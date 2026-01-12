মতুয়া ও এপার বাংলায় আসা মানুষদের অধিকার থেকে বঞ্চিত করছে বিজেপি, তোপ মমতাবালার

মতুয়া ও এপার বাংলায় আসা মানুষদের অধিকার থেকে বঞ্চিত করছে বিজেপি, তোপ মমতাবালার
ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের তরফে কাঁকসায় প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয় ৷ সেখান থেকেই কেন্দ্রকে আক্রমণ করেন রাজ্যসভার সাংসদ মমতাবালা ঠাকুর ও পরিবহণমন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী ৷
Published : January 12, 2026 at 5:09 PM IST
কাঁকসা, 12 জানুয়ারি: কেন্দ্রের বিজেপি সরকার মতুয়াদের এবং ওপারের মানুষদের বঞ্চিত করেছে । তাঁদের পাশে আছেন একমাত্র রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । কাঁকসায় মতুয়াদের সভাতে এসে এমনটাই তোপ দেগে বললেন রাজ্যসভার তৃণমূল সাংসদ মমতাবালা ঠাকুর ৷
সামনেই রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন । তার আগেই মতুয়া সম্প্রদায়ের মানুষদের পাশে পেতে এবং এসআইআর-এর ভয় কাটাতে ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের তরফে প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয় রবিবার ৷ পশ্চিম বর্ধমান জেলার কাঁকসার গোপালপুরে উত্তরপাড়ায় হয় সভাটি । ওই সভায় উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দফতরের মন্ত্রী তথা দুর্গাপুর পূর্বের বিধায়ক প্রদীপ মজুমদার, বর্ধমান-দুর্গাপুরের সাংসদ কীর্তি আজাদ, রাজ্যের পরিবহণমন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী, অল ইন্ডিয়া মতুয়া মহাসংঘের সংঘাধিপতি মমতাবালা ঠাকুর-সহ জেলা ও ব্লকের নেতৃত্বরা এবং মতুয়া সম্প্রদায়ের মানুষেরা । এই কর্মসূচিতে মতুয়া সম্প্রদায়ের মানুষদের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো ।
মমতাবালা ঠাকুর বলেন, "মতুয়া সম্প্রদায়ের মানুষদের নিঃস্বার্থ নাগরিকত্বের জন্য আমরা বহুবার নির্বাচন কমিশনের দ্বারস্থ হয়েছি ৷ মতুয়াদের দাবি নিয়ে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ও নির্বাচন কমিশনের দ্বারস্থ হয়েছিলেন । এই দাবি নিয়ে আমরা অল ইন্ডিয়া মতুয়া মহাসংঘের পক্ষ থেকে অনশনেও বসেছিলাম । মুখ্যমন্ত্রী থেকে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় সকলেই বারবার জানিয়েছেন, যদি পশ্চিমবঙ্গ থেকে একটাও বৈধ ভোটারের নাম কেটে যায়, তাহলে আগামিদিন দিল্লির বুকে গিয়ে তাঁরা বৃহত্তর আন্দোলনে নামবেন । বিজেপির নিঃশর্ত নাগরিকত্ব দেওয়ার কথা শুনে তাদের মিথ্যে প্রলোভনে পা দিয়ে মতুয়া সম্পদের মানুষেরা বিজেপিতে গিয়েছিল । সেখানে গিয়ে তাদের ভুল বুঝতে পেরে তারা এখন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপরেই ভরসা রাখছেন ।"
তিনি আরও বলেন, "যে শান্তনু ঠাকুর মতুয়া সম্প্রদায়ের মানুষের ভোটে জয়ী হয়েছিলেন । এসআইআর শুরু হতেই সেই শান্তনু ঠাকুর পালটি মেরে তাদের পাশে না থেকে এখন তিনি আবার বলেছেন, এক লক্ষ মতুয়া সম্প্রদায়ের মানুষের ভোট কেটে গেলে তাদের কিছু যায় আসে না । এসআইআর হওয়ার পরেই যখন মতুয়া সম্প্রদায়ের মানুষদের নাম বাতিল হয়েছে, তখন শুভেন্দু অধিকারী বলেই দিয়েছে যে বাংলাদেশ থেকে যারা এসেছে তারা কেউ হিন্দু নয় ৷ আবার মতুয়া সম্প্রদায়েরও নয় । তারা সকলেই বাংলাদেশি মুসলিম এবং রোহিঙ্গা । তাই বৈধ ভোটারদের অধিকার ও মতুয়া সম্প্রদায়ের মানুষের অধিকারের দাবিতে আমাদের আন্দোলন জারি থাকবে ।"
পরিবহণমন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী বলেন, "গুজরাতের দুই নেতা নরেন্দ্র মোদি ও অমিত শাহ, তাঁরা দু'জনই হলেন বাংলা বিরোধী । বাংলার যে সংস্কৃতি যে কৃষ্টি এবং স্বাধীনতা সংগ্রামে বাঙালিদের ও বাংলার যে অবদান এগুলোকে নিয়ে তাঁরা হিংসা করেন । যার কারণে বাংলার মানুষের উপর নির্যাতনের যতরকম কলকাঠি তাঁরা নাড়তে থাকেন এবং নির্যাতনের জন্য তাঁরা নানানরকম কৌশল তৈরি করতে থাকেন । শুভেন্দু অধিকারী এবং তাঁদের মতো লোকেরা হলেন এই গুজরাতি নেতাদের দালাল । কেউ বিধায়ক, আবার কেউ কেন্দ্রের মন্ত্রী হওয়ার জন্য বাংলার মানুষের ওপর নির্যাতন করতে পিছপা হয় না । সব সময় নরেন্দ্র মোদি এবং অমিত শাহের পেছনে তারা নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য ঘুরে বেড়ায় ।"
তিনি আরও বলেন, "শুভেন্দু অধিকারী বলেছিল বাংলা থেকে নাকি এক কোটি রোহিঙ্গার নাম বাতিল হবে । এখনও পর্যন্ত এসআইআর-এর শুনানিতে প্রায় 31 লক্ষ মানুষের নাম উঠে এসেছে, যাদের 2002 সালের ভোটার তালিকায় লিংক খুঁজে পাওয়া যায়নি । এর বাইরে একজনও রোহিঙ্গা এবং মুসলিমের নাম খুঁজে পাওয়া যায়নি । তার মানে শুভেন্দু অধিকারী পুরোপুরিভাবে মিথ্যা প্রচার চালিয়ে গিয়েছিলেন । মিথ্যা কথা বলে মানুষকে বিভ্রান্ত করার ষড়যন্ত্র করেছিল তারা ।"
পরিবহণমন্ত্রীর কথায়, "ধর্মীয় বিভাজন,মানুষের মধ্যে একটা বিদ্বেষ তৈরি করার পরিকল্পনা নিয়েই শুভেন্দু অধিকারীরা মিথ্যা ভাষণ দিয়ে চলেছিল । কিন্তু বাস্তবে দেখা যাচ্ছে, যে সমস্ত গরিব মানুষ রয়েছেন যাঁদের তথ্য-প্রমাণের অভাব আছে, স্কুলের কোনও সার্টিফিকেট নেই, জন্মের কোনও শংসাপত্র নেই, সেই মানুষেরা সমস্যায় পড়েছেন ভোটার তালিকায় নাম তোলার ক্ষেত্রে । অন্যদিকে যে সমস্ত মানুষেরা ওপার বাংলা থেকে সমস্ত কিছু ত্যাগ করে এপার বাংলায় এসেছিলেন । তাদের মধ্যেও বহু গরিব মানুষ রয়েছেন, যারা নিজেদের তথ্য সংগ্রহ করতে পারবে না, তারাও এই তালিকায় রয়েছে ।"
অন্যদিকে শুভেন্দু অধিকারীর উপর হামলার ঘটনায় রাজ্যজুড়ে বিজেপি নেতাকর্মীরা বিক্ষোভ দেখানোর বিষয়ে স্নেহাশিস চক্রবর্তী বলেন, "শুভেন্দু অধিকারীর উপর হামলা হয়েছে তার কোনও প্রমাণ এখনও পর্যন্ত আমি দেখতে পাইনি । বিজেপি কর্মীদের রাজনৈতিক অধিকার আছে আন্দোলন করার তাই তারা করছে । কিন্তু শুভেন্দু অধিকারীর উপর হামলা হয়েছে বলে তারা যে আন্দোলন করছে তার প্রমাণ হিসাবে এখনও পর্যন্ত কোনও ভিডিয়ো ফুটেজ প্রকাশ্যে আসেনি । তাই এটা পরিষ্কার শুভেন্দু অধিকারী সব সময় মিথ্যা আন্দোলনের পটভূমিকা তৈরি করার চেষ্টা করেন । এবারও সেটাই হয়েছে ।"