যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ফের প্রদর্শীত হল 'রাম কে নাম' তথ্যচিত্র
বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য অবশ্য এই প্রদর্শনীর আনুষ্ঠানিক অনুমতি দেননি। আয়োজকদের দাবি, আলাদা অনুমতির প্রয়োজন হয় না।
Published : May 14, 2026 at 3:26 PM IST
কলকাতা, 14 মে: যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ফের প্রদর্শিত হল তথ্যচিত্র নির্মাতা আনন্দ পটবর্ধনের বিতর্কিত তথ্যচিত্র 'রাম কে নাম'। বুধবার সন্ধ্যায় বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে পড়ুয়াদের উদ্যোগে আয়োজিত এই প্রদর্শনী ঘিরে দিনভর জল্পনা ও টানাপোড়েন তৈরি হলেও শেষ পর্যন্ত শান্তিপূর্ণভাবেই সম্পন্ন হয় ৷ বিশ্ববিদ্যালয়ের একাংশের পড়ুয়ারা জানান, একটি সংগঠনের উদ্যোগে এই প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছিল।
যদিও সূত্রের খবর, বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য আনুষ্ঠানিক অনুমতি দেননি। তা সত্ত্বেও আয়োজকদের দাবি, ক্যাম্পাসে এই ধরনের সাংস্কৃতিক বা রাজনৈতিক প্রদর্শনের জন্য আলাদা অনুমতির প্রয়োজন হয় না। অন্যদিকে, আরএসএস-এর ছাত্র সংগঠন এবিভিপি এই প্রদর্শনের বিরোধিতা করে। পরিস্থিতি যাতে উত্তপ্ত না হয়, সে জন্য বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ উভয় পক্ষকেই শান্তি বজায় রাখার আর্জিও জানায়।
বুধবার বিকেল পাঁচটার কিছু পরে তথ্যচিত্র প্রদর্শিত শুরু হয়। বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে খবর, অনুষ্ঠান ঘিরে নিরাপত্তার বিশেষ ব্যবস্থাও করা হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা ছাড়াই প্রদর্শনী শেষ হয় ৷ সমাজবিদ্যা বিভাগের তৃতীয় বর্ষের ছাত্র অনুভব গুপ্ত বলেন, “এই ছবি দেশে নিষিদ্ধ নয়। আমরা আগেই কর্তৃপক্ষকে ইমেল করে জানিয়েছিলাম। অনুষ্ঠান চলাকালীনও প্রশাসনের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাভাবিক কাজকর্মে কোনও বাধা তৈরি হয়নি।”
1992 সালে নির্মিত এই তথ্যচিত্রে অযোধ্যার বিতর্কিত রাম জন্মভূমি ও বাবরি মসজিদ ইস্যু এবং তার রাজনৈতিক-সামাজিক অভিঘাত তুলে ধরেছিলেন আনন্দ পটবর্ধন। দীর্ঘদিন ধরেই বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছবিটি প্রদর্শন ঘিরে বিতর্ক তৈরি হয়েছে। 2019 সালেও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় এবং প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যলয়ে ছবিটি দেখানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। সে সময় প্রেসিডেন্সিতে অনুমতি না মিললেও যাদবপুরে প্রদর্শিত হয়েছিল তথ্যচিত্রটি।
উল্লেখযোগ্যভাবে, সম্প্রতি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে সক্রিয়তা বাড়িয়েছে বিভিন্ন দক্ষিণপন্থী সংগঠন এবং তাদের ছাত্র সংগঠন। গত মঙ্গলবার ক্যাম্পাসে শারীরচর্চা কর্মসূচি করে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রভাত শাখার সদস্যরা। তার আগে সঙ্ঘের তরফে দাবি করা হয়, “যাদবপুর এখন রাষ্ট্রবাদীদের দখলে।” পাশাপাশি গত দু’বছর ধরে বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে রামনবমীর পুজোর আয়োজনও করছে সঙ্ঘের ছাত্র সংগঠন এবিভিপি। এই আবহেই ‘রাম কে নাম’ তথ্যচিত্রের প্রদর্শন ঘিরে নতুন করে রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বিতর্কের আবহ তৈরি হয়েছে যাদবপুর ক্যাম্পাসে।