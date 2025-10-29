জন্মভূমি-কর্মভূমির মধ্যে সম্পর্ক তৈরি করতে এসেছি, বাংলায় এসে বার্তা রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রীর
Published : October 29, 2025 at 1:42 PM IST
কলকাতা, 29 অক্টোবর: জন্মভূমি ও কর্মভূমির মধ্যে সম্পর্ক তৈরি করতে এসেছি ৷ রাজ্যে এসে এমনটাই বললেন রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী ভজনলাল শর্মা ৷
মঙ্গলবার কলকাতার একটি পাঁচতারা হোটেলে প্রবাসী রাজস্থানী সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছিল । সেখানেই অংশ নেন রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী । ভজনলাল শর্মা সেই অনুষ্ঠান থেকে বাংলাবাসীর উদ্দেশে বলেন, "আমি চাই, রাজস্থান ও পশ্চিমবঙ্গের এই সম্পর্ক আরও দৃঢ় হোক । আমি চাই, কর্মভূমির সঙ্গে জন্মভূমির উন্নয়নে আপনাদের যোগদান থাকুক ।"
এদিন তিনি ঘোষণা করেন, প্রতি বছর 10 ডিসেম্বর জয়পুরে প্রবাসী দিবস পালন করা হবে । রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "আমি চাই প্রবাসীরা জন্মভূমিতে বছরে অন্তত 2-3 বার আসুন । হাসপাতাল, ধর্মস্থান, ধর্মশালা নির্মাণের কাজে রাজস্থানীরা সব জায়গায় কাজ করছেন । কর্মভূমির সঙ্গে মাতৃভূমির যোগসূত্র তৈরির আমন্ত্রণ করতে এসেছি । মাতৃভূমির বিকাশে ভূমিকা নিন ।"
এর সঙ্গে 2027 সালের মধ্যে সব জেলায় বিদ্যুৎ দেওয়ার ব্যবস্থা করার আশ্বাসও শোনা গিয়েছে রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রীর মুখে । তিনি বলেন, "রাজস্থানের 22 জেলায় বিদ্যুৎ দেওয়ার কাজ করেছি । 2027 সালের মধ্যে সব জেলায় কৃষকদের 24 ঘণ্টা বিদ্যুৎ দেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে । রাজস্থানের কাজ করার অনেক সুযোগ আছে । আপনারা যে কোনও জায়গায় কাজ করতে পারেন । যে কাজ এখানে করছেন, সেই কাজ রাজস্থানেও করতে পারেন । আপনি দু'ইউনিট এখানে বিনিয়োগ করলে, এক ইউনিট রাজস্থানে বিনিয়োগ করে দেখুন, আপনার লাভ কোথায় পৌঁছয় ।"
সেই প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী সব রাজ্যে জলের সমস্যার সমাধান নিয়েও মুখ খোলেন । ভজনলাল শর্মা বলেন, "প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে যমুনা সমঝোতা প্রকল্পের মাধ্যমে দু'বছরে সব জায়গায় জল পৌঁছেছে । প্রথম বাজেটেই সাড়ে চার হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছে । গুজরাতের প্রধানমন্ত্রী থাকাকালীন নরেন্দ্র মোদি নর্মদা নদীকে গুজরাতের ভিতরে নিয়ে এসেছিলেন, যাতে লাগোয়া রাজস্থানের দুই-তিন জেলায় জলের সমস্যা মিটে যায় । প্রতি জেলায় জল পৌঁছনোর জন্য আমরা রোড ম্যাপ বানিয়েছি ।"
এদিন মুখ্যমন্ত্রী ভজনলাল শর্মার হাত দিয়ে উদ্বোধন হয় রাজস্থান ফাউন্ডেশনের কফি টেবিল বইয়ের দ্বিতীয় সংস্করণ । এই গ্রন্থটি প্রবাসী রাজস্থানীদের অনমনীয় মনোবল, সাফল্য ও বৈশ্বিক প্রভাবের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য । প্রথম সংস্করণের সাফল্যের পর দ্বিতীয় খণ্ডে বিশ্বজুড়ে উদ্ভাবন, নেতৃত্ব ও সাংস্কৃতিক গৌরবের নতুন গল্প তুলে ধরা হয়েছে, যা বিভিন্ন শিল্প, সমাজ ও ভাবনায় প্রবাসী রাজস্থানীদের অবদান প্রদর্শন করে ।