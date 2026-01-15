ETV Bharat / state

বাংলায় বিধানসভা নির্বাচনের আগেই হতে পারে রাজ্যসভার ভোট

আগামী 2 এপ্রিল শূন্য হচ্ছে রাজ্যসভার পাঁচ আসন৷ ওই আসনগুলিতেই ভোট নেওয়া হবে৷

ECI
নির্বাচন কমিশন (ফাইল ছবি)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : January 15, 2026 at 4:26 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

কলকাতা, 15 জানুয়ারি: রাজ্যে চলছে স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন বা এসআইআর (SIR) পর্ব। আর তারপরেই রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন। তবে বিধানসভা নির্বাচনের আগেই রাজ্যের পাঁচটি রাজ্যসভার আসনের নির্বাচন হতে পারে বলেই জানা গিয়েছে নির্বাচন কমিশন সূত্রে।

আগামী 2 এপ্রিল মেয়াদ শেষ হচ্ছে রাজ্যের পাঁচটি রাজ্যসভার আসনের৷ ওই আসনগুলির মধ্যে তিনটিতে তৃণমূল কংগ্রেসের সাংসদ রয়েছে৷ ওই তিনজন হলেন - সুব্রত বকসি, ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় ও সাকেত গোখলে৷ তৃণমূলের আরও একজন সাংসদ ছিলেন মৌসম বেনজির নূর৷ তিনি সম্প্রতি তৃণমূল ছেড়ে কংগ্রেসে যোগ দিয়েছেন৷ তার পর তিনি সাংসদ পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছেন৷ এছাড়া সিপিআইএমের বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্যর মেয়াদও শেষ হতে চলেছে।

নির্বাচন আইন অনুসারে, মেয়াদ শেষ হওয়ার 15 দিন আগে শেষ করতে হবে রাজ্যসভার নির্বাচন। তবে প্রশাসনিক বা রাজনৈতিক কারণে যদি মেয়াদ শেষের অনেক আগেই নির্বাচন করানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, সেই ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট সময়সীমা মানতে হয়। সেই মতো আগামী মার্চ মাসের শেষ সপ্তাহের মধ্যেই ভোটপ্রক্রিয়া শেষ করতেই হবে। তার জন্য চলতি বছরের ফেব্রুয়ারি মাসের শেষ সপ্তাহেই নির্বাচন কমিশনকে বিজ্ঞপ্তি জারি করতে হবে।

এই জন্য লোকসভা ও বিধানসভা ভোটের ক্যালেন্ডার, প্রশাসনিক প্রস্তুতি এবং দলীয় সমীকরণ এই সব বিষয়গুলি মাথায় রেখেই রাজ্যসভার নির্বাচনের সময় নির্ধারণ করা হবে। ফলে রাজ্যে চলা এসআইআর প্রক্রিয়ার সঙ্গেই এখন রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতরকে এই রাজ্যের রাজ্যসভার নির্বাচন করানোর প্রস্তুতি নিতে হবে বলে জানা যাচ্ছে।

তাই বাংলায় রাজ্যসভার নির্বাচন ঘিরে রাজনৈতিক আলোচনা সামনে উঠে এসেছে। কারণ, বিধানসভার যা হিসেব, তাতে তৃণমূলের কাছে চারটি আসন থাকবে৷ তবে সিপিআইএম-এর এবার জয়ের সম্ভাবনা আর নেই৷ ওই আসন যাওয়ার কথা বিজেপির কাছেই৷ ফলে কারা প্রার্থী হতে পারেন, সেই নিয়েই আলোচনা শুরু হয়েছে রাজ্য রাজনীতিতে৷

মৌসম নূর চলে যাওয়ার পর ওই আসনে তৃণমূলকে নতুন প্রার্থী দিতে হবে, সেটা স্বাভাবিক৷ কিন্তু বাকি তিন আসনেও একই সাংসদদের আবার মনোনয়ন দেওয়া হবে কি না, সেই নিয়ে আলোচনা শুরু হয়েছে রাজনৈতিক মহলে৷ 2021 সালের বিধানসভা নির্বাচনে 77 আসনে জয় পাওয়ার পর এ রাজ্য থেকে রাজ্যসভার একটি আসন জিতছে বিজেপি৷ এখনও পর্যন্ত দু’জনকে রাজ্যসভায় পাঠিয়েছে বিজেপি৷ তাঁদের মধ্যে একজন রাজবংশী নেতা কোচবিহারের অনন্ত মহারাজ৷ দ্বিতীয়জন বিজেপির বর্তমান রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য৷ এখন প্রশ্ন, এবার কাকে পাঠানো হবে রাজ্যসভায়?

উল্লেখ্য, এবার শুধু বাংলা নয়, মহারাষ্ট্র, ওড়িশা, তামিলনাড়ু, তেলেঙ্গানা, অসম, বিহার, ছত্তিশগড়, হরিয়ানা ও হিমাচল প্রদেশেও রাজ্য়সভার বেশ কিছু আসন ফাঁকা হচ্ছে৷ ওই আসনগুলিতেও ভোট করানো হবে৷ তবে মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে যে এই রাজ্যগুলিতে আলদা আলাদা তারিখে রাজ্যসভা নির্বাচন করাবার বার্তা পাঠানো হয়েছে জাতীয় নির্বাচন কমিশন থেকে। যা সাধারণত হয় না৷ শূন্য হওয়া আসনে দেশজুড়ে একই দিনে ভোট হয়৷

আরও পড়ুন -

  1. রাজ্যসভার ভোটে বাংলা থেকে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী তৃণমূলের চার ও বিজেপির এক প্রার্থী
  2. ইডি'র তল্লাশিতে বাধা দেওয়ার অভিযোগে মুখ্যমন্ত্রী-ডিজিপিকে 'সুপ্রিম' নোটিশ

TAGGED:

BENGAL ASSEMBLY ELECTIONS 2026
বিধানসভা নির্বাচন
রাজ্যসভার ভোট
SIR
RAJYA SABHA ELECTIONS

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.