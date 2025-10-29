ETV Bharat / state

জন্মভূমি-কর্মভূমির মধ্যে সম্পর্ক তৈরি করতে এসেছি, বাংলায় এসে বার্তা রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রীর

ভজনলাল শর্মা কলকাতায় এসে আশ্বাস দেন, 2027 সালের মধ্যে রাজস্থানের সব জেলায় কৃষকদের 24 ঘণ্টা বিদ্যুৎ দেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে ।

Rajasthan CM
কলকাতায় অনুষ্ঠানে রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী ভজনলাল শর্মা (নিজস্ব ছবি)
Published : October 29, 2025 at 1:42 PM IST

কলকাতা, 29 অক্টোবর: জন্মভূমি ও কর্মভূমির মধ্যে সম্পর্ক তৈরি করতে এসেছি ৷ রাজ্যে এসে এমনটাই বললেন রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী ভজনলাল শর্মা ৷

মঙ্গলবার কলকাতার একটি পাঁচতারা হোটেলে প্রবাসী রাজস্থানী সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছিল । সেখানেই অংশ নেন রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী । ভজনলাল শর্মা সেই অনুষ্ঠান থেকে বাংলাবাসীর উদ্দেশে বলেন, "আমি চাই, রাজস্থান ও পশ্চিমবঙ্গের এই সম্পর্ক আরও দৃঢ় হোক । আমি চাই, কর্মভূমির সঙ্গে জন্মভূমির উন্নয়নে আপনাদের যোগদান থাকুক ।"

এদিন তিনি ঘোষণা করেন, প্রতি বছর 10 ডিসেম্বর জয়পুরে প্রবাসী দিবস পালন করা হবে । রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "আমি চাই প্রবাসীরা জন্মভূমিতে বছরে অন্তত 2-3 বার আসুন । হাসপাতাল, ধর্মস্থান, ধর্মশালা নির্মাণের কাজে রাজস্থানীরা সব জায়গায় কাজ করছেন । কর্মভূমির সঙ্গে মাতৃভূমির যোগসূত্র তৈরির আমন্ত্রণ করতে এসেছি । মাতৃভূমির বিকাশে ভূমিকা নিন ।"

এর সঙ্গে 2027 সালের মধ্যে সব জেলায় বিদ্যুৎ দেওয়ার ব্যবস্থা করার আশ্বাসও শোনা গিয়েছে রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রীর মুখে । তিনি বলেন, "রাজস্থানের 22 জেলায় বিদ্যুৎ দেওয়ার কাজ করেছি । 2027 সালের মধ্যে সব জেলায় কৃষকদের 24 ঘণ্টা বিদ্যুৎ দেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে । রাজস্থানের কাজ করার অনেক সুযোগ আছে । আপনারা যে কোনও জায়গায় কাজ করতে পারেন । যে কাজ এখানে করছেন, সেই কাজ রাজস্থানেও করতে পারেন । আপনি দু'ইউনিট এখানে বিনিয়োগ করলে, এক ইউনিট রাজস্থানে বিনিয়োগ করে দেখুন, আপনার লাভ কোথায় পৌঁছয় ।"

সেই প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী সব রাজ্যে জলের সমস্যার সমাধান নিয়েও মুখ খোলেন । ভজনলাল শর্মা বলেন, "প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে যমুনা সমঝোতা প্রকল্পের মাধ্যমে দু'বছরে সব জায়গায় জল পৌঁছেছে । প্রথম বাজেটেই সাড়ে চার হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছে । গুজরাতের প্রধানমন্ত্রী থাকাকালীন নরেন্দ্র মোদি নর্মদা নদীকে গুজরাতের ভিতরে নিয়ে এসেছিলেন, যাতে লাগোয়া রাজস্থানের দুই-তিন জেলায় জলের সমস্যা মিটে যায় । প্রতি জেলায় জল পৌঁছনোর জন্য আমরা রোড ম্যাপ বানিয়েছি ।"

এদিন মুখ্যমন্ত্রী ভজনলাল শর্মার হাত দিয়ে উদ্বোধন হয় রাজস্থান ফাউন্ডেশনের কফি টেবিল বইয়ের দ্বিতীয় সংস্করণ । এই গ্রন্থটি প্রবাসী রাজস্থানীদের অনমনীয় মনোবল, সাফল্য ও বৈশ্বিক প্রভাবের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য । প্রথম সংস্করণের সাফল্যের পর দ্বিতীয় খণ্ডে বিশ্বজুড়ে উদ্ভাবন, নেতৃত্ব ও সাংস্কৃতিক গৌরবের নতুন গল্প তুলে ধরা হয়েছে, যা বিভিন্ন শিল্প, সমাজ ও ভাবনায় প্রবাসী রাজস্থানীদের অবদান প্রদর্শন করে ।

