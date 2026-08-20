18 বছর পর নতুন গল্প নিয়ে হাজির রাখালদা'র ক্যান্টিন, পুরনো আড্ডার ঘরে নতুন স্বপ্ন

18 বছর পর নতুন গল্প নিয়ে হাজির রাখালদা'র ক্যান্টিন, পুরনো আড্ডার ঘরে নতুন স্বপ্ন
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'রাখালদার ক্যান্টিনে'র দরজা আবার খুলেছে ৷ শুধু অন্য মোড়কে ৷ রিপোর্ট ইটিভি ভারতের প্রতিনিধি সৌমিতা ভট্টাচার্য ৷
Published : August 20, 2026 at 9:27 PM IST
কলকাতা, 20 অগস্ট: চায়ের কাপে চুমুক, গরম ধোঁয়া ওঠা শিঙারার গন্ধ, টেবিল জুড়ে বন্ধুদের আড্ডা— কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 116 নম্বর ঘর একসময় ছিল এমনই এক চেনা ঠিকানা ৷ ক্লাসের ফাঁকে এখানে মজে থাকতেন পড়ুয়ারা ৷ কেউ রাজনৈতিক তর্কে মেতেছেন, তো কেউ গান ধরেছেন কণ্ঠ ছেড়ে, কেউ আবার চায়ের কাপ হাতে গল্পে মশগুল ৷ আর সেই আড্ডার কেন্দ্রে ছিলেন 'রাখালদা', যিনি কারও জেঠার মতো, কারও কারও সঙ্গে তাঁর বয়সের ফারাক প্রায় দ্বিগুণ, কিন্তু তিনি সকলেরই 'দাদা' । তাঁর ক্যান্টিন ঘিরেই তৈরি হয়েছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের এক নিজস্ব সংস্কৃতি, এক টুকরো নস্টালজিয়া ৷
সময় বদলেছে ৷ বিশ্ববিদ্যালয়ের সেই চেনা ক্যান্টিনের ঝাঁপ একদিন বন্ধ হল ৷ 2007 সালে রাখালদার মৃত্যুর পর কোনও মতে আর এক বছর চলেছিল তাঁর ক্যান্টিন ৷ 2008 সালে পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যায় ৷ এরপর দীর্ঘ 18 বছর তালাবন্ধ 116 নম্বর ঘরে ধুলো জমেছে, কিন্তু স্মৃতি আবছা হয়নি ৷ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তনীদের কাছে 'রাখালদার ক্যান্টিন' যেন এক কাপ গরম চায়ের মতোই উষ্ণ এক স্মৃতি ৷
এবার রাখালদার সেই ঘরে আবার আলো জ্বলল ৷ জানলা-দরজা দিয়ে একরাশ রোদ্দুর ঢুকে পড়ল ৷ ফিরল রাখালদার ক্যান্টিন । তবে গল্পটা একেবারে অন্য রকম ৷ কয়েকজন তরুণ-তরুণীর স্বনির্ভর হয়ে ওঠার স্বপ্নের কাহিনি । বৌদ্ধিক প্রতিবন্ধকতা থাকা তরুণ-তরুণীদের কর্মসংস্থানের সুযোগ করে দিতে নতুনভাবে শুরু হল 'রাখালদা'স ক্যাফ্যবল' । ফলে 18 বছর পর বন্ধ দরজার সঙ্গে সঙ্গে এক সম্ভাবনার দরজাও উন্মোচিত হল ৷
ক্যান্টিনের এই নতুন যাত্রার নেপথ্যে রয়েছেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের জুলজি বিভাগের গবেষক অধ্যাপক ড. সুজয় ঘোষ ৷ দীর্ঘদিন ধরে বৌদ্ধিক প্রতিবন্ধকতা নিয়ে গবেষণা করছেন তিনি ৷ গবেষণার পরিসর থেকে বাস্তব জীবনের কর্মক্ষেত্রে কীভাবে তাঁদের নিয়ে আসা যায়, সেই ভাবনা থেকে তাঁর এই উদ্যোগ ৷
অধ্যাপক ড. সুজয় ঘোষ বলেন, "নস্টালজিয়া আমাদের ঐতিহ্য ৷ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম ঐতিহ্য এই রাখালদার ক্যান্টিন ৷ আমরা গত 20 বছর ধরে এই ধরনের তরুণ-তরুণীদের নিয়ে গবেষণা করছি ৷ কিন্তু গবেষণালব্ধ ফল হাতে আসতে অনেক সময় লাগে ৷ তাই যত দ্রুত সম্ভব ওদের সমাজের মূলস্রোতে ফিরিয়ে আনতে আমরা কী করতে পারি, সেই ভাবনা থেকেই আমি আমাদের উপাচার্যের কাছে অনুরোধ করেছিলাম ৷" তাঁর কথায়, "এই তরুণ-তরুণীরা খুব ভালো ৷ কেক, পেস্ট্রি বানাচ্ছে ৷ ওঁদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে । কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় যদি ওঁদের জন্য একটা জায়গা তৈরি করে দেয়, তাহলে ওঁরা সমাজে সম্মানের সঙ্গে মাথা উঁচু করে নিজেদের বাঁচার একটা অর্থ খুঁজে পাবে ৷"
বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সহযোগিতায় সেই ভাবনা বাস্তব রূপ পেয়েছে ৷ অধ্যাপক বলেন, "সকলের সহযোগিতায় আজকের দিনটায় আমরা পৌঁছাতে পেরেছি ৷ আজ ওঁদের জন্য এই সুযোগটা তৈরি করতে পেরেছি ৷" এই ক্যান্টিনে যাঁরা কাজ করবেন, তাঁরা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়া নন ৷ বিশ্ববিদ্যালয় দিয়েছে জায়গা, বিদ্যুৎ ও প্রয়োজনীয় লজিস্টিক সহায়তা ৷ তাঁদের প্রশিক্ষণ ও পরিচালনার দায়িত্বে রয়েছে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা ‘এ্যবেল ফ্যবেল’ ৷
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য আশুতোষ ঘোষ বলেন, "রাখালদার ক্যান্টিন চালু হচ্ছে একটু অন্যভাবে ৷ আমি আজ খুব খুশি, এখানে যে সমস্ত ছেলেমেয়েরা রয়েছেন, যাঁদের হয়তো অন্য জায়গায় কিছু করতে অসুবিধা হচ্ছে, আমরা তাঁদের জন্য এখানে কিছু একটা করে দিতে পারব ৷" তিনি আরও বলেন, "আমি আশা করব, আমাদের ছাত্রছাত্রী এবং এখানে যাঁরা আসবেন, তাঁরা এটাকে রাখালদার ক্যান্টিন ভেবেই আসবেন ৷ এঁদের কাছ থেকে যে পরিষেবাটা পাবেন, সেটা উপভোগ করবেন এবং এঁদের সাহায্য করবেন ৷’’
'এ্যবেল ফ্যবেল' স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সেক্রেটারি লিপিকা ভট্টাচার্য জানালেন, এই উদ্যোগের উদ্দেশ্য শুধু প্রশিক্ষণ নয়, বাস্তবে কর্মসংস্থান তৈরি করা ৷ তাঁর কথায়, "আমরা আলাদা করে নয়, একেবারে সমাজের মধ্যে কর্মসংস্থান তৈরি করতে চাই ৷" এই ক্যান্টিনে সাত-আটজন তরুণ-তরুণী কাজ করবেন ৷ তাঁদের হাতেই তৈরি হবে স্যান্ডউইচ, কেক, পিৎজা ব্রেড, কুলচা-সহ নানা খাবার ৷ এঁদের প্রশিক্ষণে যুক্ত পেশাদার শেফ সুশান্ত বিশ্বাস ৷ লিপিকা বলেন, "তিনি আইটিসিতে কাজ করতেন ৷ এখন একেবারে পেশাদারি শেফ ৷ সময় করে এসে ওঁদের প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন ৷ তাঁর তত্ত্বাবধানেই আমাদের কিচেনটা চলবে ৷"
রাখালদার ক্যান্টিনের পুরনো দিনের সাক্ষী কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তনী বিক্রমাদিত্য গুহরায় ৷ তাঁর কাছে এই জায়গা ছিল আড্ডার প্রাণকেন্দ্র ৷ স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে তিনি বলেন, "আমাদের কাছে এটা ছিল একটা ওয়াটার হোল টাইপের, বলতে পারেন আড্ডার একটা জায়গা ৷ আমি সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর স্তরের পড়াশোনা করছিলাম ৷ তখন দুপুরবেলা একটু ফাঁক পেলেই এখানে আসতাম ৷ পুরো টেবিল-বেঞ্চ জুড়ে বসে বিশাল আড্ডা হত ৷ গান, গল্প, কে কোথায় কোন বিট কভার করছে, কী রিপোর্ট করছে— এই সমস্ত নিয়ে তুমুল আলোচনা হতো ৷ আর পরপর চা, শিঙাড়া চলত ৷"
আজ সেই একই জায়গায় নতুন প্রজন্মের কয়েকজন তরুণ-তরুণী নিজেদের কাজের মাধ্যমে পরিচিতি তৈরি করবেন ৷ বিক্রমাদিত্যর কথায়, "আমরা সমাজে যাঁদের প্রান্তে রেখে দিই, বিশেষভাবে সক্ষম বলে দূরে সরিয়ে রাখি, তাঁরা এরকম মূল স্রোতে আসছেন ৷ প্রতিদিন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সঙ্গে তাঁরা আলাপ করবেন ৷"
তাঁর সংযোজন, ‘‘তাঁরা কী খাবার বানাতে পারেন, কতটা যত্ন নিয়ে পরিবেশন করতে পারেন, কীভাবে অ্যাকাউন্টস মেইনটেইন করতে পারেন— এই পুরো ব্যাপারটাই এখানে দেখা যাবে ৷ বাড়ির মধ্যে একরকম ইনহাউজ একটা জিনিস হয় ৷ কিন্তু এটা অন-দ্য-জব, অন্য ব্যাপার ।"
তাই রাখালদার ক্যান্টিনের এই প্রত্যাবর্তন শুধুই পুরনো দিনের স্মৃতিকে ফিরিয়ে আনা নয় ৷ চায়ের কাপ, শিঙাড়া আর আড্ডার সেই চেনা ঘরে এবার নতুন গল্প— নিজের পায়ে দাঁড়ানোর, সম্মানের সঙ্গে বাঁচার এবং সমাজের মূলস্রোতে জায়গা করে নেওয়ার কাহিনি ৷ রাখালদার স্মৃতির সঙ্গে নতুনদের স্বপ্ন মিশে 116 নম্বর ঘর যেন ফের বলে উঠল— আড্ডা থামে না, শুধু তার গল্প বদলে যায় ৷