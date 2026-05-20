চা-বাগান থেকে ধস, উত্তরকন্যায় প্রশাসনিক বৈঠকে কোন বিষয়গুলিতে জোর শুভেন্দুর

সাংবাদিক সম্মেলনে রাজু বিস্তা ও শঙ্কর ঘোষ (নিজস্ব চিত্র)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : May 20, 2026 at 7:17 PM IST

শিলিগুড়ি, 20 মে: উত্তরকন্যায় প্রশাসনিক বৈঠকে আলোচিত বিষয় এবং সরকারি কাজের অগ্রগতির জন্য মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর পথনির্দেশের বিষয়গুলি সাধারণ মানুষের কাছে স্পষ্ট করলেন শিলিগুড়ির বিধায়ক শঙ্কর ঘোষ । তবে মুখ্যমন্ত্রী সাংবাদিকদের মুখোমুখি না-হয়েই এদিন সচিবালয় ছাড়েন । বৈঠকের পর সাংসদ রাজু বিস্তার সঙ্গে যৌথ সাংবাদিক সম্মেলন করে সরকারি প্রশাসনিক পরিকল্পনার দিকগুলো তুলে ধরেন শঙ্কর ঘোষ ।

তিনি জানান যে, বর্তমান সরকারের মূল লক্ষ্য হল প্রশাসনিক কাজের গতি ত্বরান্বিত করা এবং উত্তরবঙ্গের মানুষের দোরগোড়ায় সরকারি পরিষেবা পৌঁছে দেওয়া । তাঁর কথায়, "মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী প্রতিটি দফতরের কাজে স্বচ্ছতা বজায় রাখা এবং প্রকল্পগুলো দ্রুত বাস্তবায়নের জন্য বিশেষ নির্দেশ দিয়েছেন ।" বিধায়ক শঙ্কর ঘোষ আরও উল্লেখ করেন যে, প্রশাসনিক বৈঠকে দীর্ঘদিনের অমীমাংসিত সমস্যাগুলো নিয়ে আলোচনা হয়েছে এবং সেগুলো সমাধানের জন্য একটি সুনির্দিষ্ট রূপরেখা তৈরি করা হয়েছে । সরকারি পরিকাঠামো উন্নয়নের যে পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে, তা সঠিকভাবে কার্যকর করাই এখন প্রশাসনের প্রধান কাজ বলে জানান তিনি । তাঁর কথায়, উত্তরবঙ্গের উন্নয়নকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে কাজ করার বিষয়ে সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ৷

শঙ্কর ঘোষ বলেন, "বিগত সরকার প্রশাসনিক বৈঠকের নামে উত্তরকন্যায় নাট্যচর্চা করত, এই সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে দশটি এরকম প্রাথমিক প্রশাসনিক বৈঠক করবে । প্রাথমিকভাবে এদিনের বৈঠকে রাজ্যের কোষাগার বাড়াতে কর আদায় বৃদ্ধি করা, খরচ কমাতে পদক্ষেপ করা ও প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতির বিরুদ্ধে তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী । পাশাপাশি বর্ষাকালের আগে সমস্ত চলমান প্রকল্পের কাজ দ্রুত শেষ করার নির্দেশ দিয়েছেন তিনি । আজকের প্রশাসনিক বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী অত্যন্ত স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, উন্নয়ন কোনও বিচ্ছিন্ন বিষয় নয় । এটি একটি সমন্বিত প্রক্রিয়া । আমাদের প্রতিটি দফতরের মধ্যে যে সমন্বয় থাকা প্রয়োজন, সেই বিষয়ে আজ বিস্তারিত দিকনির্দেশনা দেওয়া হয়েছে । আমাদের লক্ষ্য হল, উত্তরবঙ্গের জেলাগুলোর প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে আরও গতিশীল করা ।"

তিনি আরও বলেন, "সবচেয়ে বড় যে বিষয়টি আমাদের মাথায় আছে, তা হল সরকারি প্রকল্পের সুফল যেন প্রকৃত উপভোক্তার কাছে পৌঁছায় । মধ্যস্বত্বভোগীদের কোনও জায়গা এই সরকারে নেই । প্রকল্পের কাজের ক্ষেত্রে যে স্বচ্ছতা প্রয়োজন, তা নিশ্চিত করার জন্য আমরা ব্লক ও জেলা স্তরে মনিটরিং ব্যবস্থা আরও জোরদার করছি । শিলিগুড়ি যেহেতু উত্তরবঙ্গের প্রবেশদ্বার, তাই এখানকার পরিকাঠামো উন্নয়নের গুরুত্ব অপরিসীম । রাস্তাঘাট থেকে শুরু করে নিকাশি ব্যবস্থা এবং স্বাস্থ্য পরিকাঠামো - প্রতিটি ক্ষেত্রেই আমাদের সরকার সুনির্দিষ্ট রোডম্যাপ তৈরি করেছে । মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশনায় সেই কাজগুলোই এখন নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করার লক্ষ্য নিয়ে আমরা এগোচ্ছি ।"

উত্তরকন্যায় প্রায় আড়াই ঘণ্টা প্রশাসনিক আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক সারেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী । দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার ও কোচবিহার - এই পাঁচ জেলার জেলাশাসক, পুলিশ প্রশাসন এবং ঊর্ধ্বতন আধিকারিকদের সঙ্গে প্রায় সমস্ত বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন তিনি । তবে বৈঠক শেষে সরাসরি বাগডোগরা বিমানবন্দরের উদ্দেশে রওনা দেন শুভেন্দু ।

সাংসদ রাজু বিস্তা ও শঙ্কর ঘোষ সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, উত্তরবঙ্গের পরিষেবাকে চাঙ্গা করাই ছিল এই বৈঠকের মূল লক্ষ্য । তাঁদের কথায়, শিক্ষা থেকে স্বাস্থ্য এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে দুর্নীতিতে কোনও রেয়াত করা হবে না বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী । বৈঠকে 2023 ও 2025 সালের হড়পা বান ও ধসের কথা স্মরণ করিয়ে সাধারণ মানুষের যাতে কোনও প্রকার অসুবিধা না-হয় সেই বিষয়কে মাথায় রেখে তড়িঘড়ি ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন তিনি । বিশেষ করে পাহাড় ও ডুয়ার্সের ক্ষেত্রে নজরদারি বাড়ানোর কথা বলা হয়েছে । বৈঠকে বিস্তর আলোচনা হয়েছে চা-বাগানের একাধিক সমস্যা নিয়েও । চা-শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি থেকে তাঁদের বিভিন্ন সমস্যার সমাধানের সূত্র কীভাবে বের করা যায় তার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ।

অন্যদিকে গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের একাধিক দুর্নীতি নিয়েও এই প্রশাসনিক বৈঠকে আলোচনা হয় । অবৈধ নদী খননের ওপর বিশেষভাবে নজরদারি বাড়ানোর কথা বলা হয়েছে । পাশাপাশি মাদক নিয়ে আরও কড়া হতে বলা হয়েছে পুলিশকে । এই প্রশাসনিক বৈঠকে উঠে এসেছে শিলিগুড়ি পুরনিগমের দুর্নীতির কথাও । সংসদ ও বিধায়ক তা নিয়ে স্পষ্ট কোনও ইঙ্গিত না-দিলেও কর্পোরেশনের বিস্তর দুর্নীতির অভিযোগ নিয়ে ফাইল খোলা এখন শুধুমাত্র সময়ের অপেক্ষা বলে মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল ৷

