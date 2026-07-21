একুশের আগেই তৃণমূলের সভামঞ্চে তাণ্ডব, বিজেপি-পুলিশের বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার অভিযোগ মমতার
মমতাদের অভিযোগ প্রসঙ্গে এখনও পর্যন্ত রাজ্য সরকার বা কলকাতা পুলিশের তরফে আনুষ্ঠানিক কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি ।
Published : July 21, 2026 at 6:54 AM IST
কলকাতা, 21 জুলাই: একুশের সমাবেশের ঠিক আগের রাতে রণক্ষেত্র বিড়লা প্ল্যানেটোরিয়াম চত্বর । কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে তৈরি হওয়া তৃণমূলের সভামঞ্চে ব্যাপক ভাঙচুরের অভিযোগ উঠল বিজেপির বিরুদ্ধে ।
অভিযোগ, সোমবার গভীর রাতে বাইক বাহিনী নিয়ে এসে তাণ্ডব চালিয়েছে গেরুয়া শিবির । এই গোটা ঘটনায় পুলিশের ভূমিকা নিয়ে চরম ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । সরাসরি রাজ্য সরকার এবং পুলিশের বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার মামলা করার হুঁশিয়ারিও দিয়েছেন তিনি ।
দীর্ঘ আইনি লড়াইয়ের পর আদালত বিড়লা প্ল্যানেটোরিয়ামের সামনে তৃণমূলকে 21 জুলাই শহিদ দিবসের সভার অনুমতি দেয় । আইনজীবী তথা সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের লড়াইয়ে এই আইনি 'জয়' এসেছিল । আদালতের নির্দেশ পাওয়ার পরেই জোরকদমে চলছিল মঞ্চ বাঁধার কাজ ।
সভার আগের দিন অর্থাৎ, সোমবার 20 জুলাই বিকেলে দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে সঙ্গে নিয়ে সভাস্থল পরিদর্শনে যান নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । কিন্তু রাতের দিকে পরিস্থিতি সম্পূর্ণ বদলে যায় । সভাস্থলে হামলার খবর পেয়েই আর কালক্ষেপ করেননি তিনি । দোলা সেন, কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়দের সঙ্গে নিয়ে রাতেই ঘটনাস্থলে ছুটে যান তৃণমূল নেত্রী । ভাঙা মঞ্চের সামনে দাঁড়িয়ে মাইক হাতে সরাসরি বিজেপি ও পুলিশকে কাঠগড়ায় তোলেন মমতা ।
তিনি বলেন, "রাত সাড়ে দশটা নাগাদ এক ক্রিমিনালের নেতৃত্বে 60-65 জনের বাইক বাহিনী এসে সভাস্থল ভাঙচুর করে । ছাত্র-যুবদের উপরে হামলা চালায় ।" তৃণমূল নেত্রীর অভিযোগ, শুধু মঞ্চ ভাঙচুর নয়, সভাস্থলের বিদ্যুতের লাইন এবং মাইকের কানেকশনও সম্পূর্ণ কেটে দেওয়া হয়েছে । ছিঁড়ে দেওয়া হয়েছে সমস্ত ব্যানার ও পোস্টার । বৃষ্টির মধ্যে যে ডেকোরেটর এবং কর্মীরা কাজ করছিলেন, তাঁদেরও ভয় দেখিয়ে সরিয়ে দেওয়া হয় । অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ওপরেও হামলা চালানো হয়েছে বলে অভিযোগ করেন তিনি ।
এই রাতের তাণ্ডবে পুলিশের ভূমিকা নিয়ে সবচেয়ে বড় প্রশ্ন তুলেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । তাঁর দাবি, কলকাতা হাইকোর্ট স্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছিল সভাস্থলের আইনশৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব পুলিশের । তা সত্ত্বেও কেন পুলিশি নিরাপত্তা সরিয়ে নেওয়া হল, তা নিয়ে বিস্ময় প্রকাশ করেন তিনি । পুলিশের নিষ্ক্রিয়তার কড়া সমালোচনা করে তিনি বলেন, "কলকাতা হাইকোর্ট যেখানে অর্ডার দিয়ে বলেছে, পুলিশকে আইন-শৃঙ্খলা দেখতে হবে, সেখানে হঠাৎ করে সবাই পালিয়ে গেল ! আমি অবাক হয়ে যাচ্ছি ।"
হাইকোর্টের নির্দেশ অমান্য করার দায়ে সরাসরি আইনি পদক্ষেপের পথে হাঁটার কথা ঘোষণা করেছেন তৃণমূল নেত্রী । ক্ষুব্ধ মমতার কথায়, "পুলিশ ও রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার মামলা করতে বলব । আমাদের কি পাহারা দেওয়ার জন্য বসে থাকতে হবে ?" পাশাপাশি পুলিশের বিরুদ্ধে অতিসক্রিয়তা এবং পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ তুলে তিনি জানান, রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় একুশের সমাবেশে আসতে বাধা দেওয়া হচ্ছে কর্মী-সমর্থকদের ।
এই বিষয়ে তিনি বলেন, "আইসি, এসপি গিয়ে শহিদ পরিবারের বাড়ি ঘেরাও করে বসে রয়েছে ।"রাজনৈতিক প্রতিহিংসার অভিযোগ তুলে দিল্লির পুলিশের সঙ্গে এখানকার পুলিশের তুলনা টানেন মমতা । দিল্লিতে বিরোধী শিবিরের ওপর পুলিশি পদক্ষেপের প্রসঙ্গ টেনে বিজেপিকে তীব্র আক্রমণ করেন ।
কটাক্ষের সুরে তিনি বলেন, "দিল্লিতে ককরোচ জনতা পার্টির সঙ্গে কী করেছে আপনারা দেখেছেন, এখানেও তাই করেছে ।" তাঁর অভিযোগ, বিরোধী দলের নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে 14 হাজারের বেশি মিথ্যে মামলা দেওয়া হয়েছে । এই অবস্থাকে 'মধ্যরাতের কালো ইতিহাস' বলে আখ্যা দিয়ে আগামী দিনে রোজ রাস্তায় নেমে প্রতিবাদের হুঁশিয়ারিও দিয়েছেন মমতা । গোটা ঘটনায় জাতীয় স্তরের বিরোধী জোট 'ইন্ডিয়া'-র শরিক দলগুলির কাছেও সরব হওয়ার আবেদন জানিয়েছেন তৃণমূল নেত্রী ।
তিনি জানান, দেশের সমস্ত আঞ্চলিক দল এবং গণতান্ত্রিক শক্তির উচিত একজোট হয়ে এই ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ করা । যদিও এই মারাত্মক অভিযোগের বিষয়ে এখনও পর্যন্ত রাজ্য সরকার বা কলকাতা পুলিশের তরফে আনুষ্ঠানিক কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি ।