গঙ্গাসাগরে হারিয়ে গিয়েছিলেন, হ্যাম রেডিয়োর তৎপরতায় এক বছর পর ফিরলেন হরিয়ানার বধূ

কেউ তাঁর নাম জানত না, ঠিকানাও নয়। কখনও রাস্তার ধারে বসে আপন মনে গান গাইতেন, কখনও দোকানের বারান্দায় নেচে উঠতেন, আবার হঠাৎ অঝোরে কেঁদে ফেলতেন।

gangesagar
রজনী শর্মা, গঙ্গাসাগর মেলায় হারিয়ে গিয়েছিলেন ৷ (নিজস্ব চিত্র৷)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : February 20, 2026 at 5:12 PM IST

2 Min Read
গঙ্গাসাগর, 20 ফেব্রুয়ারি: পূণ্যস্নানের টানে লক্ষ লক্ষ মানুষের ঢল নেমেছিল গঙ্গাসাগরে । সেই অগণিত মানুষের ভিড়েই একদিন নিঃশব্দে হারিয়ে গিয়েছিলেন এক মহিলা । কেউ তাঁর নাম জানত না, ঠিকানাও নয় । কখনও রাস্তার ধারে বসে আপনমনে গান গাইতেন, কখনও দোকানের বারান্দায় নেচে উঠতেন, আবার হঠাৎ অঝোরে কেঁদে ফেলতেন । স্থানীয় দোকানদারদের দেওয়া খাবারেই কেটে যাচ্ছিল দিন । আচরণে অসংলগ্নতা থাকায় অনেকেই তাঁকে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত বলেই মনে করতেন ।

কয়েক দিন আগে কচুবেড়িয়া ফেরিঘাটে কর্তব্যরত এক সিভিল ডিফেন্স কর্মীর নজরে পড়েন তিনি । সন্দেহ হওয়ায় বিষয়টি জানানো হয় হ্যাম রেডিয়ো-র ওয়েস্ট বেঙ্গল রেডিয়ো ক্লাবকে । খবর পায় সাগর থানার পুলিশও । শুরু হয় এক অজানা পরিচয়ের সন্ধান ।

গঙ্গাসাগরের ভিড়ে হারিয়ে গিয়েছিলেন, হ্যাম রেডিয়োর তৎপরতায় এক বছর পর ঘরে ফেরা (নিজস্ব চিত্র৷)

হ্যাম রেডিয়োর সদস্য দিবস মণ্ডল ও আতাউর শেখ ধৈর্য ধরে তাঁর সঙ্গে কথা বলতে শুরু করেন । কিন্তু কথায় কথায় বদলে যাচ্ছিল ঠিকানা - কখনও রাজস্থান, কখনও হরিয়ানা, কখনও উত্তরাখণ্ড, আবার কখনও দিল্লি । বিভ্রান্তির মাঝেই একসময় তিনি একটি স্কুলের নাম ও প্রিন্সিপালের উল্লেখ করেন । সেই সূত্র ধরেই এগোতে থাকে অনুসন্ধান ।

অবশেষে খোঁজ মেলে উত্তরাখণ্ডের হরিদ্বারের সুভাষগড় এলাকায় । সেখানে তাঁর বোন রিম্পি শর্মার সঙ্গে যোগাযোগ করা সম্ভব হয় । জানা যায়, মহিলার নাম রজনী শর্মা । প্রায় এক বছর আগে বাড়ি থেকে নিখোঁজ হয়েছিলেন তিনি । বাবা-মা ও ভাই আর বেঁচে নেই । স্বামী রাজীব কুমার ও সন্তান থাকেন হরিয়ানার ফরিদাবাদে । বিয়ের প্রসঙ্গ তুললেই রেগে যেতেন রজনী, সম্ভবত অতীতের মানসিক আঘাতের কারণেই ।

হ্যাম রেডিয়োর সদস্যদের উদ্যোগে ভিডিয়ো কলে পরিবারের সঙ্গে কথা বলানো হয় । প্রিয়জনদের মুখ দেখে আবেগে ভেসে যান রজনী । সকলের সামনে নেচে ওঠেন, গেয়ে ওঠেন—"তুম আগর সামনে আভি যায়া করো"। উপস্থিত সকলে সেই মুহূর্তে আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েন ।

তবে প্রথমে স্বামী তাঁকে ফিরিয়ে নিতে অনীহা প্রকাশ করেন । পরিস্থিতি জটিল হয়ে উঠলে হ্যাম রেডিয়োর সদস্যরা হরিয়ানার মুখ্যমন্ত্রীর দফতর ও ফরিদাবাদ পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করেন । দীর্ঘ প্রচেষ্টার পর অবশেষে স্বামী নিজেই এসে স্ত্রীকে নিয়ে ফরিদাবাদের বাড়িতে যান ।

এই মানবিক উদ্যোগে পাশে ছিল সাগর থানার পুলিশ ও সিভিল ডিফেন্স কর্মীরাও । গঙ্গাসাগরের জনসমুদ্রে হারিয়ে যাওয়া এক রজনীর ঘরে ফেরা প্রমাণ করে দিল—প্রযুক্তি, সদিচ্ছা আর মানবিকতার মেলবন্ধন ঘটলে অসম্ভবও সম্ভব । হ্যাম রেডিয়োর সদস্যদের কথায়, "হ্যাম মানেই—Help Always Mankind । মানুষ মানুষের জন্য ।"

