোর উদ্বোধন করাব । তাই তার হাত দিয়ে এই মায়ের উদ্বোধন করানো হল ।"
অস্মিকার বাবা শুভঙ্কর দাস বলেন, "হেলা পুকুর জগদ্ধাত্রী পুজোর উদ্বোধনে অস্মিকাকে আনার জন্য যে মহান উদ্যোগ নিয়েছে, তার জন্য আমি গর্বিত । এর আগে এখানে অনেক সেলিব্রিটি উদ্বোধন করেছেন । এই পুজো কমিটি সমাজের কাছে একটা দৃষ্টান্ত স্থাপন করল । অস্মিকার মতো আরও বহু শিশু আছে । তাদের পাশেও যাতে মানুষ থাকে, সেই বার্তাই পৌঁছে দিয়েছে পুজো কমিটি । এর আগে আমি কোনদিনও চন্দননগরে আসিনি, এই প্রথম এলাম এবং আমার ভালো লাগছে ।"
অস্মিকা এখন আগের থেকে অনেকটাই সুস্থ আছে বলে জানিয়ে তিনি আরও বলেন, "আমরা সাধারণ মধ্যবিত্ত ঘরের মানুষ, কোনওদিনও ভাবিনি মেয়েকে নিয়ে পুজোর উদ্বোধন করব । মেয়ে যে লড়াই করেছে, তা পশ্চিমবঙ্গে এক ইতিহাস । বহু মানুষ আছে যারা এই বিরল রোগ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য সাহায্যের অপেক্ষায় রয়েছে । এখনও প্রত্যেক মাসে বা সপ্তাহে মেয়ের রক্ত পরীক্ষা, ফিজিয়োথেরাপি করাতে হয় । এখন আমার মেয়ে অনেকটাই সুস্থ ।"