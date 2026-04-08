30 লক্ষের বাড়ি, রয়েছে জমি ! মোট কত সম্পত্তি 'কোটিপতি' স্বপ্না বর্মনের

30 লক্ষের বাড়ি, রয়েছে জমি ! মোট কত সম্পত্তি 'কোটিপতি' স্বপ্না বর্মনের
বাড়ি ও জমি-সহ কোটি টাকারও বেশি সম্পত্তি রয়েছে ৷ হলফনামায় তেমনটাই জানিয়েছেন রাজগঞ্জের তৃণমূল প্রার্থী স্বপ্না বর্মন ৷
Published : April 8, 2026 at 5:57 PM IST
জলপাইগুড়ি, 8 এপ্রিল: বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেসের রাজগঞ্জের প্রার্থী স্বপ্না বর্মন ৷ রেলের চাকরি ছেড়ে প্রথমবার প্রার্থী হয়েছেন এশিয়াডে সোনাজয়ী এই অ্যাথলিট । রবিবার নির্বাচন কমিশনের তরফে ভোটে লড়ার শংসাপত্র হাতে পান তিনি ৷ এরপর সোমবার সকালে বৈকুন্ঠপুরের ভ্রামরী দেবীর মন্দিরে পুজো দিয়ে জলপাইগুড়ি জেলাশাসকের দফতরে মনোনয়নপত্র জমা করেন স্বপ্না বর্মন । মনোনয়নপত্রের সঙ্গে নিজের সম্পর্কে তথ্য দিয়ে হলফনামা জমা দিয়েছেন রাজগঞ্জের তৃণমূল প্রার্থী স্বপ্না বর্মন ৷ সেই অনুযায়ী, তাঁর বর্তমানে স্থাবর ও অস্থাবর মিলিয়ে মোট সম্পত্তির পরিমাণ 1 কোটি 16 লক্ষ 6 হাজার 577 টাকা ৷
স্বপ্না বর্মনের স্থাবর সম্পত্তি
স্বপ্না বর্মনের নামে জলপাইগুড়ির পাহাড়পুরে বাড়ি রয়েছে । যার বর্তমান মূল্য 30 লক্ষ টাকা ৷ এছাড়াও তিনটি অকৃষি জমি রয়েছে । স্বপ্না বর্মনের জমি ও বাড়ি মিলিয়ে মোট স্থাবর সম্পত্তির পরিমাণ 39 লক্ষ 58 হাজার 500 টাকা ।
স্বপ্না বর্মনের অস্থাবর সম্পত্তি
স্বপ্না বর্মনের হাতে নগদ রয়েছে 45 হাজার 600 টাকা । স্বপ্নার 6টি ব্যাংক অ্যাকাউন্ট রয়েছে । স্বপ্নার 10টি মিউচুয়াল ফান্ড রয়েছে । তার এক একটিতে 1 লক্ষ 83 হাজার 91 টাকা, বাকি 7 লক্ষ 31 হাজার 992 টাকা, 4 লক্ষ 12 হাজার 627 টাকা, 10 লক্ষ 63 হাজার 829 টাকা, 1 লক্ষ 36 হাজার 577 টাকা , 2 লক্ষ 22 হাজার 316 টাকা, 6 লক্ষ 89 হাজার 926 টাকা-সহ বিনিয়োগ রয়েছে । স্বপ্নার নামে একটি স্কুটি রয়েছে, যার মূল্য 1 লক্ষ 26 হাজার টাকা । সোনা রয়েছে 120 গ্রাম, যার বাজার মূল্য 16 লক্ষ 44 হাজার টাকা । আসবাবপত্র রয়েছে 2 লক্ষ 55 হাজার টাকার ৷ স্বপ্না বর্মনের মোট অস্থাবর সম্পত্তি রয়েছে 76 লক্ষ 48 হাজার 77 টাকার ।
স্বপ্না বর্মনের শিক্ষাগত যোগ্যতা
2022 সালে বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে এমএ পাশ করেছেন স্বপ্না বর্মন ৷
আয়কর বিভাগে জমা করা হিসাব
নির্বাচন কমিশনে জমা দেওয়া হলফনামা অনুযায়ী, স্বপ্না বর্মনের 2024-25 অর্থবর্ষে মোট আয় ছিল 7 লক্ষ 15 হাজার 640 টাকা ৷ এর আগে 2023-24 অর্থবর্ষে তাঁর আয়ের পরিমাণ ছিল 15 লক্ষ 84 হাজার 230 টাকা ৷ 2022-23 অর্থবর্ষে আয়ের পরিমাণ যথাক্রমে 5 লক্ষ 21 হাজার 470 টাকা ৷ 2021-22 অর্থবর্ষে আয়ের পরিমাণ ছিল 3 লক্ষ 1 হাজার 520 টাকা ৷ 2020-21 অর্থবর্ষে আয় ছিল 15 লক্ষ 91 হাজার 130 টাকা ৷