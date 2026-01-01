করুণার বর্ষণ, চেতনার জাগরণ; কল্পতরু উৎসবে মিশল কাশীপুর-দক্ষিণেশ্বর-কামারপুকুর-বেলুড় মঠ
আচার, ভিড়, আয়োজন—সব কিছুর ঊর্ধ্বে আজ অনুভবেরই জয় । নতুন বছরের প্রথম দিন আবার মনে করিয়ে দিল, ভক্তির শক্তিই মানসিক মুক্তির পথ দেখায় ৷
Published : January 1, 2026 at 1:48 PM IST
কলকাতা, 1 জানুয়ারি: নতুন বছর শুরুর ভোর, কিন্তু মানুষের ভিতরে যেন অন্য এক আলোকোন্মেষ । 1 জানুয়ারি মানেই কেবল ক্যালেন্ডারের পাতা ওল্টানো নয়—শ্রীরামকৃষ্ণভক্তদের কাছে এ দিন 'কৃপাধারার দিবস' । প্রচলিত প্রথা মেনে কল্পতরু তিথিকে কেন্দ্র করে আজ রাজ্যের নানা প্রান্ত থেকে জনস্রোত উপচে পড়েছে কাশীপুর উদ্যানবাটি, দক্ষিণেশ্বর ভবতারিণী মন্দির, কামারপুকুর ও বেলুড় মঠ প্রাঙ্গণে ।
সূর্য ওঠার আগেই রাস্তায় লম্বা লাইন । কারও হাতে প্রসাদ, কারও হাতে শীতের কম্বল, আর সকলের মুখে এক প্রার্থনা— "ঠাকুরের আশীর্বাদে মঙ্গলময় হোক নতুন বছর ।"
কাশীপুর উদ্যানবাটীই আজকের কেন্দ্রবিন্দু । এখানেই স্মরণ করা হয় সেই ঐতিহাসিক মুহূর্ত, যখন শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর ভক্তদের উদ্দেশে অনুগ্রহ বর্ষণ করে মানবকল্যাণের চূড়ান্ত বার্তা দিয়েছিলেন । সকালে বিশেষ পূজা, পাঠ ও কীর্তন দিয়ে শুরু হয় অনুষ্ঠানপর্ব । মূল প্রাঙ্গণে শৃঙ্খলাবদ্ধ সারি, তবু চোখেমুখে অদ্ভুত প্রশান্তি । এক তরুণ ভক্তের আবেগঘন উক্তি, "এখানে এলেই মনে হয় মনটা ধুয়ে যায়, কল্পতরুর ছায়া যেন জীবনের ভার লঘু করে দেয় ।"
কাশীপুর উদ্যানবাটীর সাংগঠনিক অনুষ্ঠান আজ বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে । ভক্তিগীতি, প্রবচন, পাঠসভা—সব মিলিয়ে আবেগে পরিপূর্ণ পরিবেশ । অনেকে দক্ষিণেশ্বর হয়ে কাশীপুর, সেখান থেকে বেলুড়—এই ত্রিমুখী তীর্থপথে পদযাত্রা করেছেন । অনেক পরিবার সন্তানদের হাত ধরে এই আচারকে ঐতিহ্য হিসেবে তুলে দিচ্ছেন আগামী প্রজন্মের কাছে ।
দক্ষিণেশ্বরে কল্পতরু উৎসব
দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়িতেও আচার-অনুষ্ঠানের আবহে যোগ হয়েছে ভক্তির প্লাবন । কালীঘাটের হাওয়া, ঘণ্টার ধ্বনি আর গঙ্গার ঢেউ মিলেমিশে তৈরি করেছে মোহময় পরিবেশ । পরিবারের ছোট থেকে বৃদ্ধ—সবাই নীরবে হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে । এক প্রবীণা ভক্তের গলায় উচ্ছ্বাস, "কল্পতরু তিথি মানেই নতুন করে বাঁচার প্রতিজ্ঞা ।"
এদিন পুণ্যার্থীদের ভিড় সামাল দিতে তৎপর ছিলেন ব্যারাকপুর পুলিশ কমিশনারেটের পদস্থ কর্তারা । গোটা পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে এদিন দক্ষিণেশ্বর মন্দির চত্বরে হাজির ছিলেন খোদ ব্যারাকপুর কমিশনারেটের ডিসি(সাউথ) অনুপম সিং ।
কল্পতরু উৎসবে বেলুড় মঠ
বেলুড় মঠে আনুষ্ঠানিকভাবে কল্পতরু উৎসব না পালিত হলেও বাস্তব চিত্র স্পষ্ট—এখানেও মানুষের ঢল । সকাল থেকেই প্রবেশদ্বারে দীর্ঘ লাইন । মূল মন্দিরে প্রণাম সেরে অনেকে ধ্যানে বসেছেন, কেউ বা নির্জন প্রাঙ্গণে চুপচাপ ঘুরে বেড়াচ্ছেন । সবার মুখে এক সুর, "এই মঠের নীরবতাই সবচেয়ে বড় উপদেশ ।" ভিড় সামলাতে প্রশাসনের কড়া নজরদারি, আর স্বেচ্ছাসেবকদের তৎপরতায় সারাদেশের ভক্তরা নির্বিঘ্নে দর্শন সেরে নিচ্ছেন ।
রামকৃষ্ণ জন্মভূমি কামারপুকুরেও ভক্তদের ঢল
মঙ্গলারতি ও বিশেষ পুজোর মাধ্যমে বৃহস্পতিবার ভোর থেকে কল্পতরু উৎসব উদযাপন চলছে ঠাকুরের জন্মস্থান কামারপুকুরে ৷ চলছে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবন ও বাণীকে স্মরণ করে পাঠ, ভজন ও ধর্মসভা । কল্পতরু উৎসব উপলক্ষে মঠ সেজেছে ফুল, আলো ও আলপনায় ।
কামারপুকুর মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ স্বামী লোকত্তরানন্দজী মহারাজ বলেন, বেলুড় মঠ ও কাশীপুরের মতো কামারপুকুর রামকৃষ্ণ মঠে ও এই কল্পতরু উৎসব পালন করা হয় । ঠাকুরের বাণী 'যত মত তত পথ' এর আদর্শে বিশ্বাসী হয়েই এই দিনটাকে পালন করা হয় । পৃথিবীর সমস্ত মানুষকে তিনি আহ্বান জানিয়েছিলেন । ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে যেই তাঁর শরণাপন্ন হবে সকলেই মুক্তি লাভ করবে । সেই আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে বহু মানুষ এই দিনে ভিড় জমান কামারপুকুরে । রীতি মেনে সকাল থেকেই মঙ্গল আরতি হোম যজ্ঞ এবং পূজা পাঠ সবকিছুই চলছে ।
উপস্থিত ভক্তরা জানান, নতুন বছরের প্রথম দিনে কামারপুকুরে এসে কল্পতরু উৎসবে অংশ নিতে পারা তাঁদের কাছে এক পরম সৌভাগ্যের বিষয় । সার্বিকভাবে, কামারপুকুর মঠ ও মিশনে কল্পতরু উৎসব ভক্তদের হৃদয়ে ভক্তি, বিশ্বাস ও মানবিকতার বার্তা পৌঁছয় ।
হায়দরাবাদে রামকৃ্ষ্ণ মঠে কল্পতরু উৎসব
বাংলার পাশাপাশি হায়দরাবাদেও মহা সমারোহে পালিত কল্পতরু উৎসব ৷ ঠাকুর রামকৃষ্ণদেবকে স্মরণ করলেন অগণিত ভক্ত ৷ বাঙালি, তেলুগু, হিন্দি সব ভাষাভাষীর ভক্তরা এক হলেন এই উৎসবে ৷
রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের ভাবের অনুগামীদের কাছে আজকের দিনটি কেবল উৎসব নয়—ধর্মীয় বোধের গভীর উপলব্ধি । ভক্তদের কথায় কথায় বারবার ফিরে এসেছে এক বাক্য— "কল্পতরু তিথি মানে করুণার প্রকাশ, চৈতন্যের নবজন্ম ।" ভক্তদের বিশ্বাস, আজও কল্পতরু উৎসবে রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের কাছে কোনও কিছু চাইলে তিনি খালি হাতে ফেরান না । আর কল্পতরুর আশীর্বাদ মানে অনিশ্চিত পৃথিবীর মাঝেও অটল সাহসের আলো ।