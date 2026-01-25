ETV Bharat / state

রাজ্য পুলিশের পরবর্তী ডিজি কে? নবান্নের পাঠানো আট নামের তালিকায় রাজীব কুমারও

সেই তালিকায় নাম রয়েছে রাজেশ কুমারেরও। তালিকায় অন্য আইপিএস কর্তারা হলেন, রণবীর কুমার, দেবাশিস রায়, অনুজ শর্মা, জগমোহন, এন রমেশ বাবু এবং সিদ্ধিনাথ গুপ্ত ।

ETV BHARAT
নবান্নের পাঠানো আট নামের তালিকায় রাজীব কুমারও (নিজস্ব চিত্র)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : January 25, 2026 at 2:33 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

কলকাতা, 25 জানুয়ারি: চলতি মাসের শেষেই অর্থাৎ 31 জানুয়ারি অবসর নিচ্ছেন রাজ্য পুলিশের ভারপ্রাপ্ত ডিজি (DGP) রাজীব কুমার । আগামী মঙ্গলবার, 28 জানুয়ারি তাঁর বিদায় সংবর্ধনার দিনক্ষণও স্থির হয়ে গিয়েছে । কিন্তু বিদায়বেলায় আচমকাই রাজ্য পুলিশের পরবর্তী প্রধান কে হবেন, তা নিয়ে নতুন করে জল্পনা তৈরি হয়েছে প্রশাসনিক মহলে । নবান্ন সূত্রে খবর, রাজ্য সরকারের তরফে কেন্দ্রকে পরবর্তী ডিজি পদের জন্য যে তালিকা পাঠানো হয়েছে, তাতে নাম রয়েছে বিদায়ী পুলিশকর্তা রাজীব কুমারেরও ।

এই খবর প্রকাশ্যে আসতেই প্রশ্ন উঠছে, তবে কি রাজীবকেই মেয়াদ বৃদ্ধি করে ফের এই পদে রেখে দিতে চাইছে রাজ্য ? নাকি অন্য কেউ বসবেন রাজ্য পুলিশের শীর্ষ পদে ? আপাতত এই প্রশ্নেই তোলপাড় রাজ্য রাজনীতি ।

ETV BHARAT
আট নামের তালিকা পাঠিয়েছে নবান্ন (নিজস্ব চিত্র)

নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে, রাজ্য পুলিশের পরবর্তী স্থায়ী ডিরেক্টর জেনারেল নিয়োগের জন্য রাজ্য সরকার মোট আটজন আইপিএস অফিসারের নাম দিল্লিতে পাঠিয়েছে । নিয়ম অনুযায়ী, ইউনিয়ন পাবলিক সার্ভিস কমিশন বা ইউপিএসসি (UPSC)-র কাছে এই তালিকা পাঠাতে হয় । গত বুধবারই এই তালিকা পাঠানো হয়েছে । সেই তালিকায় বর্তমান ভারপ্রাপ্ত ডিজি রাজীব কুমার ছাড়াও নাম রয়েছে 1990 ব্যাচের আইপিএস রাজেশ কুমারের । তালিকায় থাকা অন্য ছয় শীর্ষ আইপিএস কর্তারা হলেন - রণবীর কুমার, দেবাশিস রায়, অনুজ শর্মা, জগমোহন, এন রমেশ বাবু এবং সিদ্ধিনাথ গুপ্ত । গত দু'বছর ধরে ভারপ্রাপ্ত ডিজি হিসেবে দায়িত্ব সামলাচ্ছেন রাজীব কুমার ।

ইউপিএসসি-র নিয়মাবলি অনুযায়ী, রাজ্য সরকারের পাঠানো এই আটজনের তালিকা থেকে জ্যেষ্ঠতা ও যোগ্যতার ভিত্তিতে ঝাড়াই-বাছাই করে তিন জন অফিসারের নাম রাজ্যের কাছে ফেরত পাঠাবে কমিশন । সেই তিনজনের প্যানেল থেকেই একজনকে পরবর্তী স্থায়ী ডিজি হিসেবে বেছে নেবে রাজ্য সরকার । প্রশাসনিক সূত্রের দাবি, পরবর্তী স্থায়ী ডিজি হিসেবে যে নামগুলি আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে, তাঁরা হলেন - পীযূষ পাণ্ডে, রাজেশ কুমার এবং রণবীর কুমার । এর মধ্যে পীযূষ পাণ্ডে প্রাক্তন এসপিজি (SPG) কর্তা এবং বর্তমানে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিরাপত্তার দায়িত্বে রয়েছেন । যদিও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত কী হবে এবং পরবর্তী ডিজি হিসেবে কার কপালে শিকে ছিঁড়বে, তা এখনও নিশ্চিত নয় ।

স্বভাবতই প্রশ্ন উঠছে, অবসরের মুখে দাঁড়িয়ে থাকা রাজীব কুমারের নাম কেন নতুন তালিকায় পাঠানো হল ? এর পিছনে মূলত আইনি ও পদ্ধতিগত কারণ রয়েছে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা । রাজ্য পুলিশের শেষ স্থায়ী ডিজি ছিলেন মনোজ মালব্য, যিনি 2023 সালের ডিসেম্বরে অবসর নেন । ডিজি নিয়োগের বিধি অনুযায়ী, মালব্যের অবসরের সময় যে আটজন আইপিএস অফিসার জ্যেষ্ঠতার তালিকায় ছিলেন, তাঁদের নামই ইউপিএসসিতে পাঠাতে হয় । সেই সময় রাজীব কুমারও এই জ্যেষ্ঠতার তালিকায় ছিলেন । তাই নিয়ম রক্ষার্থেই তাঁর নাম অন্তর্ভুক্ত করতে হয়েছে ।

এর আগে রাজ্য সরকার যে তালিকা পাঠিয়েছিল, তা আইনি জটিলতায় আটকে যায় । ইউপিএসসি জানিয়েছিল, স্থায়ী ডিজি অবসর নেওয়ার অন্তত তিন মাস আগে (সেপ্টেম্বর 2023) তালিকা পাঠানো উচিত ছিল । কিন্তু রাজ্য সেই তালিকা পাঠিয়েছিল ওই বছরের 27 ডিসেম্বর । ফলে সেই প্যানেল ফেরত আসে ।

ডিজি নিয়োগ নিয়ে আইনি লড়াইও কম হয়নি । আইপিএস রাজেশ কুমার, যিনি বর্তমানে রাজ্যের গণশিক্ষাপ্রসার এবং গ্রন্থাগার পরিষেবা দফতরের মুখ্যসচিব, তিনি সেন্ট্রাল অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ট্রাইবুনাল বা 'ক্যাট'-এর দ্বারস্থ হয়েছিলেন । তাঁর অভিযোগ ছিল, ডিজি হওয়ার সমস্ত যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও তাঁকে বঞ্চিত করা হয়েছে । তাঁর করা মামলার প্রেক্ষিতেই ট্রাইবুনাল নির্দেশ দেয়, 23 জানুয়ারির মধ্যে ডিজি পদের জন্য প্রস্তাবিত নামের তালিকা পুনরায় ইউপিএসসি-র কাছে পাঠাতে হবে । আদালতের সেই নির্দেশ মেনেই তড়িঘড়ি পুরনো জ্যেষ্ঠতার তালিকা অনুযায়ী নাম পাঠিয়েছে নবান্ন । এখন দেখার, দিল্লির সিলমোহর কার নামে পড়ে এবং 31 জানুয়ারির পর লালবাজার ও ভবানী ভবনের রাশ কার হাতে যায় ।

TAGGED:

DGP APPOINTMENT
BENGAL GOVT DGP NAME LIST
ডিজিপি নিয়োগ
RAJEEV KUMAR
DGP OF WEST BENGAL

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.