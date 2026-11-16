রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সহ-সংঘাধ্যক্ষ স্বামী ভজনানন্দের জীবনাবসান, শোকবার্তা মুখ্যমন্ত্রীর
Swami Bhajanananda Passes Away: মহারাজের প্রয়াণে শোকপ্রকাশ করেছে বেলুড় মঠ ৷ সোশাল মিডিয়ায় শোকবার্তা দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ৷
Published : November 16, 2026 at 4:01 PM IST
হাওড়া, 16 নভেম্বর: রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের প্রশাসনিক এবং বৌদ্ধিক পরিসরে তৈরি হল এক গভীর শূন্যতা । সোমবার বেলা 12টা 13 মিনিটে বৃন্দাবনের এক চিকিৎসাকেন্দ্রে জীবনাবসান হল সংঘের প্রবীণ সহ-সংঘাধ্যক্ষ স্বামী ভজনানন্দজি মহারাজের । বয়স হয়েছিল 90 বছর । তাঁর প্রয়াণে বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে থাকা অনুগামী এবং সন্ন্যাসী মহলে নেমে এসেছে শোকের ছায়া । মঙ্গলবার দুপুর 2টো নাগাদ বৃন্দাবনেই সম্পন্ন হবে তাঁর অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া ।
মহারাজের প্রয়াণের খবর প্রকাশ্যে আসার পর বেলুড় মঠের তরফে শোকপ্রকাশ করা হয়েছে । সংঘের সাধারণ সম্পাদক স্বামী সুবীরানন্দজি মহারাজ এক বার্তায় বলেন, ‘‘ভজনানন্দজি মহারাজের প্রস্থানে যে শূন্যস্থান তৈরি হল, অদূর ভবিষ্যতে তা পূরণ করা অত্যন্ত কঠিন । দীর্ঘ সাধনা, গভীর অধ্যয়ন এবং প্রতিষ্ঠানের প্রতি তাঁর অবিচল নিষ্ঠা সংঘের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে ।’’
রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের পরমপূজনীয় সহ-অধ্যক্ষ স্বামী ভজনানন্দজী মহারাজের মহাপ্রয়াণে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রী শুভেন্দু অধিকারী গভীর শোক প্রকাশ করেছেন। তাঁর শ্রী রামকৃষ্ণলোকে গমন আধ্যাত্মিক জগতের এক অপূরণীয় ক্ষতি। শ্রী রামকৃষ্ণ, মা সারদা ও স্বামী বিবেকানন্দের ভাবাদর্শ প্রচার এবং মানবসেবায় তাঁর আজীবন ত্যাগ ও নিষ্ঠা চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। বেলুড় মঠের সন্ন্যাসীগণ ও অগণিত ভক্তবৃন্দের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জানাই। ওঁ শান্তি।— Chief Minister's Office, Govt. of West Bengal (@cmowbgov) November 16, 2026
তাঁর প্রয়াণে শোকপ্রকাশ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ৷ মুখ্যমন্ত্রীর সরকারি এক্স হ্যান্ডেলে শোকবার্তায় লেখা হয়েছে, ‘‘রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের পরমপূজনীয় সহ-অধ্যক্ষ স্বামী ভজনানন্দজী মহারাজের মহাপ্রয়াণে মুখ্যমন্ত্রী গভীর শোক প্রকাশ করেছেন । তাঁর শ্রী রামকৃষ্ণলোকে গমন আধ্যাত্মিক জগতের এক অপূরণীয় ক্ষতি । শ্রী রামকৃষ্ণ, মা সারদা ও স্বামী বিবেকানন্দের ভাবাদর্শ প্রচার এবং মানবসেবায় তাঁর আজীবন ত্যাগ ও নিষ্ঠা চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে । বেলুড় মঠের সন্ন্যাসীগণ ও অগণিত ভক্তবৃন্দের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জানাই। ওঁ শান্তি ।’’
আধুনিক যুগে রামকৃষ্ণ ভাবান্দোলনের দার্শনিক ভিত্তিকে সুদৃঢ় করার নেপথ্যে অন্যতম কারিগর ছিলেন স্বামী ভজনানন্দ । কেবল প্রশাসনিক পদ সামলানোই নয়, নবীন সন্ন্যাসীদের মনন গঠনেও তাঁর ভূমিকা ছিল অপরিসীম । বেলুড় মঠের প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে টানা তিন দশক ধরে তিনি আচার্যের দায়িত্ব সামলেছেন । সেখানে বেদান্ত, যোগদর্শন এবং তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বের পাঠ দিতেন । সংস্কৃত শাস্ত্রের পাশাপাশি খ্রিস্টীয় ধর্মতত্ত্বেও তাঁর অগাধ দখল সংঘের বৌদ্ধিক চর্চাকে এক অন্য উচ্চতায় নিয়ে গিয়েছিল ।
1936 সালের 1 জুলাই কেরলমের এর্নাকুলাম জেলায় জন্মগ্রহণ করেন তিনি । স্বামী যতীশ্বরানন্দজির কাছে দীক্ষা নেওয়ার পর 1961 সালে বেঙ্গালুরু কেন্দ্রের মাধ্যমে সংঘের কাজে যুক্ত হন । দশ বছর বাদে, 1971 সালে তৎকালীন সঙ্ঘাধ্যক্ষ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজির থেকে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন ।
কর্মজীবনের শুরুতে বেঙ্গালুরুতে থাকার পর 1978 সালে মায়াবতীর অদ্বৈত আশ্রমে চলে যান তিনি । সেখানে আট বছর ধরে ইংরেজি মুখপত্র 'প্রবুদ্ধ ভারত'-এর সম্পাদনা করেন । 1990 সালে মঠের অছি পরিষদের সদস্য এবং মিশনের পরিচালন সমিতিতে অন্তর্ভুক্ত হন । 1992 সাল থেকে প্রায় আড়াই দশক সহকারী সাধারণ সম্পাদকের গুরুদায়িত্ব সামলানোর পর, 2022 সালের এপ্রিলে সহ-সংঘাধ্যক্ষ নির্বাচিত হন । জীবনের শেষদিন পর্যন্ত সেই পদেই আসীন ছিলেন ।
কলমের জোরেও তিনি নিজের ছাপ রেখে গিয়েছেন । স্বামী বিবেকানন্দের রচনাবলির নতুন সংস্করণ বিন্যাসে তাঁর অবদান অনস্বীকার্য । এ ছাড়া 'দ্য লাইট অফ দ্য মডার্ন ওয়ার্ল্ড', 'যোগা অফ মেডিটেশন' এবং 'ইয়ুথ পাওয়ার অ্যান্ড দ্য পাওয়ার অফ আইডিয়াজ'-এর মতো গ্রন্থ রচনা করে আধুনিক প্রজন্মের কাছে আধ্যাত্মিকতাকে সহজবোধ্য করে তুলেছিলেন এই প্রাজ্ঞ সন্ন্যাসী ।
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