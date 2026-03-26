ভবানীপুরে রামনবমীর শোভাযাত্রায় শুভেন্দু, জোর দিলেন জনসংযোগে
রামনবমী উপলক্ষ্যে রাজ্যজুড়ে কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে ৷ ভবানীপুর থেকেই রামনবমীর শোভাযাত্রায় পা মেলালেন শুভেন্দু ৷
Published : March 26, 2026 at 1:28 PM IST
কলকাতা, 26 মার্চ: দক্ষিণ কলকাতার ভবানীপুর বিধানসভা কেন্দ্রে বৃহস্পতিবার রামনবমীর শোভাযাত্রায় অংশ নিলেন শুভেন্দু অধিকারী । এই কেন্দ্র থেকেই এবার ভোটে তৃণমূল সুপ্রিমো তথা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছেন শুভেন্দু অধিকারী । আর ভবানীপুর থেকেই রামনবমীর শোভাযাত্রায় পা মেলালেন শুভেন্দু ৷ সাধুসন্ত সমাজ সকলেই আজ এই শোভাযাত্রায় সামিল হন ।
এদিন শুভেন্দু অধিকারী বলেন, "লড়াইয়ের ময়দানে দেখা হবে ৷ পুলিশকে এমন উত্তর দিয়েছি বুঝিয়ে দিয়েছি দিন ভালো নয় ।" রামনবমী উপলক্ষ্যে রাজ্যজুড়ে কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে ৷ বিশেষ করে হাওড়া ও হুগলি জেলার উপর বাড়তি নজর রাখছে প্রশাসন ৷ বিগত বছরগুলিতে রামনবমীকে কেন্দ্র করে ওই দুই জেলায় ব্যাপক অশান্তির ঘটনা ঘটেছিল । এবার যাতে তা না-হয় সেদিকে সজাগ প্রশাসন ৷
ভবানীপুরে আয়োজিত শোভাযাত্রা বিধানসভা কেন্দ্রের বিভিন্ন এলাকা পরিক্রমা করে অবশেষে হাজরা মোড়ে এসে শেষ হয় ৷ যেখানে শুভেন্দুর শোভাযাত্রা শেষ হয় তা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাসভবন থেকে প্রায় এক কিলোমিটার দূরে ৷ উল্লেখ্য, 2021 সালের বিধানসভা নির্বাচনে নন্দীগ্রামে শুভেন্দু অধিকারীর কাছে পরাজিত হওয়ার পর ভবানীপুরের উপনির্বাচনে জয়ী হন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ এবার এই আসনেই লড়াই হবে মমতা-শুভেন্দুর ৷
হাওড়া শহরে এদিন 'অঞ্জনি পুত্র সেনা' এবং 'বিশ্ব হিন্দু পরিষদ'-এর উদ্যোগে রামনবমী শোভাযাত্রা আয়োজনের কথা রয়েছে ৷ স্থানীয় পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে অনুমতি না-পাওয়ার অভিযোগ তুলে আয়োজকরা আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিল ৷ কলকাতা হাইকোর্ট নির্দিষ্ট কিছু শর্তসাপেক্ষে এবং পুলিশকে প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দিয়ে এই দু'টি শোভাযাত্রার অনুমতি দিয়েছে । এই দুই শোভাযাত্রাতেও থাকার কথা রয়েছে শুভেন্দু অধিকারীর ৷
প্রসঙ্গত, উত্তর দিনাজপুর জেলার ইসলামপুর শহর এবং বীরভূম জেলার সিউড়ি-সহ রাজ্যের অন্যান্য প্রান্তেও রামনবমীর শোভাযাত্রা বের করা হয়েছে । সে কারণে সমগ্র পশ্চিমবঙ্গজুড়ে নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে ৷ এক পুলিশ আধিকারিক জানান, আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি বজায় রাখার লক্ষ্যে রাজ্যজুড়ে প্রায় 3000 পুলিশ কর্মী মোতায়েন করা হয়েছে ।
তিনি আরও জানান যে, শোভাযাত্রায় অস্ত্র সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করা হয়েছে ৷ প্রতিটি শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা সর্বোচ্চ 500-এর মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে বলা হয়েছে । বুধবার ওই আধিকারিক বলেন, "রাজ্যজুড়ে প্রায় 3000 পুলিশ কর্মী মোতায়েন করা হয়েছে ৷ 500-এর বেশি অংশগ্রহণকারী নিয়ে কোনও শোভাযাত্রা করার অনুমতি দেওয়া হবে না । যদি কোনও শোভাযাত্রা নির্ধারিত নিয়মাবলী লঙ্ঘন করে, তবে সেটি অবিলম্বে থামিয়ে দেওয়া হবে ৷ সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থাও গ্রহণ করা হবে ।"
পুলিশ জানিয়েছে, হাওড়া, চন্দননগর এবং ইসলামপুরের মতো স্পর্শকাতর এলাকাগুলিতে নজরদারি বাড়ানো হয়েছে । সিআরপিএফ (CRPF)-সহ কেন্দ্রীয় বাহিনীগুলিকে প্রস্তুত রাখা হয়েছে ৷ প্রয়োজন সাপেক্ষে তাদেরও মোতায়েন করা হবে বলে জানা গিয়েছে । নিরাপত্তা ব্যবস্থা পর্যালোচনার জন্য নবান্নে একটি উচ্চপর্যায়ের বৈঠক হয় ।
সূত্রের খবর, বৈঠকে মুখ্যসচিব, স্বরাষ্ট্রসচিব, ডিজিপি, এডিজি (আইনশৃঙ্খলা) এবং রাজ্যের সমস্ত জেলার জেলাশাসক ও পুলিশ সুপাররা ছিলেন । সরকারি আধিকারিকদের তথ্য অনুযায়ী, আগামী 26 থেকে 29 মার্চের মধ্যে রাজ্যজুড়ে রামনবমীর শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে ৷ এর মধ্যে বৃহস্পতিবারই সর্বাধিক সংখ্যক শোভাযাত্রা বের হবে বলে ধারণা করা হচ্ছে ।