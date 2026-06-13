রাতে অভিষেকের বাড়িতে পুলিশি তল্লাশি 'শুধু রাজনৈতিক প্রতিহিংসা', নিন্দা পোস্ট সাগরিকা-মহুয়ার

রাতে অভিষেকের বাড়িতে পুলিশি তল্লাশি 'শুধু রাজনৈতিক প্রতিহিংসা', নিন্দা পোস্ট সাগরিকা-মহুয়ার
তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেকের কালীঘাটের বাড়িতে রাতে পুলিশি হানার কড়া সমালোচনা করলেন রাজ্যসভার সাংসদ সাগরিকা ঘোষ, লোকসভার সাংসদ মহুয়া ও কীর্তি আজাদ ৷
Published : June 13, 2026 at 3:41 PM IST
কলকাতা, 13 জুন: রাতে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কালীঘাট পটুয়াপাড়ার বাড়িতে আচমকা পুলিশি তল্লাশি রাজনৈতিক প্রতিহিংসা ছাড়া আর কিছুই নয় ৷ সোশাল মিডিয়ায় এই ঘটনার তীব্র নিন্দা করে লিখলেন রাজ্যসভায় তৃণমূলের সাংসদ সাগরিকা ঘোষ, লোকসভার সাংসদ মহুয়া মৈত্র, কীর্তি আজাদ ৷ দলে ভাঙন ধরলেও যে গুটিকতক সাংসদ এখনও তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তৃণমূলে রয়েছেন, তাঁদের মধ্যে অন্যতম সাগরিকা, মহুয়া মৈত্র ও প্রাক্তন ক্রিকেটার আজাদ ৷
শুক্রবার রাতে কালীঘাটে তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে পৌঁছয় পশ্চিম মেদিনীপুরের শালবনি থানার পুলিশ ৷ নেতার আপ্তসহায়ক সুমিত রায়ের খোঁজে এই তল্লাশি বলে জানিয়েছে পুলিশ ৷ বেশ কয়েক ঘণ্টা অপেক্ষা করে তালা ভেঙে কালীঘাটের বাড়ির ভিতরে ঢোকে পুলিশ ৷ কিন্তু তল্লাশিতে কিছুই পাওয়া যায়নি ৷ এমনকী তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও তড়িঘড়ি অভিষেকের কালীঘাটের বাড়িতে পৌঁছন ৷ তৃণমূলের তরফে পুলিশের এই তল্লাশিকে "রাজনৈতিক প্রতিহিংসা খারাপ থেকে আরও খারাপের দিকে যাচ্ছে" বলে জানানো হয়েছে ৷
এই ঘটনাকে রাজনৈতিক প্রতিহিংসা বলে দাগিয়েছেন রাজ্যসভার সাংসদ সাগরিকা ঘোষ ৷ এই ঘটনাক্রম সময় অনুযায়ী পরপর উল্লেখ করেছেন এই সাংবাদিক ৷ সোশাল মিডিয়ায় তিনি লিখেছেন, "13 জুন রাত তিনটে ৷ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে হাজির হয় পুলিশ ৷ ভোর 5টায় গেটের তালা ভাঙার জন্য বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীকে ডেকে পাঠানো হয় ৷ ভোর 6.30 মিনিটে তল্লাশি শুরু হয় ৷"
এরপর সাগরিকা লেখেন, "দ্বিতীয় তল থেকে শুরু করে ছাদ পর্যন্ত 90 মিনিট ধরে তল্লাশি চলেছে ৷ এর ফল ? কিছু বাজেয়াপ্ত করা হয়নি ৷ কোনও প্রমাণ মেলেনি ৷ কোনও ভুল বা অপরাধ খুঁজে পাওয়া যায়নি ৷ এইসব কিচ্ছু নয় ৷ শুধু রাজনৈতিক প্রতিহিংসা, ভয় দেখানো এবং মানসিক অত্যাচার ৷"
তৃণমূলের শোচনীয় পরাজয়ের পর বিধানসভার পাশাপাশি লোকসভা ও রাজ্যসভার অন্দরে ব্যাপক ভাঙন ধরেছে ৷ ইতিমধ্য়ে 19 জন লোকসভা সাংসদ তৃণমূলের পৃথক ব্লক গড়ে এনডিএ-কে সমর্থন করার কথা জানিয়েছে ৷ এই সংখ্যা 20 হতে পারে বলে জল্পনা ৷ এদিকে রাজ্যসভা এবং দল থেকে ইতিমধ্যে ইস্তফা দিয়েছেন সুখেন্দু শেখর রায়, প্রকাশ চিক বরাইক, সুস্মিতা দেবরা ৷
তৃণমূল সাংসদদের এই দল ছাড়া নিয়ে বিজেপিকে দুষে সাগরিকা লিখেছেন, "বিজেপির কাছে যাঁরা আত্মসমর্পণ করছেন না, তাঁদের প্রত্যেককে অপারেশন লোটাস-এর মাধ্যমে এইভাবে নিশানা করা হচ্ছে ৷ এই হামলা অসম্মানজনক ৷ প্রতিহিংসাপরায়ণ, ষড়যন্ত্রমূলক, ও অত্যন্ত নীচ ও ঘৃণ্য সব কৌশল ৷ ধিক্কার ৷"