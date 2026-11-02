বাড়িতেই মজুত 102টি গ্যাস সিলিন্ডার ! দরজা খুলতেই হতবাক পুলিশ
Black Marketing Of LPG Cylinder: দীর্ঘদিন থেকেই গ্যাসের কালোবাজারির অভিযোগ আসছিল পুলিশের কাছে । তার ভিত্তিতে চলে অভিযান ৷ সেইসময় মেলে 102টি সিলিন্ডার ৷
Published : November 2, 2026 at 3:09 PM IST
জলপাইগুড়ি, 2 নভেম্বর: গ্যাস সিলিন্ডারের কালোবাজারির বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে বড়সড় সাফল্য পেল পুলিশ ৷ 102টি গ্যাস সিলিন্ডার উদ্ধার করা হয়েছে ৷ আর এই অভিযান চালিয়েছেন জলপাইগুড়ি জেলার রাজগঞ্জ থানার পুলিশ আধিকারিকরা ৷ সোমবার বৈরাগীপাড়া থেকে উদ্ধার হয়েছে ওই গ্যাস সিলিন্ডারগুলি ৷
তদন্তের স্বার্থে পুলিশ গ্যাস সিলিন্ডারের কালোবাজারির সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তির নাম ও পরিচয় আপাতত গোপন রেখেছে । রাজগঞ্জ থানার এক আধিকারিক বলেন, "আমরা 102টি গ্যাস সিলিন্ডার উদ্ধার করেছি । যার বাড়ি থেকে গ্যাস সিলিন্ডার উদ্ধার হয়েছে তার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে ।"
রাজগঞ্জ থানার পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, দীর্ঘদিন ধরেই রাজগঞ্জ ব্লক জুড়ে গ্যাসের কালোবাজারির অভিযোগ আসছিল । সাধারণ নাগরিকদের চড়া দামে গ্যাস ব্ল্যাকে নিতে হচ্ছিল বলে অভিযোগ । ঘটনার অভিযোগ পেয়েই তদন্তে নামে রাজগঞ্জ থানার পুলিশ ৷ আর তদন্তে নেমেই পুলিশ জানতে পারে রাজগঞ্জের বৈরাগীপাড়া এলাকায় এক ব্যক্তি এই গ্যাসের কালোবাজারি করছেন । গোপন সুত্রে পুলিশ খবর পায় ওই ব্যক্তি বেআইনিভাবে বাড়িতে গ্যাসের সিলিন্ডার মজুত করেছেন । ওই গ্যাস মজুত করে পরে সেগুলি চড়া দামে বিক্রি করছেন । গ্যাসের সমস্যার থেকে ত্রাণ পেতে মানুষও চড়া দাম দিয়ে ওই গ্যাস কিনতে বাধ্য হচ্ছিলেন ।
এরপরেই রাজগঞ্জ থানার পুলিশ ওই ব্যক্তির দুটি বাড়িতে অভিযান চালায় ৷ তল্লাশি চালিয়ে বাড়ি থেকে একে একে মোট 102টি গ্যাসের সিলিন্ডার উদ্ধার করা হয় । বৈরাগীপাড়ার বাড়িতে এত সংখ্যক গ্যাসের সিলিন্ডার কেন এবং কবে থেকে মজুত করা হচ্ছিল । এর পেছনে আরও কে কে জড়িত আছে, তা খতিয়ে দেখছে রাজগঞ্জ থানার পুলিশ ।
পাশাপাশি গ্যাসের কালোবাজারি রুখতে লাগাতার এলাকায় অভিযান চালাচ্ছে রাজগঞ্জ থানার পুলিশ ৷ গ্যাসের দাম বৃদ্ধি বা সমস্যা দূরীকরণের সুযোগে যাতে কেউ সাধারণ মানুষকে ঠকাতে না পারে সেদিকে নজর রাখা হচ্ছে ৷ মূলত 1 নভেম্বর থেকে দেশজুড়ে বাণিজ্যিক এলপিজি সিলিন্ডারের দাম বৃদ্ধি পেয়েছে ৷ দিল্লি, মুম্বই এবং কলকাতায় সিলিন্ডারের দাম 10 টাকা বেড়েছে, আর চেন্নাইতে দাম বেড়েছে 11.50 টাকা । যদিও বর্তমানে ডোমেস্টিক রান্নাঘরে ব্যবহৃত 14.2 কেজি এলপিজি সিলিন্ডারের দামে কোনও পরিবর্তন হয়নি ।