রাম-হনুমান আর পদ্মফুলে ঝলমল চন্দননগর, আলোকনগরীতেও এবার 'বদলের হাওয়া'

রাম-হনুমান আর পদ্মফুলে ঝলমল চন্দননগর, আলোকনগরীতেও এবার 'বদলের হাওয়া'
Ram Hanuman in Chandannagar Lighting: রাজ্যে পালাবদলে রামচন্দ্রের চাহিদা বাড়লেও আলোক শিল্পীদের দাবি, এবার পুজোর বাজেট কমে প্রায় অর্ধেক হয়েছে ৷ পলাশ মুখোপাধ্যায়ের প্রতিবেদন ৷
Published : October 7, 2026 at 8:08 PM IST
চন্দননগর, 7 অক্টোবর: আলোক শিল্পের আঁতুরঘর বলা চলে হুগলির এই অঞ্চলকে ৷ পুজোর আমেজ আর চন্দননগরের ঝলমলে আলোর সাজ, প্রায় সমার্থক ৷ পুজোপ্রেমীদের একটা বড় অংশ শুধুমাত্র আলোকসজ্জা দেখতেই ছুটে যান চন্দননগরে ৷
সেই আলোকনগরীতেও এবার বদলের হাওয়া লেগেছে ৷ এখানকার আলোকশিল্পীদের সঙ্গে কথা বলে জানা যাচ্ছে, একাধিক পুজো কমিটির এবারের চাহিদা রাম, হনুমান থেকে ভারতমাতার আলো । অর্ডার দেওয়া হয়েছে রাম মন্দির ও পদ্মফুলের আলো । সেই অনুযায়ী জোর কদমে প্রস্তুতি চলছে আলোকনগরী চন্দননগরে ৷
শুধু কলকাতাই নয়, অন্য রাজ্যেও পৌঁছে যায় এই আলো। তবে রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদলের পর অন্যান্য বছরের তুলনায় এবছর দুর্গাপুজোয় আলো-শিল্পের বাজারে অনেকটাই মন্দা । আর্থিকভাবে কাজের বরাত কম বলে দাবি করেছেন আলোকশিল্পী ও ব্যবসায়ীরা । দুর্গাপুজোয় বাজার খারাপ হলেও জগদ্ধাত্রী পুজোর বাজার নিয়ে কিছুটা আশাবাদী শিল্পী ও ব্যবসায়ীরা ৷
চন্দননগরের আলোক শিল্পের আসল কারিগর আলোর ডিজাইনাররা । আলোশিল্পী ও পুজো কমিটির চাহিদা মতো তাঁরা প্রথম কাগজে এঁকে ক্যাটালগ তৈরি করেন । সেই আঁকা বড় কাগজ বা কম্পিউটারে থ্রি-ডিতে রূপ পায় । সেই আঁকা স্টাকচার লোহার ফ্রেমে ও বোর্ডে তৈরি করেন আলো শিল্পী ও ব্যবসায়ীরা । সেই ডিজাইনারদেরও দাবি, এবছর কাজের বাজার প্রথম দিকে ভালো ছিল না ।
কী বলছেন আলোক শিল্পীরা ? এক আলোর ডিজাইনার ও আর্টিস্ট অসীম রায় বলেন, "এবছর কাজের বাজার সেভাবে ছিল না । ইদানীং কিছুটা পরিস্থিতি ঠিক হয়েছে । পুজো কমিটির চাহিদা অনুযায়ী এবছর রাম, হনুমান ও ভারত মাতার উপর 50 থেকে 60 ফুটের বোর্ডের উপর কাজ করেছি । তবে আমাদের এখনও আক্ষেপ, আলোকশিল্পের সঙ্গে যুক্ত ব্যবসায়ীদের সকলে চিনলেও আমাদের মতো শিল্পীদের কেউ চেনে না । আমরা সামাজিক সম্মানও পাই না ।"
আর এক আর্টিস্ট অভিজিৎ দাস বলেন, "প্রথম ডিজাইন ও ক্যাটালগ তৈরি করি আমরা । সেই কাজের পছন্দ মতো 2D ও 3D আকারে তৈরি হয় । রাম, রাম মন্দির ছাড়াও AI, বিজ্ঞানের অগ্রগতি সহ বিভিন্ন বিষয়ের ওপর আলোর কাজ করা হচ্ছে । রাজ্যে পরিবর্তনের ফলে এবারে আলোক শিল্পের বাজার দোদুল্যমান পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল । অনেক দেরিতে বাজার একটু উঠেছে । আশা করা যাচ্ছে আগামীতে একটু ভালো হবে ।"
রাজনৈতিক পালা বদলে বিজেপি সরকার এসেছে । দুর্গাপুজোয় রামের ছোঁয়া দেখা যাবে কলকাতা সহ জেলা ও অন্যান্য রাজ্য জুড়ে । রামের আলোর চাহিদা বেশি থাকলেও আর্থিক বাজার বা অর্ডার অর্ধেক হয়ে গিয়েছে বলে জানিয়েছেন চন্দননগরের আলোক শিল্পী নিত্যানন্দ দাস । তিনি বলেন, "পুজো কমিটির চাহিদা মতো রাম, বজরংবলী মূর্তি আলোর মাধ্যমে তুলে ধরা হচ্ছে । কলকাতায় শ্রীভূমি স্পোর্টিং থেকে কোচবিহারে একাধিক জায়গায় রামের মূর্তি, রাম মন্দিরের চাহিদা রয়েছে । তবে এবারে বাজার ভালো নয়। 2021 সালে করোনা পরিস্থিতিতে যে বাজার হয়েছিল, সেই রকম আর্থিক বাজার হয়েছে । রাজনৈতিক বদলে সব ক্ষেত্রে এই পরিস্থিতি হয়েছে । প্রতি বছর যে টাকার কাজ হয় তা অর্ধেক হয়ে গিয়েছে । কোচবিহারের 8 লক্ষ টাকার কাজ এ বছর 4 লক্ষ টাকায় করতে হচ্ছে ।"
আলোকশিল্পী দীপক দাস বলেন, "এবারে অসমের দুর্গাপূজোয় আমার 6 লক্ষ টাকার কাজ যাচ্ছে চন্দননগর থেকে । হাওড়ায় 44 ফুট উচ্চতা ও চওড়ায় 60 ফুট আকারের রামের ফিগার করা হয়েছে । এখানে নতুনত্ব বলতে রামের তির ছোড়ার আলো ফুটিয়ে তোলা হবে । রাম ছাড়াও হনুমান, কৃষ্ণ ও কেদারনাথের বিশাল মন্দির আলোর বোর্ড তৈরি করা হচ্ছে । এবারে আলোর শিল্পের বাজারে অবস্থা খারাপ আছে । শিল্পী ও শ্রমিকদের কাজ দেওয়ার জন্য অল্প বাজেটেও আমরা কাজ ধরেছি । কিন্তু এলইডি আলো থেকে তার সবকিছুই দাম বেড়ে যাচ্ছে । এই তুলনায় পয়সা উঠছে না এবছর।"
আলোক শিল্পের যুক্ত এক ব্যবসায়ী সোমনাথ শেট বলেন, "এ বছরে আমাদের আলোর থিম Animal Concert, ক্যাপ এলিডি দিয়ে ফুটিয়ে তোলা হচ্ছে বিভিন্ন রকমের জন্তু । লোহার স্ট্রাকচারের সঙ্গে ফাইবার দিয়ে বিভিন্ন মডেল তৈরি করা হয়েছে । আলো (এস এম ডি ও নিয়ন) দিয়ে হাতি হরিণ বাঘ সিংহ ও পান্ডা তৈরি করা হয়েছে । আমার লাইট বেলডাঙা বেঙ্গালুরু সহ আরও বেশ কয়েকটি জায়গায় পাঠানো হচ্ছে । চন্দননগর জগদ্ধাত্রী পুজোয় বিদ্যালঙ্কার শোভাযাত্রায় লাগানো হবে । তবে এবারের আলোর বাজেট অন্য বারের তুলনায় অনেক কম । শেষের দিকে আলোক শিল্পীরা কম বেশি কাজ পেয়েছেন ।"
আর্থিক বাজার খারাপ বলে জানিয়েছেন আলোক শিল্পী অসীম দে। তিনি বলেন, "পরিস্থিতি অনুযায়ী এ বছরে আলোক শিল্পের বাজার খারাপ। যে পরিমাণে কাজ হওয়ার কথা ছিল সেই কাজ হচ্ছে না । 10 লক্ষ টাকা আলোর বরাত পাওয়ার কথা থাকলেও সেটা 2 লক্ষ টাকায় নেমে এসেছে । আগে যে দুর্গাপুজো-কালীপুজোর যে বাজার ছিল সেই আবেগটাও নেই পুজো কমিটির মধ্যে । আমি অল্প বাজেটের কাজ করতে পারি না । আমার ওপরই নির্ভর করে 50 থেকে 60টি শিল্প ও শ্রমিকের কর্মসংস্থান । সারা চন্দননগর মিলিয়ে 50 হাজার শিল্পী ও শ্রমিক পরিবার এই শিল্পের সঙ্গে যুক্ত । আর্থিক মন্দার কারণেই এই শিল্পের উপর প্রভাব পড়েছে ।"
দুর্গা পুজোয় জোর না দিয়ে এবছর জগদ্ধাত্রী পুজোর শোভাযাত্রার ওপর জোর দিচ্ছেন অনেকে । তেমনই এক শিল্পী অসীম দে। তিনি বলেন, "এবছর ভারতীয় সেনার তিন বাহিনীর ছবি আলোর মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলা হচ্ছে। অর্থাৎ জল, স্থল ও আকাশ বাহিনী । যুদ্ধ জাহাজ, যুদ্ধ বিমান, Missile ও Drone দেখা যাবে আলোর মাধ্যমে । আধুনিক যুদ্ধ রণকৌশল নিয়ে কাজ চলছে চন্দননগর শীতলাতলা জগদ্ধাত্রী পুজো কমিটির শোভাযাত্রার জন্য ।"
শিল্পীর কাছে জানা গেল, এধরনের কাজ কেবলমাত্র আলোকনগরীর জন্যই ভাবা হয়েছে ৷ চন্দননগরের exclusive কাজ বলা যেতে পারে একে ৷ তাই পুজোর দিনে কলকাতা শহর বা নিজের এলাকার পুজোর পাশাপাশি ঘুরে দেখে আসুন চন্দননগরের আলোকসজ্জার অসাধারণ সৃষ্টি ৷