রানা রউফের 'ISI-যোগ' ! রাজ্য পুলিশের নথি নিয়ে নেটওয়ার্কের খোঁজে NIA

রানা রউফের 'ISI-যোগ' ! রাজ্য পুলিশের নথি নিয়ে নেটওয়ার্কের খোঁজে NIA
রানা কার কার সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন, তাঁর গতিবিধি এবং তাঁর বিরুদ্ধে এখনও পর্যন্ত কী কী তথ্য পুলিশের হাতে এসেছে- সেগুলিই খতিয়ে দেখছেন NIA-এর তদন্তকারীরা ।
Published : August 14, 2026 at 12:59 PM IST
কলকাতা, 14 অগস্ট: সন্দেহভাজন জঙ্গি কার্যকলাপ এবং পাকিস্তানের গুপ্তচর সংস্থা ISI-এর সঙ্গে যোগাযোগের অভিযোগে ধৃত রানা রউফকে ঘিরে তদন্তে এ বার তৎপরতা বাড়াল জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা (NIA) । সূত্রের খবর, ইতিমধ্যেই রাজ্য পুলিশের তদন্তে উঠে আসা একাধিক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সংগ্রহ করেছে কেন্দ্রীয় সংস্থা । রানা কার কার সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন, তাঁর গতিবিধি কোথায় কোথায় ছিল এবং তাঁর বিরুদ্ধে এখনও পর্যন্ত কী কী তথ্য পুলিশের হাতে এসেছে- সেগুলিই খতিয়ে দেখছেন NIA-এর তদন্তকারীরা ।
তদন্তকারীদের নজরে শুধু রানা নন । তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ থাকা আরও কয়েক জনের ভূমিকা এবং তাঁদের পারস্পরিক যোগাযোগের ধরনও খতিয়ে দেখা হচ্ছে । রাজ্য পুলিশের তদন্তে যে তথ্য উঠে এসেছে, তার ভিত্তিতেই পরবর্তী তদন্তের রূপরেখা তৈরি করতে চাইছে NIA । অর্থাৎ, একজনকে ঘিরে তদন্তের গণ্ডি পেরিয়ে গোটা যোগাযোগের জালটি কত দূর পর্যন্ত বিস্তৃত, সেটাই এখন কেন্দ্রীয় তদন্তকারীদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ ।
এ ব্যাপারে তদন্তকারীদের বিশেষ নজরে রয়েছে রানা রউফের মোবাইল ফোন এবং অন্যান্য যোগাযোগের মাধ্যম । কার সঙ্গে কত বার কথা হয়েছে, কী ধরনের বার্তা আদানপ্রদান হয়েছে, কোনও সন্দেহজনক নম্বর বা ব্যক্তির সঙ্গে যোগাযোগ ছিল কি না- সবই খতিয়ে দেখা হতে পারে । ISI-এর সঙ্গে তাঁর কোনও প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ যোগাযোগের প্রমাণ মেলে কি না, যোগাযোগ হয়ে থাকলে তার উদ্দেশ্য কী ছিল এবং কোনও তথ্য আদানপ্রদান হয়েছিল কি না, সেই প্রশ্নগুলির উত্তরও খুঁজছেন তদন্তকারীরা ।
সূত্রের খবর, রানা রউফের পাশাপাশি তাঁর সহযোগী বলে সন্দেহ করা ইজাজকেও জিজ্ঞাসাবাদের আওতায় আনতে চাইছে NIA । খুব শীঘ্রই দু'জনকে কেন্দ্রীয় তদন্তকারীরা জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারেন । প্রয়োজন হলে রানা ও ইজাজকে মুখোমুখি বসিয়েও জিজ্ঞাসাবাদ করা হতে পারে ।
দু'জনের মধ্যে কী ধরনের যোগাযোগ ছিল, তাঁদের কথাবার্তার বিষয় কী ছিল এবং তাঁদের গতিবিধির মধ্যে কোনও যোগসূত্র রয়েছে কি না, তা জানাই এই জিজ্ঞাসাবাদের অন্যতম উদ্দেশ্য । পাশাপাশি, রানা ও ইজাজের সঙ্গে আরও কোনও ব্যক্তি বা সংগঠনের যোগাযোগ ছিল কি না, সেই তথ্যও খতিয়ে দেখা হচ্ছে ।
এ ব্যাপারে রাজ্য পুলিশের হাতে থাকা মামলার নথি এবং জিজ্ঞাসাবাদে পাওয়া তথ্যও NIA-এর তদন্তে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে । ধৃতদের কাছ থেকে উদ্ধার হওয়া মোবাইল, নথি বা অন্যান্য সামগ্রীর তথ্যের সঙ্গে রাজ্য পুলিশের তদন্তে পাওয়া সূত্র মিলিয়ে দেখার কাজও শুরু হতে পারে । তদন্তকারীদের ধারণা, বিভিন্ন সূত্রকে এক জায়গায় আনতে পারলে অভিযুক্তদের যোগাযোগের পরিধি সম্পর্কে আরও স্পষ্ট ছবি পাওয়া সম্ভব ।
তবে রানা রউফ বা ইজাজের বিরুদ্ধে ISI-এর সঙ্গে যোগাযোগ কিংবা জঙ্গি কার্যকলাপে যুক্ত থাকার অভিযোগ এখনও তদন্তাধীন । অভিযোগের সত্যতা যাচাই এবং তার পিছনে কোনও বৃহত্তর নেটওয়ার্ক রয়েছে কি না, সেটিই তদন্তের মূল লক্ষ্য । রাজ্য পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগের এক আধিকারিকের কথায়, "এই ধরনের ঘটনায় আমরা সব সময় অন্য সংস্থার সঙ্গে সমন্বয় সাধন করে চলি ।"
এখন রানা রউফ ও ইজাজকে জিজ্ঞাসাবাদের পর তদন্তে নতুন কোনও সূত্র সামনে আসে কি না, সেটাই দেখার । বিশেষ করে মোবাইল ও যোগাযোগের তথ্য থেকে কোনও বৃহত্তর নেটওয়ার্কের সন্ধান মেলে কি না, তদন্তকারীদের নজর এখন দিকেই ।