রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করেই ভোট হওয়া প্রয়োজন, মত বিজেপি সাংসদ রাজু বিস্তার

রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করেই ভোট হওয়া প্রয়োজন, মত বিজেপি সাংসদ রাজু বিস্তার
দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্তা জানিয়েছেন, রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর কাছে পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান পরিস্থিতি জানাবেন৷
Published : March 7, 2026 at 9:15 PM IST
দার্জিলিং, 7 মার্চ: রাজ্যে রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করে বিধানসভা নির্বাচন হওয়া উচিত— এমনই দাবি তুললেন দার্জিলিংয়ের বিজেপি সাংসদ রাজু বিস্তা । শনিবার শিলিগুড়িতে রাষ্ট্রপতির অনুষ্ঠানে যোগ দিতে এসে তিনি বলেন, পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান পরিস্থিতিতে রাষ্ট্রপতি শাসন ছাড়া অবাধ নির্বাচন সম্ভব নয়। একই সঙ্গে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর সঙ্গে দেখা করে রাজ্যের পরিস্থিতি তুলে ধরার কথাও জানান তিনি ৷ প্রসঙ্গত, সাংসদ রাজু বিস্তার এহেন মন্তব্যের কিছু আগেই এদিন বিজেপির বিরুদ্ধে বাংলাভাগের চক্রান্তের অভিযোগ তুলেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ।
শনিবার উত্তরবঙ্গ সফরে এসে শিলিগুড়িতে আন্তর্জাতিক সাঁওতাল সম্মেলনে যোগ দেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু । সেই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্তাও । সেখানেই সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন, "দিল্লি থেকে তড়িঘড়ি করে এই অনুষ্ঠানে আসার একটাই উদ্দেশ্য— রাষ্ট্রপতির সঙ্গে দেখা করে পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে তাঁকে অবগত করা ।"
বিস্তার দাবি, রাজ্যে যে পরিস্থিতি চলছে তাতে 2026 সালের বিধানসভা নির্বাচন রাষ্ট্রপতি শাসনের অধীনেই হওয়া উচিত । তাঁর কথায়, "তৃণমূলের কর্মকাণ্ডের জেরে রাজ্যে অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন সম্ভব নয় । তাই রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করেই ভোট হওয়া প্রয়োজন ।"
এই প্রসঙ্গে তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিশানা করেন বিস্তা । তিনি বলেন, "একজন সাংসদ যদি নির্বাচন কমিশন সম্পর্কে এমন মন্তব্য করেন, তা হলে নির্বাচন কমিশনেরও বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে ভাবা উচিত । যে আঙুল কাটার কথা বলতে পারে, সে মাথাও কাটতে পারে ।"
অন্যদিকে, একই দিনে কলকাতার ধর্মতলায় ধর্না মঞ্চ থেকে বিজেপির বিরুদ্ধে তোপ দাগেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । তিনি অভিযোগ করেন, বিজেপি সুকৌশলে বাংলাকে আবারও ভাগ করার চেষ্টা করছে । তাঁর দাবি, বাংলা ও বিহারকে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল করার পরিকল্পনা করছে কেন্দ্র । মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, "এই চক্রান্ত সফল হবে না । বাংলা লড়াই করতে জানে । একবার বাংলায় হাত দিয়ে দেখুক । বেশি বাড়াবাড়ি করলে দিল্লির সরকার ফেলে দেব ।"
রাষ্ট্রপতির সফর, বিজেপি সাংসদের রাষ্ট্রপতি শাসনের দাবি এবং মুখ্যমন্ত্রীর পাল্টা অভিযোগ— সব মিলিয়ে রাজনৈতিক চাপানউতোরে আবারও সরগরম বাংলার রাজনীতি ।
আরও পড়ুন: