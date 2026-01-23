বাংলাদেশের টি-20 বিশ্বকাপ বয়কটের সিদ্ধান্ত ভুল, বললেন হর্ষবর্ধন শ্রিংলা

বাংলাদেশের টি-20 বিশ্বকাপ বয়কটের সিদ্ধান্ত ভুল, বললেন হর্ষবর্ধন শ্রিংলা
শুক্রবার নেতাজি জয়ন্তী ও সরস্বতী পুজো উপলক্ষ্যে একাধিক অনুষ্ঠানে যোগ দেন তিনি৷
শিলিগুড়ি (দার্জিলিং), 23 জানুয়ারি: বাংলাদেশের টি-20 ক্রিকেট বিশ্বকাপ বয়কট করা এবং বাংলাদেশের নির্বাচন নিয়ে বড় মন্তব্য করলেন রাজ্যসভার সাংসদ তথা ভারতের প্রাক্তন বিদেশ সচিব এবং বাংলাদেশে ভারতের প্রাক্তন রাষ্ট্রদূত হর্ষবর্ধন শ্রিংলা। বাংলাদেশের অন্তবর্তী সরকারের বিশ্বকাপ বয়টক করার সিদ্ধান্ত সে দেশের ক্রিকেটকে আরও অবনতির দিকে ঠেলে দেবে, শুক্রবার এই মন্তব্য করেন সাংসদ হর্ষবর্ধন শ্রিংলা।
এদিন সরস্বতী পুজো ও নেতাজী সুভাষচন্দ্র বোসের জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে শিলিগুড়ির একাধিক জায়গায় বিভিন্ন অনুষ্ঠানে যোগ দেন তিনি। সকালে শিলিগুড়ির 17 নম্বর ওয়ার্ডের সুভাষপল্লীতে নেতাজির প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করেন। তারপর অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের সরস্বতী পুজোয় অংশ নেন।
প্রসঙ্গত, ভারতে টি-20 ক্রিকেট বিশ্বকাপ বয়কট করেছে বাংলাদেশ। ওই দেশের খেলোয়াড়দের নিরাপত্তার স্বার্থে নাকি এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে বিসিবি। কিন্তু থার্ড পার্টি এসেসমেন্টের পর আইসিসি সাফ জানিয়ে দেয় বাংলাদেশের খেলোয়াড়দের ভারতে বিশ্বকাপ খেলায় কোনও ঝুঁকি নেই। তারপরেও বেঁকে বসে বিসিবি। বিসিবি ভারতের বদলে শ্রীলঙ্কায় তাদের ম্যাচ খেলার আবেদন জানায়। শেষে আইসিসির ভোটাভুটিতে হেরে যায় বিসিবি ও বিশ্বকাপ বয়কটের সিদ্ধান্ত নেয়।
এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এই বিষয়ে হর্ষবর্ধন শ্রিংলা বলেন, "এটা তারা ভুল করেছে। বাংলাদেশে আমাদের অনেক বন্ধু রয়েছে। আমি সেখানে ভারতের রাষ্ট্রদূত ছিলাম। এটা তারা অনেক বড় ভুল সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এটা তাদের নির্বাচিত সরকার নয়। একটা অন্তবর্তীকালীন সরকার। তারা নির্বাচনে জেতেনি। মানুষও বেছে নেয়নি। নিজেরাই বসে গিয়েছে ক্ষমতায়। ওই সরকার যে সিদ্ধান্ত নিচ্ছে যা বাংলাদেশের ক্রীড়ার জন্য খারাপ।"
এরপর বাংলাদেশে সুষ্ঠ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচনের ইস্যুতে তিনি বলেন, "ভারতের তরফে আগেই বিষয়টি স্পষ্ট করে দিয়েছে। ভারত চায় সেখানে একটি সুষ্ঠ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন হোক ও যেন সমস্ত রাজনৈতিক দল সেই নির্বাচনে অংশ নিতে পারে। তবে সেই পরিস্থিতি এখনও বাংলাদেশে নেই। আদৌ নির্বাচন হবে কি না জানা নেই।’’
তিনি আরও বলেন, ‘‘সেখানে নিরাপত্তার যথেষ্ট খামতি রয়েছে। যদি নির্বাচন হয়ও, তবে তা কী পরিস্থিতিতে হবে তা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। অনেক প্রতিবন্ধকতা ও প্রশ্ন রয়েছে। বাংলাদেশে জামাত কোনোদিনই সুষ্ঠ ও পরিষ্কার নির্বাচনে জয়ী হতে পারবে না। ইতিহাসে জামাত কোনোদিন পাঁচ থেকে সাত শতাংশের বেশি ভোট পায়নি। তাও অন্য রাজনৈতিক দল তাদের সাহায্য করত। একমাত্র যদি অনিরপেক্ষ ও অশান্তিপূর্ণ নির্বাচন হয় তবেই জামাত জিততে পারবে।"