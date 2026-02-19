রামকৃষ্ণদেবের 191তম জন্মতিথি উদযাপন, ভক্তের ভিড় বেলুড়ে
22 ফেব্রুয়ারি সাধারণ মানুষের জন্য বৃহত্তর জন-উৎসবের আয়োজন করা হয়েছে । রইল সেদিনের অনুষ্ঠানের সূচিও ৷
Published : February 19, 2026 at 6:54 PM IST
হাওড়া, 19 ফেব্রুয়ারি: আজ শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের 191তম জন্মতিথি ৷ বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকা অনুসারে নির্ধারিত এই তিথি সাড়ম্বরে পালিত হচ্ছে বেলুড় মঠ প্রাঙ্গণে ৷ এদিন এখানে ভোর থেকে আধ্যাত্মিক আবহ বিরাজ করছে ৷ এই তিথি-পুজোকে কেন্দ্র করে শত শত ভক্ত বিভিন্ন প্রান্ত থেকে হাজির হয়েছেন গঙ্গাতীরে অবস্থিত বেলুড় মঠ চত্বরে ।
বৃহস্পতিবারের অনুষ্ঠান সূচি
এদিনের অনুষ্ঠানের সূচনা হয় মঙ্গলপ্রদীপ জ্বালিয়ে প্রাতঃআরতির মাধ্যমে । তারপর বেদমন্ত্রোচ্চারণে মুখর হয়ে ওঠে মূল মন্দির । সূর্যোদয়ের আগে নাম-সংকীর্তনের ধ্বনি ছড়িয়ে পড়ে সমগ্র আশ্রম প্রাঙ্গণে । সকাল 7টা থেকে ঠাকুরের বিশেষ পুজো ও বৈদিক অগ্নিহোম অনুষ্ঠিত হয় গর্ভগৃহে ৷ প্যান্ডেলে সকাল আটটা থেকে শুরু হয় স্তোত্রপাঠ ও সংগীতানুষ্ঠান । ব্রহ্মচারীদের সমবেত বন্দনার পর ধর্মগ্রন্থ পাঠ ও ব্যাখ্যা পর্বে অংশ নেন সন্ন্যাসীরা । ভক্তিগীতি, গীতি-আলেখ্য এবং তালবাদ্যের সম্মেলনে তৈরি হয় অনন্য সুরের আবহ । দুপুরে প্রসাদ বিতরণের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে আগত দর্শনার্থীদের জন্য ।
বিকেলে আয়োজিত ধর্মসভায় মূল আলোচ্য বিষয় 'শ্রী শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও বাণী' । সভার সভাপতিত্ব করছেন স্বামী সুবীরানন্দজি । বিভিন্ন ভাষায় বক্তৃতা রাখবেন বিশিষ্ট সন্ন্যাসীরা । আয়োজকদের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ঠাকুরের আদর্শ আজও মানবসমাজকে সহমর্মিতা ও সাম্যের পথ দেখায় । তাঁর জীবন কেবল আধ্যাত্মিক সাধনার ইতিহাস নয়, মানবধর্মের এক জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত ।
সন্ধ্যায় মন্দিরে অনুষ্ঠিত হবে সান্ধ্য আরতি । সব মিলিয়ে সারাদিন জুড়ে ভক্তিমূলক অনুষ্ঠান, পাঠ, সংগীত ও ধর্মালোচনার মধ্য দিয়ে স্মরণ করা হচ্ছে উনিশ শতকের এই মহাপুরুষকে । মঠ কর্তৃপক্ষের এক সন্ন্যাসী বলেন, "এই তিথি আমাদের কাছে শুধু আনুষ্ঠানিকতা নয়; এটি আত্মশুদ্ধি ও মানবসেবার অঙ্গীকার পুনর্নবীকরণের দিন ।"
উল্লেখ্য, আগামী রবিবার অর্থাৎ 22 ফেব্রুয়ারি সাধারণ মানুষের জন্য বৃহত্তর জনউৎসবের আয়োজন করা হয়েছে । তিথি-পুজোর পর সেদিন বেলুড় মঠে আরও জন সমাগম হবে বলে আশা করা হচ্ছে ।
জন্মমহোৎসবের অনুষ্ঠান সূচি
রবিবার ভোর 4টা 30 মিনিটে শ্রীশ্রীঠাকুরের মন্দিরে মঙ্গলারতির মাধ্যমে সূচনা হবে দিনের কর্মসূচির । সকাল 8টা থেকে সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারীদের বেদপাঠ, স্তবগান ও ভজন পরিবেশনে ভক্তসমাগম মুখর হয়ে উঠবে । সকাল 8টা 50 মিনিট থেকে 9টা 30 মিনিট পর্যন্ত সভামণ্ডপে স্বামী স্তবপ্রিয়ানন্দ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পুঁথি পাঠ ও ব্যাখ্যা করবেন । এরপর স্বামী সুখানন্দের কণ্ঠে রামচরিতমানস পাঠ হবে ।
সকাল 9টা 35 মিনিট থেকে 10টা 45 মিনিট পর্যন্ত নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন ব্লাইন্ড বয়েস অ্যাকাডেমির ছাত্রদের ভজন ও ঐকতান, শ্রী সন্দীপ রায়চৌধুরীর ভক্তিগীতি, শ্রী গঙ্গাধর মণ্ডলের বাউল পরিবেশনা এবং শ্রী শিবপদ মণ্ডলের তরজায় আধ্যাত্মিক আবহ আরও জোরালো হবে । বেলা 11টা 45 মিনিট থেকে 12টা 15 মিনিট এবং 12টা 20 মিনিট থেকে 2টা 30 মিনিট পর্যন্ত পর্যায়ক্রমে সাংস্কৃতিক উপস্থাপনা চলবে ।
দুপুর 1টা 35 মিনিট থেকে 2টো 40 মিনিট পর্যন্ত লোকনৃত্য পরিবেশন করবেন ঝাড়গ্রাম রামকৃষ্ণ মিশনের ছাত্ররা । 3টে 35 মিনিট থেকে 3টে 50 মিনিট পর্যন্ত রামকৃষ্ণ মিশন বিবেকানন্দ বিশ্ববিদ্যালয়ের যোগ বিভাগের ছাত্রদের 'পতঞ্জলী যোগে চিত্ত' বিষয়ক প্রদর্শনী হবে । বিকেল 4টে থেকে 5টে 50 মিনিট পর্যন্ত হবে আঁটপুর কল্পতরু নাট্যতীর্থের নাট্যাভিনয় 'ব্রজের রাখাল, রাখাল রাজা'।
অন্যান্য অনুষ্ঠান
বেলুড় মঠ অফিস প্রাঙ্গণেও সকাল 10টা থেকে ধারাবাহিক অনুষ্ঠান চলবে ৷ অৰ্চন চক্রবর্তীর ভক্তিগীতি, পার্থ সারথি দাসের শ্যামাসঙ্গীত, রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দিরের ছাত্রদের গীতি-আলেখ্য 'কে ওই আসিলরে কামারপুকুরে', শ্যামল নস্করের পদাবলী কীর্তন, অর্ণব ভদ্রের ভজন এবং সন্ন্যাসী-ব্রহ্মচারীদের কালী-কীর্তন প্রদর্শিত হবে । দুপুর 2টো 15 মিনিট থেকে 4টে পর্যন্ত ভজন, সন্ধ্যা 6টায় সন্ধ্যারতি এবং 6টা 45 মিনিট থেকে 7টা 30 মিনিট পর্যন্ত জগত জ্যোতি বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাঁর দলের নৃত্যাঞ্জলি অনুষ্ঠিত হবে । মা সারদা সদাব্রত ভবনেও সকাল 11টা থেকে দুপুর 2টো পর্যন্ত হাতে হাতে প্রসাদ বিতরণ চলবে ।