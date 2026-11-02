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বাড়িতেই মজুত 102টি গ্যাস সিলিন্ডার ! দরজা খুলতেই হতবাক পুলিশ

Black Marketing Of LPG Cylinder: দীর্ঘদিন থেকেই গ্যাসের কালোবাজারির অভিযোগ আসছিল পুলিশের কাছে । তার ভিত্তিতে চলে অভিযান ৷ সেইসময় মেলে 102টি সিলিন্ডার ৷

Gas Cylinder Recovered
102টি সিলিন্ডার উদ্ধার পুলিশের (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : November 2, 2026 at 3:09 PM IST

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জলপাইগুড়ি, 2 নভেম্বর: গ্যাস সিলিন্ডারের কালোবাজারির বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে বড়সড় সাফল্য পেল পুলিশ ৷ 102টি গ্যাস সিলিন্ডার উদ্ধার করা হয়েছে ৷ আর এই অভিযান চালিয়েছেন জলপাইগুড়ি জেলার রাজগঞ্জ থানার পুলিশ আধিকারিকরা ৷ সোমবার বৈরাগীপাড়া থেকে উদ্ধার হয়েছে ওই গ্যাস সিলিন্ডারগুলি ৷

তদন্তের স্বার্থে পুলিশ গ্যাস সিলিন্ডারের কালোবাজারির সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তির নাম ও পরিচয় আপাতত গোপন রেখেছে । রাজগঞ্জ থানার এক আধিকারিক বলেন, "আমরা 102টি গ্যাস সিলিন্ডার উদ্ধার করেছি । যার বাড়ি থেকে গ্যাস সিলিন্ডার উদ্ধার হয়েছে তার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে ।"

গ্যাসের কালোবাজারির বিরুদ্ধে অভিযানে সাফল্য (ইটিভি ভারত)

রাজগঞ্জ থানার পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, দীর্ঘদিন ধরেই রাজগঞ্জ ব্লক জুড়ে গ্যাসের কালোবাজারির অভিযোগ আসছিল । সাধারণ নাগরিকদের চড়া দামে গ্যাস ব্ল্যাকে নিতে হচ্ছিল বলে অভিযোগ । ঘটনার অভিযোগ পেয়েই তদন্তে নামে রাজগঞ্জ থানার পুলিশ ৷ আর তদন্তে নেমেই পুলিশ জানতে পারে রাজগঞ্জের বৈরাগীপাড়া এলাকায় এক ব্যক্তি এই গ্যাসের কালোবাজারি করছেন । গোপন সুত্রে পুলিশ খবর পায় ওই ব্যক্তি বেআইনিভাবে বাড়িতে গ্যাসের সিলিন্ডার মজুত করেছেন । ওই গ্যাস মজুত করে পরে সেগুলি চড়া দামে বিক্রি করছেন । গ্যাসের সমস্যার থেকে ত্রাণ পেতে মানুষও চড়া দাম দিয়ে ওই গ্যাস কিনতে বাধ্য হচ্ছিলেন ।

এরপরেই রাজগঞ্জ থানার পুলিশ ওই ব্যক্তির দুটি বাড়িতে অভিযান চালায় ৷ তল্লাশি চালিয়ে বাড়ি থেকে একে একে মোট 102টি গ্যাসের সিলিন্ডার উদ্ধার করা হয় । বৈরাগীপাড়ার বাড়িতে এত সংখ্যক গ্যাসের সিলিন্ডার কেন এবং কবে থেকে মজুত করা হচ্ছিল । এর পেছনে আরও কে কে জড়িত আছে, তা খতিয়ে দেখছে রাজগঞ্জ থানার পুলিশ ।

পাশাপাশি গ্যাসের কালোবাজারি রুখতে লাগাতার এলাকায় অভিযান চালাচ্ছে রাজগঞ্জ থানার পুলিশ ৷ গ্যাসের দাম বৃদ্ধি বা সমস্যা দূরীকরণের সুযোগে যাতে কেউ সাধারণ মানুষকে ঠকাতে না পারে সেদিকে নজর রাখা হচ্ছে ৷ মূলত 1 নভেম্বর থেকে দেশজুড়ে বাণিজ্যিক এলপিজি সিলিন্ডারের দাম বৃদ্ধি পেয়েছে ৷ দিল্লি, মুম্বই এবং কলকাতায় সিলিন্ডারের দাম 10 টাকা বেড়েছে, আর চেন্নাইতে দাম বেড়েছে 11.50 টাকা । যদিও বর্তমানে ডোমেস্টিক রান্নাঘরে ব্যবহৃত 14.2 কেজি এলপিজি সিলিন্ডারের দামে কোনও পরিবর্তন হয়নি ।

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