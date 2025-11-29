দত্তাবাদের স্বর্ণ ব্যবসায়ী খুনে মূল অভিযুক্ত বিডিও ! পুলিশের হাতে নৃশংস মারধরের ভিডিয়ো

দত্তাবাদের স্বর্ণ ব্যবসায়ী খুনে মূল অভিযুক্ত বিডিও ! পুলিশের হাতে নৃশংস মারধরের ভিডিয়ো
এই ঘটনায় মোট পাঁচজনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ ৷ জেরায় উঠে আসছে একের পর এক চাঞ্চল্যকর তথ্য ৷
Published : November 29, 2025 at 6:43 PM IST
দত্তাবাদ, 29 নভেম্বর: দত্তাবাদের স্বর্ণ ব্যবসায়ী স্বপন কামিল্যা খুনের তদন্তে নেমে বিস্ফোরক তথ্য সামনে নিয়ে এল বিধাননগর কমিশনারেট । পুলিশের দাবি, জলপাইগুড়ির রাজগঞ্জের বিডিও প্রশান্ত বর্মনই এই ঘটনার মূল চক্রান্তকারী এবং পুলিশের হাতে এমন ভিডিয়ো ফুটেজ এসে পৌঁছেছে, যা গোটা ঘটনার ভয়াবহতা চোখের সামনে স্পষ্ট করে দেয় ।
তদন্তে উঠে এসেছে, ঘটনার দিন দু'টি গাড়ি নিয়ে দত্তাবাদে পৌঁছেছিলেন রাজগঞ্জের বিডিও । স্থানীয় সোনার দোকানে গিয়ে দোকানের সাইনবোর্ডে দেওয়া স্বর্ণ ব্যবসায়ীর নম্বর নেন তিনি । এরপর প্রশাসনিক ক্ষমতা ব্যবহার করে আধার কার্ডের মাধ্যমে স্বর্ণ ব্যবসায়ীর ব্যক্তিগত তথ্য যেমন ঠিকানা-সহ বাকি সবই সংগ্রহ করেন । পুলিশের মতে, এই প্রস্তুতিই প্রমাণ করে খুনটি একেবারে পূর্বপরিকল্পিত ও সুসংগঠিতভাবে ঘটানো হয়েছিল । একজন সরকারি আধিকারিক যেভাবে ব্যক্তিগত তথ্য সংগ্রহের জন্য তাঁর ক্ষমতা অপব্যবহার করেছেন, তাতে প্রশাসনিক মহলে তীব্র নিন্দা শুরু হয়েছে ।
এই মামলায় এখনও পর্যন্ত মোট পাঁচজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে ৷ ইতিমধ্যেই বিডিও প্রশান্ত বর্মনের গাড়িচালক রাজু ঢালি এবং উত্তরবঙ্গের ঠিকাদার তুফান থাপাকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ । পাশাপাশি কোচবিহারের তৃণমূলের বহিষ্কৃত নেতা সজল সরকার এবং তাঁর গাড়িচালক বিবেকানন্দ সরকারকেও পুলিশ গ্রেফতার করে হেফাজতে নিয়েছে ।
শনিবার এই মামলায় গোবিন্দ সরকার নামে এক ব্যক্তিকে অসমের গুয়াহাটি থেকে পাকড়াও করে ট্রানজিট রিমান্ডে কলকাতায় আনা হয়েছে । পুলিশের দাবি, গোবিন্দই ঘটনার অন্যতম প্রত্যক্ষদর্শী এবং সম্ভবত সহায়কও । খুনের দিন ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন এই গোবিন্দ । স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, গোবিন্দ ছিলেন কোচবিহারের তৃণমূলের বহিষ্কৃত নেতা সজল সরকারের আরেক গাড়িচালক এবং দীর্ঘদিনের সঙ্গী । তাঁর বাড়ি কোচবিহার-2 ব্লকের কাকড়িবাড়ি এলাকায় । যদিও প্রশান্ত বর্মন বিধাননগর আদালত থেকে আগাম জামিন পেয়েছেন ।
পুলিশ সূত্রে খবর, ধৃত গোবিন্দ সরকার-সহ অন্যদের মোবাইল ফোনে তদন্তকারীরা পেয়েছেন সেই ভয়ঙ্কর ফুটেজ ৷ ওই ভিডিয়োতে দেখা যাচ্ছে, বেল্ট ও জুতো দিয়ে স্বর্ণ ব্যবসায়ীর উপর নৃশংস অত্যাচার চালাচ্ছেন বিডিও প্রশান্ত বর্মন । পুলিশের বক্তব্য, ভিডিয়ো দেখে স্পষ্ট বোঝা যায় নির্যাতন ছিল দীর্ঘস্থায়ী এবং খুনের আগে শারীরিকভাবে ভয়ঙ্করভাবে আঘাত করা হয়েছিল ওই ব্যবসায়ীকে । যা ময়নাতদন্ত রিপোর্টেও মিলেছে ৷
পুলিশের দাবি, স্বর্ণ ব্যবসায়ীর শরীরে 32টি গভীর ও স্পষ্ট আঘাতের চিহ্ন ছিল, যা প্রমাণ করে মৃত্যু ছিল নির্যাতনের ফল ৷ এই হত্যাকাণ্ডের নেপথ্যে উদ্দেশ্য নিয়ে এখনও অসংখ্য প্রশ্ন রয়ে গিয়েছে । তবে তদন্তকারীরা মনে করছেন, বিডিও-র হদিশ মিললেই এই খুনের আসল উদ্দেশ স্পষ্ট হবে । কারণ, গোটা পরিকল্পনার সূচনা থেকে শেষ পর্যন্ত তাঁর ভূমিকা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে ।
এদিকে বিধাননগর আদালতে অভিযুক্ত বিডিও'র আগাম জামিন নিয়ে পুলিশ ও সরকারি আইনজীবীরা তীব্র আপত্তি জানান ৷ সরকারি আইনজীবীর দাবি করেন, ভিডিয়ো ফুটেজ, প্রযুক্তিগত প্রমাণ ও জেরায় পাওয়া তথ্য, সব মিলিয়ে বিডিও-র ভূমিকা নিয়ে আর কোনও সন্দেহ নেই । অন্যদিকে, বিডিও-র পক্ষে আইনজীবীরা দাবি করেন, তাঁকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ফাঁসানো হচ্ছে ।
যদিও পুলিশের দাবি, ঘটনায় দু'টি গাড়ি ব্যবহৃত হয়েছে ৷ তদন্তে আরও কয়েকজনের নাম উঠে আসছে । কেন দু'টি গাড়ি ব্যবহার করা হল? বিডিও-র সঙ্গে আর কারা ছিল? এই বিষয়গুলি পরিষ্কার করার জন্য বিডিওকে জিজ্ঞাসাবাদ করা প্রয়োজন বলে পুলিশের তরফে জানা গিয়েছে ।
পুলিশ সূত্রের খবর, দুই গাড়িতে মোট চার থেকে ছয়জন লোক ছিলেন । প্রত্যেকে কী ভূমিকা পালন করেছেন এই ঘটনায় তা জানতে পুলিশ ধৃতদের টানা জেরা চালাচ্ছে । তদন্তকারীরা সন্দেহ করছেন, এই খুনটি শুধুমাত্র ব্যক্তিগত রাগ থেকে হয়নি ৷ এর পিছনে অন্য কোনও দালালি চক্র বা আর্থিক চাপের বিষয় লুকিয়ে থাকতে পারে । একাধিক সিসিটিভি ফুটেজ, টাওয়ার লোকেশন, ফোনের চ্যাট ও কল রেকর্ড এখনও খতিয়ে দেখা হচ্ছে ।
বিধাননগর কমিশনারেটের এক উচ্চপদস্থ আধিকারিক বলেন, "এখনও তদন্তের অনেকটাই বাকি । ফরেন্সিক রিপোর্ট, ডিজিটাল প্রমাণ, প্রত্যক্ষদর্শীর জেরা, সব মিলিয়ে আগামী কয়েকদিনে আরও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সামনে আসতে পারে ।"
পাশাপাশি রাজগঞ্জের বিডিও প্রশান্ত বর্মনের খোঁজ চালাচ্ছে পুলিশ । বিধাননগর কমিশনারেটের তরফে জানানো হয়েছে, নিউটাউনের যে ফ্ল্যাটে এই খুনের ঘটনাটি ঘটেছে সেটিতে তদন্তকারীরা তল্লাশি চালাতে পারেননি । কারণ, সেই ফ্ল্যাটের দরজা বন্ধ ছিল এবং একমাত্র বিডিও-র হাতের ছাপেই সেই দরজা খোলে । ফলে সেই ঘরের তল্লাশি করতে পারেননি তদন্তকারীরা ।
মূলত, গত 28 অক্টোবর স্বপন কামিল্যার অপহরণের অভিযোগ ওঠে । অভিযোগ, রাজগঞ্জের বিডিও প্রশান্ত বর্মনের বাড়ি থেকে চুরি যাওয়া বেশ কিছু সোনা কেনেন স্বপন । এই সন্দেহে তাঁকে অপহরণ করে নিউটাউনের এবি ব্লকের 67 নম্বর বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হয় । সেখানেই প্রশান্ত বর্মন এবং তাঁর সহযোগীরা স্বপনকে ব্যাপক মারধর করেন বলে অভিযোগ ।
পরদিন, 29 অক্টোবর নিউটাউনের যাত্রাগাছির কাছে বাগজোলা খালপাড় থেকে উদ্ধার হয় স্বপন কামিল্যার নিথর দেহ । 31 অক্টোবর নিহতের পরিবার বিধাননগর দক্ষিণ থানায় বিডিও প্রশান্ত বর্মন-সহ কয়েকজনের বিরুদ্ধে অপহরণ ও খুনের লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন । খুনের তদন্তভার বর্তমানে বিধাননগর পুলিশ কমিশনারেটের গোয়েন্দা শাখার হাতে আছে ।