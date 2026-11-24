রাজ্যে শুরু গৌরী মেলা, মহিলাদের স্বনির্ভরতার বার্তা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী
Rajyo Gouri Mela Begins At New Town: রাজ্যে শুরু হল গৌরী মেলা। আগে যেটি ছিল ‘সবলা মেলা’, তার নাম বদল করে ‘গৌরী মেলা’ করা হল।
Published : November 24, 2026 at 7:59 AM IST
কলকাতা, 24 নভেম্বর: রাজ্যে শুরু হল গৌরী মেলা। আগে যেটি ছিল ‘সবলা মেলা’, বিজেপি সরকারের আমলে নাম বদল করে তাকেই ‘গৌরী মেলা’ করা হল। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বনির্ভর গোষ্ঠী ও স্বনিযুক্তি দফতরের উদ্যোগে এই মেলার আয়োজন করা হয়েছে।
অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী উপস্থিত মা-বোনেদের ও প্রবীণদের শুভেচ্ছা ও প্রণাম জানান। মেলায় উপস্থিত অতিথিদের মধ্যে ছিলেন পঞ্চায়েত, গ্রামোন্নয়ন ও কৃষি বিপণন মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ, শিল্প ও নবায়নযোগ্য শক্তি মন্ত্রী তাপস রায়, স্বাস্থ্যমন্ত্রী সারদ দত্ত মুখোপাধ্যায় এবং প্রতিমন্ত্রী শান্তনু প্রামাণিক। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন সুন্দরবন উন্নয়ন ও ভূমি সংস্কার প্রতিমন্ত্রী দীপঙ্কর জানা, মুখ্যমন্ত্রীর প্রধান উপদেষ্টা সুব্রত গুপ্ত, বিধায়ক পীযূষ কানোড়িয়া এবং স্বনির্ভর গোষ্ঠী ও স্বনিযুক্তি দফতরের সচিব ডঃ অর্চনা।
আগে যেটি সবলা মেলা হিসেবে পরিচিত ছিল, তার নাম বদলের প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী জানান, মন্ত্রিসভার বৈঠকেই এই বিষয়ে প্রস্তাব রাখা হয়েছিল। তাঁর কথায়, “আমরা সবাই মিলে ঠিক করলাম গৌরী নামে আমরা এবারের মেলাকে নামকরণ করব।” তিনি বলেন, “না জাগিলে ললনায় বিশ্ব জাগে না।” মা দুর্গার শক্তির কথা উল্লেখ করে শুভেন্দু অধিকারী বলেন, নারী সুরক্ষায় জিরো টলারেন্স এবং নারী শক্তির অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন, এই দুইয়ের মেলবন্ধনেই সরকার এগিয়ে চলেছে।
মেলায় স্টল ও আয়োজন সম্পর্কে মুখ্যমন্ত্রী জানান, এই মেলায় 260টি স্টল রয়েছে। প্রথমবার ভারত সরকারের বিভিন্ন সংস্থাও এই মেলায় অংশ নিচ্ছে। হস্তশিল্প, তাঁতশিল্প, তাঁতবস্ত্র, ফুড স্টল ও কারুশিল্প সব মিলিয়ে মেলা সাজানো হয়েছে। মেলা পালনের জন্য গোটা রাজ্যে 10 কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে বলে জানান তিনি। বড় আকারে কলকাতা, নিউটাউন ও কোচবিহারে এবং প্রতিটি জেলায় স্বল্প পরিসরে এই মেলা হবে বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী। আগামী বছর ব্লকে ব্লকে মেলা ছড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হবে। নিউটাউনের গৌরী মেলা 23 নভেম্বর থেকে 2 ডিসেম্বর পর্যন্ত চলবে বলে তিনি জানান।
স্বনির্ভর গোষ্ঠীর জন্য সুখবর শোনান শুভেন্দু অধিকারী। তিনি বলেন, গত ছয় বছর ইন্টারেস্ট সাবভেনশনে ভারত সরকার থেকে টাকা আসেনি। তাঁর কথায়, “আমরা 6 লক্ষ গ্রুপের জন্য 250 কোটি টাকা এনেছি।” ইতিমধ্যে আড়াই লক্ষ গ্রুপকে প্রায় 150 কোটি টাকা ট্রান্সফার করা হয়েছে। 31 ডিসেম্বরের মধ্যে বাকি টাকাও অ্যাকাউন্টে পৌঁছে যাবে বলে আশ্বাস দেন তিনি। এছাড়া, 300 মাইক্রো প্রজেক্ট নেওয়ার কথাও জানান তিনি।
‘মা ক্যান্টিন’-এর নাম বদলে ‘মা আহার’ করা হয়েছে বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী। সপ্তাহে দুদিন মাছের ব্যবস্থা করতে অতিরিক্ত 134 কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে। এখন 500টি মা আহার চলছে এবং আরও 500টি চালুর পরিকল্পনা রয়েছে। বৈষ্ণব সমাজের অনুরোধে বারাসাত, নবদ্বীপ ও মায়াপুরের মতো জায়গায় সাত্ত্বিক নিরামিষ আহারের অতিরিক্ত ব্যবস্থা করার বিষয়েও দফতরকে অনুরোধ করেন তিনি।
বাল্যবিবাহ নিয়েও কড়া বার্তা দেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, “আপনাদের কন্যাদের 18 বছরের আগে বিবাহ দেবেন না।” স্বাস্থ্য দফতরের তথ্য তুলে ধরে তিনি জানান, 1 জানুয়ারি 2026 থেকে 30 জুন 2026 পর্যন্ত ইনস্টিটিউশনাল ডেলিভারির তালিকায় 60 হাজার এমন নাম পাওয়া গিয়েছে, যাদের 18 বছর হয়নি। উচ্চশিক্ষার জন্য সিস্টার ভগিনী নিবেদিতা স্কিমের কথা উল্লেখ করে তিনি জানান, উচ্চ মাধ্যমিকের পর কলেজে ভর্তি হলে তিন বছরে মোট 50 হাজার টাকা দেওয়া হবে। আগামী পরশুদিন কোচবিহারের রাসমেলায় যাবেন বলেও জানান মুখ্যমন্ত্রী।
অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন পঞ্চায়েত, গ্রামোন্নয়ন ও কৃষি বিপণন মন্ত্রী দিলীপ ঘোষও। তিনি বলেন, “আমাদের পুজোর সিজন শেষ হতে হতে মেলার সিজন শুরু হয়ে গিয়েছে।” মহিলাদের স্বনির্ভরতার বিষয়ে তাঁর মন্তব্য, “পশ্চিমবাংলার মহিলাদের হাতকে শক্ত করা, পরিবারকে শক্ত করা, সমাজকে শক্ত করার যে কাজ, তার নমুনা হচ্ছে আজকের গৌরী মেলা।”
তিনি জানান, রাজ্যে এখন প্রায় 11 লক্ষ স্বনির্ভর গোষ্ঠী সক্রিয় রয়েছে। পঞ্চায়েত বিভাগ থেকে তাদের 40 হাজার কোটি টাকা লোন দেওয়ার কথাও জানান তিনি। দিলীপ ঘোষ বলেন, “বাংলার মায়েদের হাতের কাজ সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ুক এটা আমরা চাই।”