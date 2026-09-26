জগদ্ধাত্রী থেকে সাহা বাড়ির দুর্গাপুজোর পত্তন, বিদায় বেলায় সোনা নিয়ে কৈলাসে যান উমা

জগদ্ধাত্রী থেকে সাহা বাড়ির দুর্গাপুজোর পত্তন, বিদায় বেলায় সোনা নিয়ে কৈলাসে যান উমা
Inception of Saha Bari Durga Puja: 180 বছরের দুর্গাপুজোয় আজও ভিয়েন বসে সাহা বাড়িতে ৷ একদিন খাওয়ানো হয় ভোগ ৷ মনোজিৎ দাসের বিশেষ প্রতিবেদন ৷
Published : September 26, 2026 at 9:02 PM IST
কলকাতা, 26 সেপ্টেম্বর: 1836 সাল নাগাদ বর্ধমান (অবিভক্ত) নিবাসী রামগোপাল সাহা কলকাতায় আসেন ৷ অচেনা শহরে এসে বেশ কিছুদিন একটি মদ প্রস্তুতকারক কোম্পানিতে কাজ করছিলেন ৷ পরে নিজেই শুরু করেন ব্যবসা ৷ রোজগার বাড়তে থাকলে কলকাতায় দুই মহলা বাড়িও তৈরি করেন মধ্য কলকাতার বউবাজার এলাকায় ৷ বাড়ির চারটে ভাগ ছিল ৷ অন্দরমহল ও বাহির মহল ৷ আর বাহির মহলে রয়েছে ঠাকুর দালান, একপাশে রান্না বাড়ি, গোয়াল ও সামনের দিকে বৈঠক খানা ৷
সেখানেই রোজ বিকেল গড়িয়ে সন্ধে হলে ইংরেজ ব্যবসায়ীদের আনাগোনা লেগে থাকত ব্যবসায়িক কাজের সূত্রে ৷ রাম গোপাল সাহা যখন এমন বাড়িটি তৈরি করছেন, তখন তাঁর বয়স মাত্র 18 বছর ৷ তখনের সময়ে 1100 টাকা খরচ হয় এই দুই মহলা তৈরি করতে ৷
বছর দশেক পরে 1846 সাল নাগাদ রামগোপাল সাহার ইচ্ছে হয়, এই বাড়িতে তিনি জগদ্ধাত্রী পুজো করবেন ধুমধামের সঙ্গে ৷ সেই মতো বিরাট আয়োজন হল ৷ ধুমধাম করে পুজো করলেন ৷ সেই পুজোতে হাজার হাজার লোক খাওয়ান ব্যবসায়ী রামগোপাল সাহা ৷ তবে, পরের বছর থেকেই সেই পুজো রূপান্তরিত হয় দুর্গাপুজোয় ৷ কৃষ্ণনগরের মৃৎ শিল্পীকে এনে ঠাকুর দালানে তৈরি করানো হয় একচালার দুর্গা মূর্তি ৷ যার জন্য মায়ের মুখের আলাদা ছাঁচ তৈরি করান রামগোপাল ৷ যা এই বাড়িতেই সযত্নে রাখা রয়েছে ৷ প্রতিবছর মায়ের মুখ এই ছাচেই তৈরি হয় ৷ এখনও পুরনো রীতি মেনে বংশ পরম্পরায় শিল্পী কানাইলাল পাল সাহা বাড়ির দুর্গা প্রতিমা তৈরি করছেন ৷
একইভাবে মায়ের সাজের জন্য আলাদা শিল্পী এনেছিলেন রামগোপাল সাহা ৷ বর্তমানে প্রবীর মালাকার নামে যে শিল্পী প্রতিমার সাজসজ্জার দায়িত্বে রয়েছে, তিনিও বংশ পরম্পরায় এই কাজ করছেন ৷ উল্লেখ্য, রাষ্ট্রপতি পুরস্কার প্রাপ্ত শিল্পী আদিত্য মালাকার একসময় সাহা বাড়ির প্রতিমার সাজের কাজ করতেন ৷ পরবর্তীতে তাঁর ছেলে অনন্ত মালাকার সেই কাজ করেছেন ৷ তিনিও রাষ্ট্রপতি পুরস্কার পেয়েছেন ৷ এখন তাঁর ভাই প্রবীর মালাকার বংশের রীতি মেনে মাকে সাজান ৷ রথের দিন প্রতিমার কাঠামো পুজো হয় প্রতিবছর ৷ তার দিনকয়েক পরেই সাজ শিল্পীরা এসে মাপজোক নিয়ে যান ৷ সাজসরঞ্জামের 70 শতাংশ কাজ তাঁরা বাড়ি থেকে করে নিয়ে আসেন ৷ বাকিটা পুজোর ক’দিন আগে ঠাকুর দালানে বসে সারেন প্রবীর মালাকার ৷
ঊনবিংশ শতকে তৈরি সাহা বাড়ি এখনও অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে রেখেছে বর্তমান প্রজন্ম ৷ এই পুজো ও বাড়ির রক্ষণাবেক্ষণের জন্য একটি দেবত্তর এস্টেট গঠন করা হয়েছে ৷ সেই এস্টেট গোটা বাড়ি যেমন রক্ষণাবেক্ষণ করে, তেমন পুজো সব খরচ ও আয়োজন করে থাকে ৷ পুজোর সময় উঠন, ঠাকুর দালানে আলপনা দেওয়া, ঝাড়বাতি লাগানো, রঙ করা, সবই হয় এস্টেটের মাধ্যমে ৷ ঠাকুর দালানের একপাশে আছে বোধনের ঘর ৷ মধ্য কলকাতার অন্যতম বনেদি বাড়ির পুজোগুলির মধ্যে অন্যতম এই সাহা বাড়ির দুর্গাপুজো ৷ সাহা বাড়ির ষষ্ঠ প্রজন্মের সদস্য চন্দন সাহা জানান, তাঁদের বাড়ির পুজো হয় গুপ্ত পঞ্চিকা মতে ৷
সেই মতো নৈবেদ্য থাকে মায়ের, সাত থেকে আট রকম ফল থাকে ৷ পুজো উপলক্ষ্যে গৃহ দেবতা মা লক্ষ্মীকে ঢাক বাজিয়ে নিচে নামানো হয় ৷ বোধনের ঘরের পুজো দিয়ে শুরু হয় উৎসব ৷ সন্ধি পুজোয় 108টি প্রদীপ ও পদ্মফুল দেওয়া হয় দেবীকে ৷ পুরনো রীতি মেনে এখনও পুজো উপলক্ষে ভিয়েন বসানো হয় ৷ পান্তুয়া, নারকেল নাড়ু, চার রকম সন্দেশ করা হয় ৷ তবে, আগে দই বাড়িতেই পাতা হতো, এখন তা কেনা হয় ৷
পাশাপাশি, বছর পঞ্চাশ হয়ে গিয়েছে, সাহা বাড়ির দুর্গাপুজোয় লোক খাওয়ানো বন্ধ হয়েছে ৷ তা না-হলে পুজোর ক’দিন প্রায় হাজার লোক প্রতিদিন খাওয়া-দাওয়া করতেন ৷ পরিবার, পাড়া প্রতিবেশী, আত্মীয়, বন্ধুবান্ধব সকলেই আসতেন পুজোয় ৷ এখন পুজোর যেকোনও একটি দিনে লোক খাওয়ানো হয় ৷ বছর পাঁচেক আগে পর্যন্ত কাঠকয়লার উনুনে রান্না হতো ৷ এখন গ্যাসেই হয় সব রান্না ৷ দেবীকে প্রতিদিন পাঁচ রকম ভাজা দিয়ে ভোগ দেওয়া হয় ৷ তবে, দশমী ঘিরে সাহা বাড়িতে থাকে একাধিক চমক ৷ চিরাচরিত রীতি মেনেই এদিন বাড়িতে মাছ ঢোকে ৷ ভোগে গোটা মাছ দেওয়া হয় মাকে ৷ এরপর চিড়ে ভোগ হয়, তাতে থাকে রাবড়ি, ক্ষীর, সন্দেশ ৷
আরও একটি বিশেষত্ব রয়েছে সাহা বাড়ির দুর্গাপুজোয় ৷ কলকাতা শহরে যতগুলি পুজো হয়, তার মধ্যে বিসর্জনের সময় একমাত্র সাহা বাড়ির প্রতিমাই সোনার গয়নায় সজ্জিত থাকে ৷ বিসর্জনের সময় মায়ের নাকে থাকে সোনার নথ, লক্ষ্মী ও সরস্বতীর নাকেও থাকে সোনার নথ ৷ সেই নথ পড়েই দেবী দুর্গা ছেলে মেয়েদের নিয়ে কৈলাস পাড়ি দেন ৷
চন্দন সাহা বলছেন, "বছর 15 আগেও বিসর্জন হতো দেখার মতো করে ৷ কাঁধে করে প্রতিমা নিয়ে যাওয়া হতো বাজা কদমতলা ঘাটে ৷ সেখানে বরণ শেষে দু’টি নৌকায় আড়াআড়ি করে প্রতিমা নিয়ে যাওয়া হতো মাঝ গঙ্গায় ৷ সেখানে দু’দিকে সরে যেত নৌকা এবং প্রতিমা ধীরে-ধীরে জলে বিসর্জন হতো ৷ সেই বিসর্জন দেখার জন্য হুগলির নদীর পাড়ে উপচে পড়ত ভিড় ৷ এখন 16 চাকার গাড়িতে ভাসান ঘাটে যায় প্রতিমা ৷ সরকারি নিয়ম মেনে ভাসান ঘাটে পৌঁছে কলকাতা পুরনিগমের লোকজনের হাতে প্রতিমা সঁপে দিতে হয় ৷ তাঁরা ঘাট থেকে 20 মিটারের মধ্যে প্রতিমা জলে ফেলে দেন ৷ ঠাকুর ঠিক মতো জলে ডোবেও না ৷ খুব খারাপ লাগে ! কিন্তু, সরকারের নিয়ম তো সবার আগে ৷
সাহা বাড়ির সপ্তম প্রজন্ম সুমনা সাহা ৷ তিনি বলছেন, "ঐতিহ্য ও পরম্পরা আজও অটুট ৷ পুজোর দিনগুলো পরিবারের লোকজন একত্রিত হন ৷ একসঙ্গে আমরা পুজোর কাজ করি ৷ যেমন বাড়ির পুজোর আনন্দ উপভোগ করি, তেমনই বন্ধুবান্ধব, ভাইবোনদের নিয়ে কলকাতার পুজোও দেখি ৷"